Путешествие по прошлому величию восточного города, где культура и искусство мусульман когда-то процветали, погрузит Вас в атмосферу неповторимой красоты и величия. Моя экскурсия – настоящее приключение, которое позволит вам погрузиться в восточную атмосферу, где царят изысканная арабская архитектура и культура.
Вместе мы посетим уединенные дворцы и усадьбы, где нас поразят прекрасные образцы мусульманской архитектуры и дизайна. Здесь, в этих зданиях, были воплощены восточные традиции и культура, которые передают свою красоту нашим глазам и душам. Я буду рад поделиться с вами моими знаниями о местной истории и культуре, о том, как эти здания были созданы и каково значение каждого элемента архитектуры.
Наше путешествие подходит для тех, кто увлечен арабской архитектурой и культурой, для тех, кто жаждет необычных и запоминающихся впечатлений. Мы посетим малоизвестные частные дома, которые сохранили восточную архитектуру, мастерские, где мы узнаем рецепты красок, используемых при украшении арабесок, а также познакомимся с арабской кухней. Под моим руководством вы окунетесь в мир искусства и культуры, который давно сияет на востоке. Добро пожаловать в восточную сказку!
Организационные детали
Я могу помочь в приобретений билетов. Обувь должна быть удобной.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим — ваш гид в Гранаде
Здравствуйте, меня зовут Алим, и я являюсь аккредитованным гидом в Гранаде и Альгамбре уже с 2008 года. В 2003 году у меня появилась уникальная возможность переехать в Испанию из Санкт-Петербурга, читать дальше
чтобы продолжить образование в области гуманитарных наук в престижном университете Гранады. Благодаря моему профессионализму, лёгкому характеру и отличной речи вы получите настоящее удовольствие от вашей поездки. Я всегда рад поделиться знаниями и опытом, показать вам незабываемые места и рассказать интересные истории о культуре и архитектуре Гранады и Альгамбры.