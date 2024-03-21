Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры

5
1 отзыв
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Путешествие по прошлому величию восточного города, где культура и искусство мусульман когда-то процветали, погрузит Вас в атмосферу неповторимой красоты и величия. Моя экскурсия – настоящее приключение, которое позволит вам погрузиться в восточную атмосферу, где царят изысканная арабская архитектура и культура.

Вместе мы посетим уединенные дворцы и усадьбы, где нас поразят прекрасные образцы мусульманской архитектуры и дизайна. Здесь, в этих зданиях, были воплощены восточные традиции и культура, которые передают свою красоту нашим глазам и душам. Я буду рад поделиться с вами моими знаниями о местной истории и культуре, о том, как эти здания были созданы и каково значение каждого элемента архитектуры.

Наше путешествие подходит для тех, кто увлечен арабской архитектурой и культурой, для тех, кто жаждет необычных и запоминающихся впечатлений. Мы посетим малоизвестные частные дома, которые сохранили восточную архитектуру, мастерские, где мы узнаем рецепты красок, используемых при украшении арабесок, а также познакомимся с арабской кухней. Под моим руководством вы окунетесь в мир искусства и культуры, который давно сияет на востоке. Добро пожаловать в восточную сказку!

Организационные детали

Я могу помочь в приобретений билетов.
Обувь должна быть удобной.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 мар 2024
Спасибо Алиму за маршрут и интересный рассказ, подкреплённый историческим и географическими деталями.
Время пролетело незаметно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

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