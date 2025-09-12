Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Кордове на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 99 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев €155 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 9 чел. Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги €190 за всё до 9 чел. Пешая 2.5 часа 11 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу €175 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Кордовы

