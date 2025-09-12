Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
14 сен в 09:00
15 сен в 13:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
14 сен в 15:00
15 сен в 10:00
€190 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
14 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
