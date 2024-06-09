Приглашаю на экскурсию по Медине — средневековому центру Кордовы. На протяжение веков здесь мирно сосуществовали три религии: ислам, иудаизм и христианство. Гуляя по старинным извилистым улицам, вы увидите католические церкви, оцените легендарную Великую мечеть и посетите синагогу. Я расскажу, как развивался город, каковы его научные и культурные достижения.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Медина и Великая мечеть

Экскурсия начнётся на берегу реки Гвадалквивир, где я покажу вам Римский мост и башню Калаорра. А затем через главные ворота средневекового города мы войдём в Медину и увидим знаменитую Великую мечеть. Я расскажу о градостроительных особенностях исламской архитектуры, о вкладе мусульман в развитие Кордовы и о христианах, сменивших религию.

Еврейский квартал

Мы прогуляемся по узким улицам Еврейского квартала. Вы увидите средневековую синагогу и заглянете в типичный кордовский дворик. Я раскрою, какая кошка пробежала между евреями и христианами в конце 14 века. Зачем построили церковь Святого Варфоломея, каким образом евреев изгнали с Пиренейского полуострова и где находился трибунал кордовской инквизиции.

Организационные детали