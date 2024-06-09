Приглашаю на экскурсию по Медине — средневековому центру Кордовы. На протяжение веков здесь мирно сосуществовали три религии: ислам, иудаизм и христианство.
Гуляя по старинным извилистым улицам, вы увидите католические церкви, оцените легендарную Великую мечеть и посетите синагогу. Я расскажу, как развивался город, каковы его научные и культурные достижения.
Гуляя по старинным извилистым улицам, вы увидите католические церкви, оцените легендарную Великую мечеть и посетите синагогу. Я расскажу, как развивался город, каковы его научные и культурные достижения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Медина и Великая мечеть
Экскурсия начнётся на берегу реки Гвадалквивир, где я покажу вам Римский мост и башню Калаорра. А затем через главные ворота средневекового города мы войдём в Медину и увидим знаменитую Великую мечеть. Я расскажу о градостроительных особенностях исламской архитектуры, о вкладе мусульман в развитие Кордовы и о христианах, сменивших религию.
Еврейский квартал
Мы прогуляемся по узким улицам Еврейского квартала. Вы увидите средневековую синагогу и заглянете в типичный кордовский дворик. Я раскрою, какая кошка пробежала между евреями и христианами в конце 14 века. Зачем построили церковь Святого Варфоломея, каким образом евреев изгнали с Пиренейского полуострова и где находился трибунал кордовской инквизиции.
Организационные детали
- Синагога посещается бесплатно. По понедельникам она закрыта.
- Если в группе больше 6 человек, дополнительно оплачивается аудиосистема. Стоимость каждого комплекта наушников — 1,5 евро.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рубен — ваш гид в Кордове
Меня зовут Рубен. Своё первоначальное образование в области архитектуры и строительства я получил в бывшем СССР, окончив архитектурно-строительный университет, а последующее образование в области туризма получил уже в Испании, кудаЗадать вопрос
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