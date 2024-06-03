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О Ольга Кордоба - погружение в средневековье Хороший и познавательный тур. Рекомендую

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О Ольга Обзорная экскурсия по Кордобе Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.

О Ольга Обзорная экскурсия по Кордобе Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.