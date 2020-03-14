31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе

Павел
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Павел – ваш гид
В небольшом андалусийском городе обычно бывают проездом, однако Кордоба стоит того, чтобы задержаться здесь хотя бы на один день.

В ее архитектуре и истории переплелилсь многовековые традиции, а разные народы создали удивительный симбиоз культур.

На экскурсии я покажу вам главные достопримечательности города, расскажу о его былом величии и наследии римлян, мусульман и иудеев.

Вы услышите легенды об известных исторических личностях, связанных с Кордобой, а также узнаете о ее современной жизни, необычном ежегодном фестивале, традиционных праздниках и местных гастрономических особенностях.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии31 отзыв
5
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье

Что вас ожидает

Резиденция христианских королей
Вы побываете в одной из главных резиденций знаменитых христианских королей Фернандо и Изабеллы — Кордовском алькасаре. Я познакомлю вас с историей этой крепости и расскажу о состоявшейся именно здесь первой аудиенции Христофора Колумба. В красивых садах алькасара поговорим об арабских традицях и наследии цивилизации, которая сильно повлияла на формирование культуры юга Испании. А с башни Лев вам откроются невероятные виды на город и его окрестности.

Достояние Кордобы
Экскурсия по городу немыслима без посещения ее главной достопримечательности — мечети Альхама, которую долгое время не решались разрушить, чтобы построить на ее месте католический собор. В результате вы сможете наблюдать редкий симбиоз двух культур под одной крышей — мусульманской и христианской. Кроме того, в программе вас ждет прогулка по Королевским конюшням, Римский мост, башня Калаорру и мельница Альболафию. А также Золотая площадь — вероятно самая маленькая площадь в мире, — улица Семи голов Лара, которая считается самым мрачным местом в городе, Цветочный и Платочный переулки (в последнем снимали один из эпизодов популярной телепередачи «Орел и Решка»), и кожевенные мастерские-музеи, где мастера сохранили древний метод обработки кожи.

Иудейский квартал и колоритные дворики Кордобы
В районе Худерия вы поплутаете по лабиринту узких и извилистых улочек, рассмотрите множество интересных зданий и живописных уголков и в глубине квартала увидите синагогу — одну из трёх сохранившихся на территории Испании. Мы поговорим о серьезном вкладе еврейского народа в культуру и традиции Испании, в целом, и Андалусии, в частности. По пути вы также заглянете во дворики частных домов, так называемые патио. Эти «оазисы» производят впечатление сказочных пейзажей, в том числе благодаря ежегодному тематическому фестивалю, во время которого здесь проходят «соревнования», а победители выигрывают в различных номинациях.

Взгляд изнутри
Помимо известных достопримечательностей в Кордобе есть несколько потайных мест, в которых тоже стоит побывать, чтобы дополнить представление о жизни андалусийского города. Я проведу вас в некоторые религиозные школы, весьма интересные своим внутренним убранством, а также в историческое здание, в котором находится частный клуб и проходят закрытые выставки и другие мероприятия. Кроме того, я посоветую вам несколько разных заведений, где можно посмотреть шоу фламенко, подскажу отличные кафе «для местных» за пределами Старого города и поделюсь рекомендациями о том, как наилучшим образом провести время в городе, даже если вы здесь только проездом.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит обед и билеты (крепость Алькасар — 4,5 евро, мечеть Альхама — 10 евро).

Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье
Кордоба — погружение в средневековье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Здравствуйте, меня зовут Павел. Я гид в невероятно красивом городе Кордоба и его окрестностях, а также по всей Андалусии. В этой замечательной стране живу уже больше 15 лет. С 2009 года работаю гидом, закончил курс «Эксперт по мечети Омейядов в Кордобе: искусство, археология и история», также работаю переводчиком. С удовольствием расскажу и покажу все, что знаю, так как люблю свою работу и город в котором живу, город с многовековыми традициями и национальным колоритом. Я постараюсь сделать так, чтобы о пребывании в Кордобе у вас остались самые лучшие впечатления, и обязательно захотелось вернуться сюда снова!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 марта 2020
Очень интересная, насыщенная экскурсия по красивейшему городу. Получили большое удовольствие! Большое спасибо Павлу! Три часа пролетели незаметно! Хочется еще раз вернуться в этот город!
14 февраля 2020
4 февраля 2020 года были на экскурсии в Кордобе. Экскурсию проводил Павел. Все было отлично, на высоком профессиональном уровне.Павел произвел впечатление человека, который хорошо владеет материалом и прекрасно рассказывает. Никаких минусов, только плюсы. Всем рекомендую.
Наталья
6 февраля 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии, которую провел нам Павел.
Хорошо продуман маршрут, очень содержательная и информационная прогулка. Павел обладает прекрасными знаниями по истории Кордобы и Андалусии в целом. Внимательно слушал наши вопросы, и с готовностью отвечал на них, а их у нас было не мало. Благодаря ему у меня сложилась хорошая картина жизни Кордобы начиная с Римского периода и до наших дней.
Рекомендую всем, кто любит погрузиться в историю. Но уверенна, что Павел может провести экскурсию и в более легком формате.
14 января 2020
Павел ведёт экскурсию превосходным языком, интересно, увлекательно, великолепно эрудирован, легко реагирует на вопросы, ориентируется в истории. Чутко откликается на пожелания участников. Легко подхватывает любую тему. Несмотря на то, что по большей части маршрута мы успели прогуляться ранее, прогулку удалось сделать познавательной и интересной для всех. Вместо запланированного времени экскурсия продолжалась около 3,5 часов. Очень рекомендую!
31 декабря 2019
Были большой компанией с детьми. За 3 часа посмотрели все необходимое .
16 декабря 2019
Остались в восторге от города! У нас было всего 7 часов в городе. Павел очень продуманно подобрал маршрут, экскурсия была познавательная и интересная, много нового узнали об Испании и Колумбе. Обязательно еще раз приедем в Кордобу. Павел, спасибо огромное за гостеприимство и экскурсию!
1 декабря 2019
Спасибо Павлу!!!! Первое знакомство с великим городом прошло на ура!!!! Отдельное спасибо за великолепную речь и темп ходьбы!
28 ноября 2019
Павел очень внимательный и отзывчивый на запросы гид. Хорошо владеет историческим материалом, охотно отвечает на все вопросы, касающиеся как исторического прошлого, так и современной жизни Кордобы. Очень жаль, что нет подобной экскурсии у Павла внутри Мескиты, так как аудиогид там оставляет желать лучшего (мягко говоря). Спасибо большое Павлу за открытие Кордобы).
6 ноября 2019
Гид Павел отлично провел экскурсию, а именно:
материал подобран грамотно, как с точки зрения его содержания и объема;
особенно нужно отметить отлично выстроенный маршрут, не было ни одного лишнего шага, за три часа прошли множество интересных мест;
гид помог решить вопросы с хранением багажа, приобретением билетов в музеи, очень хорошо помог сориентироваться в выборе ресторана и меню местной анадлаузской кухни.
Виктор
24 октября 2019
Замечательно красивый город! Замечательная экскурсия, Сложилась отличная картина Кордобы, после экскурсии. А в какие прелестные внутренние дворы мы заходили-не передать.И никогда не думали, что можно такие высокохудожественные картины делать из кожи.А Пав
ел нам все это показал.Увидели все главное, с интересным рассказом, и много того, что без знающего человека не увидишь. Очень довольны. Спасибо.
Ещё 21 отзыв

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