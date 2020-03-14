31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Резиденция христианских королей

Вы побываете в одной из главных резиденций знаменитых христианских королей Фернандо и Изабеллы — Кордовском алькасаре. Я познакомлю вас с историей этой крепости и расскажу о состоявшейся именно здесь первой аудиенции Христофора Колумба. В красивых садах алькасара поговорим об арабских традицях и наследии цивилизации, которая сильно повлияла на формирование культуры юга Испании. А с башни Лев вам откроются невероятные виды на город и его окрестности.

Достояние Кордобы

Экскурсия по городу немыслима без посещения ее главной достопримечательности — мечети Альхама, которую долгое время не решались разрушить, чтобы построить на ее месте католический собор. В результате вы сможете наблюдать редкий симбиоз двух культур под одной крышей — мусульманской и христианской. Кроме того, в программе вас ждет прогулка по Королевским конюшням, Римский мост, башня Калаорру и мельница Альболафию. А также Золотая площадь — вероятно самая маленькая площадь в мире, — улица Семи голов Лара, которая считается самым мрачным местом в городе, Цветочный и Платочный переулки (в последнем снимали один из эпизодов популярной телепередачи «Орел и Решка»), и кожевенные мастерские-музеи, где мастера сохранили древний метод обработки кожи.

Иудейский квартал и колоритные дворики Кордобы

В районе Худерия вы поплутаете по лабиринту узких и извилистых улочек, рассмотрите множество интересных зданий и живописных уголков и в глубине квартала увидите синагогу — одну из трёх сохранившихся на территории Испании. Мы поговорим о серьезном вкладе еврейского народа в культуру и традиции Испании, в целом, и Андалусии, в частности. По пути вы также заглянете во дворики частных домов, так называемые патио. Эти «оазисы» производят впечатление сказочных пейзажей, в том числе благодаря ежегодному тематическому фестивалю, во время которого здесь проходят «соревнования», а победители выигрывают в различных номинациях.

Взгляд изнутри

Помимо известных достопримечательностей в Кордобе есть несколько потайных мест, в которых тоже стоит побывать, чтобы дополнить представление о жизни андалусийского города. Я проведу вас в некоторые религиозные школы, весьма интересные своим внутренним убранством, а также в историческое здание, в котором находится частный клуб и проходят закрытые выставки и другие мероприятия. Кроме того, я посоветую вам несколько разных заведений, где можно посмотреть шоу фламенко, подскажу отличные кафе «для местных» за пределами Старого города и поделюсь рекомендациями о том, как наилучшим образом провести время в городе, даже если вы здесь только проездом.