Мескита. Великая мечеть Кордовы

Побывать в уникальном соборе, изучить его архитектуру и узнать интригующую историю строительства

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Посещение этого необычного сооружения перенесёт вас в блистательную эпоху халифата Аль-Андалус.

Почему была построена огромная мечеть? В какую сторону направляли взор верующие во время молитвы? Кто такой халиф и каким образом он входил в мечеть из своего дворца? Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Мескита. Великая мечеть Кордовы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Мескитой

Наша экскурсия начнётся перед главным входом. Вы войдёте во двор, где я расскажу, из каких элементов состоит мечеть. Вы узнаете, где находился самый первый минарет и какие функции он выполнял, где и для какой цели верующие проводили ритуальные омовения перед молитвой.

Величие халифата

Затем мы попадём в бывший молитвенный зал. Перед вами предстанут невероятные богатства декоративного убранства. Величие правителей халифата здесь буквально в каждой детали! Я расскажу обо всех этапах строительства этого грандиозного сооружения, его богатейшей истории, величественной архитектуре, симбиозе различных культур и стилей.

Тайны мечети

Кульминацией экскурсии станет посещение главной часовни, трансепта и хоров Кафедрального собора, которые были встроены в центральную часть мечети. После моего рассказа вы узнаете, какие интриги разворачивались перед началом строительства и какую бессмертную фразу произнёс король, когда увидел доселе ему неизвестную мечеть.

Организационные детали

  • Входные билеты в мечеть оплачиваются отдельно. Взрослый — €13, пенсионеры старше 65 лет и студенты 15-26 лет — €10, дети 10-14 лет — €7, дети до 10 лет — бесплатно.
  • Если в группе больше 9 человек, то дополнительно оплачивается аудиосистема. Стоимость каждого наушника — €1,5.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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