Посещение этого необычного сооружения перенесёт вас в блистательную эпоху халифата Аль-Андалус. Почему была построена огромная мечеть? В какую сторону направляли взор верующие во время молитвы? Кто такой халиф и каким образом он входил в мечеть из своего дворца? Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Мескитой

Наша экскурсия начнётся перед главным входом. Вы войдёте во двор, где я расскажу, из каких элементов состоит мечеть. Вы узнаете, где находился самый первый минарет и какие функции он выполнял, где и для какой цели верующие проводили ритуальные омовения перед молитвой.

Величие халифата

Затем мы попадём в бывший молитвенный зал. Перед вами предстанут невероятные богатства декоративного убранства. Величие правителей халифата здесь буквально в каждой детали! Я расскажу обо всех этапах строительства этого грандиозного сооружения, его богатейшей истории, величественной архитектуре, симбиозе различных культур и стилей.

Тайны мечети

Кульминацией экскурсии станет посещение главной часовни, трансепта и хоров Кафедрального собора, которые были встроены в центральную часть мечети. После моего рассказа вы узнаете, какие интриги разворачивались перед началом строительства и какую бессмертную фразу произнёс король, когда увидел доселе ему неизвестную мечеть.

Организационные детали