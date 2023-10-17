Побывать в уникальном соборе, изучить его архитектуру и узнать интригующую историю строительства
Почему была построена огромная мечеть? В какую сторону направляли взор верующие во время молитвы? Кто такой халиф и каким образом он входил в мечеть из своего дворца? Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Мескитой
Наша экскурсия начнётся перед главным входом. Вы войдёте во двор, где я расскажу, из каких элементов состоит мечеть. Вы узнаете, где находился самый первый минарет и какие функции он выполнял, где и для какой цели верующие проводили ритуальные омовения перед молитвой.
Величие халифата
Затем мы попадём в бывший молитвенный зал. Перед вами предстанут невероятные богатства декоративного убранства. Величие правителей халифата здесь буквально в каждой детали! Я расскажу обо всех этапах строительства этого грандиозного сооружения, его богатейшей истории, величественной архитектуре, симбиозе различных культур и стилей.
Тайны мечети
Кульминацией экскурсии станет посещение главной часовни, трансепта и хоров Кафедрального собора, которые были встроены в центральную часть мечети. После моего рассказа вы узнаете, какие интриги разворачивались перед началом строительства и какую бессмертную фразу произнёс король, когда увидел доселе ему неизвестную мечеть.
Организационные детали
- Входные билеты в мечеть оплачиваются отдельно. Взрослый — €13, пенсионеры старше 65 лет и студенты 15-26 лет — €10, дети 10-14 лет — €7, дети до 10 лет — бесплатно.
- Если в группе больше 9 человек, то дополнительно оплачивается аудиосистема. Стоимость каждого наушника — €1,5.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.