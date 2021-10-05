Все экскурсии в Кордове
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кордове – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 33 ⭐ отзыва, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кордове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-6 чел.
Кордоба — погружение в средневековье
Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-30 чел.
Обзорная экскурсия по Кордобе
Путешествие по родному городу Сенеки
Последние отзывы «Экскурсии Кордовы»
- ИИрина5 октября 2021Павел, замечательный экскурсовод, наша экскурсия пошла на одном дыхании, я даже не заметила как пролетело время. Все было интересно и познавательно. Кордоба удивительный город.
- ССветлана14 марта 2020Очень интересная, насыщенная экскурсия по красивейшему городу. Получили большое удовольствие! Большое спасибо Павлу! Три часа пролетели незаметно! Хочется еще раз вернуться в этот город!
- ЛЛюдмила14 февраля 20204 февраля 2020 года были на экскурсии в Кордобе. Экскурсию проводил Павел. Все было отлично, на высоком профессиональном уровне. Павел произвел впечатление человека, который хорошо владеет материалом и прекрасно рассказывает. Никаких минусов, только плюсы. Всем рекомендую.
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по КордобеТТатьяна21 июля 2019Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3 часа в сердце Кордобы! Римский мост (привет от Game of Thrones:), Мескита, еврейский квартал, Алькасар… Впечатляет до головокружения! В завершение прогулки по улочкам старинного города гид порекомендовал таверну, посоветовал традиционные андалусские блюда и помог сделать заказ.