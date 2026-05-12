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Экскурсии в Кордове

Найдено 6 экскурсий в Кордове на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Кордова - город трёх культур и религий
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €175 за всё до 6 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от €190 за всё до 9 чел.
Обзорная экскурсия по Кордове
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Кордове
Путешествие по родному городу Сенеки
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
от €195 за всё до 30 чел.
Кордова - погружение в Средневековье
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кордова - погружение в Средневековье
Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €155 за всё до 5 чел.
По цветущим дворикам Кордобы
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
По цветущим дворикам Кордобы
Погрузитесь в атмосферу Кордобы, наслаждаясь красотой цветущих двориков и уютных площадей. Узнайте больше о традициях и посетите уникальные места
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €155 за всё до 5 чел.
Из Кордовы - на винодельню Toro Albalá со 100-летней историей
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кордовы - на винодельню Toro Albalá со 100-летней историей
В красивом городе Агилар-де-ла-Фронтера узнать, как делают всемирное известное вино Pedro Ximenez
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €175 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Александр
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Рубен проводил экскурсию для нашей семейной группы из 8 человек и, несмотря на разный возраст, уровень подготовки и вовлечённости в
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историко-архитектурный контекст, все остались очень довольны. Это говорит о высокой адаптивности и уровне гида. Рубен очень любит Кордову, рассказывает увлеченно, интересно и очень понятно. Но на сложные вопросы также отвечает без труда, чувствуются глубокие знания. А по окнчании экскурсии Рубен дал несколько дельных и практичных советов относительтно пребывания в Кордове - что и где посмотреть и скушать:-)
Выражаем благодарность нашему гиду.

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М
Кордова - погружение в Средневековье
Павел очень интересно и доступно провел экскурсию. Даже наши подростки, которые не очень хорошо говорят по русски заинтересовались историей города. Павел совмещал исторические факты с доводами о культуре и жизни в современной Испании.
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О
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Экскурсия по Меските в Кордове превзошла все ожидания.

Наш гид Рубен рассказывал очень увлекательно, без перегрузки датами, но с глубоким пониманием
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контекста.

Маршрут был продуман отлично: не было ни суеты, ни скучных пауз, всё шло в комфортном темпе. Отдельно хочется отметить атмосферу — чувствуется уважение к месту и желание действительно поделиться знаниями, а не просто «отработать» экскурсию.

Это одна из тех экскурсий, после которых остаётся не только информация, но и настоящее впечатление. Очень рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть Мескиту, а по-настоящему её понять.
Гид Рубен очень внимательный и приятный в общении, подробно ответил на все наши вопросы. Мы остались очень довольны экскурсией,отлично провели время и узнали много нового.

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А
Кордова - погружение в Средневековье
Павел, спасибо большое за замечательную экскурсию по Кордове! Знакомство с городом получилось очень насыщенным и по-настоящему увлекательным. С вашей помощью
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Кордова раскрывается не просто как красивый город, а как место с удивительной историей и особой атмосферой.

Во время экскурсии мы увидели главные достопримечательности: великолепную Мескиту, Римский мост, Алькасар христианских королей, Еврейский квартал и очаровательные улочки старой Кордовы. Было очень интересно слушать ваши рассказы об истории города, о переплетении культур и о деталях, на которые сами мы бы точно не обратили внимания.

Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Павел — отличный гид: внимательный, эрудированный и очень приятный в общении. С удовольствием рекомендуем всем, кто хочет увидеть Кордову интересно, красиво и содержательно. Рекомендуем!!!!!!

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S
Кордова - погружение в Средневековье
Спасибо большое, за очень интересную и познавательную экскурсию!
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Н
Кордова - погружение в Средневековье
Огромная благодарность Павлу за проведенную экскурсию. он замечательный рассказчик, который любит и знает этот город и очень приятный человек! Рекомендую!
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Марина
Кордова - город трёх культур и религий
Рубен потрясающий человек и профессиональный экскурсовод! С такой душой и любовью к искусству, истории и архитектуре погрузил нас в Мир
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Кордовы. Время пролетело увлекательно и незаметно. Только после возвращения в отель поняла, что экскурсия продлилась почти три с половиной часа, вместо положенных двух с половиной. Безмерно благодарны Рубену! Очень рекомендую!

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Владислав
Кордова - город трёх культур и религий
Безмерно благодарны вам за неповторимый, замечательный и фантастически познавательный день, который останется в памяти навсегда. Ваше внимание и забота, обходительность
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и терпение, тронули нас до глубины души. О глубинном знании материала, о желании поделиться им, о вашей увлеченности и радости от взаимопонимания, хочется рассказать в самой превосходной форме. Огромное вам спасибо за эти часы счастья и познания. Наше третье открытие Кордовы, вместе с Вами, удалось, и город засиял совершенно новыми и яркими красками. А мечеть, как яркая звезда будет манить к себе снова и снова. Еще раз огромное спасибо.

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Н
Кордова - погружение в Средневековье
Прекрасная экскурсия - интересно, доступно, прекрасно провели время и получили много информации. Рекомендую!!!
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Антон
Кордова - погружение в Средневековье
Павел провел для нас замечательную экскурсию по Кордобе и показал не только основные достопримечательности, но и скрытые уголки города. Особенно
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впечатлили знаменитые дворики Кордобы с зеленью и цветами- настоящая находка. Мы уверены, что без Павла сами никогда бы их не нашли. Павел прекрасно знает историю региона и делится ею очень интересно. Экскурсия оставила у нас самые приятные впечатления.

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Всего 150 отзывов в Кордове

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Ответы на вопросы от путешественников по Кордове

Самые популярные экскурсии в Кордове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Кордова - город трёх культур и религий;
  2. Мескита. Великая мечеть Кордовы;
  3. Обзорная экскурсия по Кордове;
  4. Кордова - погружение в Средневековье;
  5. По цветущим дворикам Кордобы.
Сколько стоит экскурсия по Кордове в августе 2026
Сейчас в Кордове можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 155 до 195. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Предлагаем вам уникальную возможность посетить Кордову в 2026 году на русском языке. Наши экскурсии помогут вам познакомиться с историей и культурой Испании, а цены начинаются с €155. Забронируйте свое место прямо сейчас и получите незабываемые впечатления