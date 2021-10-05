Отзыв на: Кордоба — погружение в средневековье И Ирина 5 Павел, замечательный экскурсовод, наша экскурсия пошла на одном дыхании, я даже не заметила как пролетело время. Все было интересно и познавательно. Кордоба удивительный город.

Отзыв на: Кордоба — погружение в средневековье С Светлана 5 Очень интересная, насыщенная экскурсия по красивейшему городу. Получили большое удовольствие! Большое спасибо Павлу! Три часа пролетели незаметно! Хочется еще раз вернуться в этот город!

Отзыв на: Кордоба — погружение в средневековье Л Людмила 5 4 февраля 2020 года были на экскурсии в Кордобе. Экскурсию проводил Павел. Все было отлично, на высоком профессиональном уровне. Павел произвел впечатление человека, который хорошо владеет материалом и прекрасно рассказывает. Никаких минусов, только плюсы. Всем рекомендую.