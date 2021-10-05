Экскурсии Кордовы

Все экскурсии в Кордове

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кордове – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 33 ⭐ отзыва, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кордове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Кордоба — погружение в средневековье
Индивидуальная экскурсия
5
32
130
за 1-6 чел.
Кордоба — погружение в средневековье
Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе
Обзорная экскурсия по Кордобе
Индивидуальная экскурсия
5
1
150
за 1-30 чел.
Обзорная экскурсия по Кордобе
Путешествие по родному городу Сенеки

Последние отзывы «Экскурсии Кордовы»

  • Отзыв на: Кордоба — погружение в средневековье
    И
    Ирина
    5 октября 2021
    5
    Павел, замечательный экскурсовод, наша экскурсия пошла на одном дыхании, я даже не заметила как пролетело время. Все было интересно и познавательно. Кордоба удивительный город.
  • Отзыв на: Кордоба — погружение в средневековье
    С
    Светлана
    14 марта 2020
    5
    Очень интересная, насыщенная экскурсия по красивейшему городу. Получили большое удовольствие! Большое спасибо Павлу! Три часа пролетели незаметно! Хочется еще раз вернуться в этот город!
  • Отзыв на: Кордоба — погружение в средневековье
    Л
    Людмила
    14 февраля 2020
    5
    4 февраля 2020 года были на экскурсии в Кордобе. Экскурсию проводил Павел. Все было отлично, на высоком профессиональном уровне. Павел произвел впечатление человека, который хорошо владеет материалом и прекрасно рассказывает. Никаких минусов, только плюсы. Всем рекомендую.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кордобе
    Т
    Татьяна
    21 июля 2019
    5
    Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3 часа в сердце Кордобы! Римский мост (привет от Game of Thrones:), Мескита, еврейский квартал, Алькасар… Впечатляет до головокружения! В завершение прогулки по улочкам старинного города гид порекомендовал таверну, посоветовал традиционные андалусские блюда и помог сделать заказ.
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