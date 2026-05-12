Индивидуальная
до 6 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от €190 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Кордове
Путешествие по родному городу Сенеки
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
от €195 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кордова - погружение в Средневековье
Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По цветущим дворикам Кордобы
Погрузитесь в атмосферу Кордобы, наслаждаясь красотой цветущих двориков и уютных площадей. Узнайте больше о традициях и посетите уникальные места
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кордовы - на винодельню Toro Albalá со 100-летней историей
В красивом городе Агилар-де-ла-Фронтера узнать, как делают всемирное известное вино Pedro Ximenez
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €175 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Рубен проводил экскурсию для нашей семейной группы из 8 человек и, несмотря на разный возраст, уровень подготовки и вовлечённости в
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М
Павел очень интересно и доступно провел экскурсию. Даже наши подростки, которые не очень хорошо говорят по русски заинтересовались историей города. Павел совмещал исторические факты с доводами о культуре и жизни в современной Испании.
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О
Экскурсия по Меските в Кордове превзошла все ожидания.
Наш гид Рубен рассказывал очень увлекательно, без перегрузки датами, но с глубоким пониманием
Наш гид Рубен рассказывал очень увлекательно, без перегрузки датами, но с глубоким пониманием
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А
Павел, спасибо большое за замечательную экскурсию по Кордове! Знакомство с городом получилось очень насыщенным и по-настоящему увлекательным. С вашей помощью
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S
Спасибо большое, за очень интересную и познавательную экскурсию!
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Н
Огромная благодарность Павлу за проведенную экскурсию. он замечательный рассказчик, который любит и знает этот город и очень приятный человек! Рекомендую!
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Рубен потрясающий человек и профессиональный экскурсовод! С такой душой и любовью к искусству, истории и архитектуре погрузил нас в Мир
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Безмерно благодарны вам за неповторимый, замечательный и фантастически познавательный день, который останется в памяти навсегда. Ваше внимание и забота, обходительность
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Н
Прекрасная экскурсия - интересно, доступно, прекрасно провели время и получили много информации. Рекомендую!!!
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Павел провел для нас замечательную экскурсию по Кордобе и показал не только основные достопримечательности, но и скрытые уголки города. Особенно
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Всего 150 отзывов в Кордове
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Ответы на вопросы от путешественников по Кордове
Самые популярные экскурсии в Кордове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Кордове в августе 2026
Сейчас в Кордове можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 155 до 195. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Предлагаем вам уникальную возможность посетить Кордову в 2026 году на русском языке. Наши экскурсии помогут вам познакомиться с историей и культурой Испании, а цены начинаются с €155. Забронируйте свое место прямо сейчас и получите незабываемые впечатления