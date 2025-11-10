Экскурсия на винодельню Toro Albalá из Кордовы - это уникальная возможность познакомиться с историей одного из самых престижных винодельческих предприятий Андалусии.
Посетители смогут увидеть технологический процесс производства, заглянуть в погреба и
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация известных вин
- 🏛 Посещение археологического музея
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🍽 Знакомство с локальной кухней
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения винодельни Toro Albalá - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше, что позволяет насладиться экскурсией в полной мере. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но могут быть более загруженными. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать возможные погодные изменения и загруженность.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Винодельня Toro Albalá
- Археологический музей
Описание экскурсии
Из Кордовы мы отправимся в живописный городок Агилар-де-ла-Фронтера, где на местной винодельне вас ждёт увлекательная экскурсия в сопровождении сомелье и переводчика.
Вы ознакомитесь с историей винодельни, увидите технологический процесс, посетите погреба и археологический музей, который создала семья Toro Albalá.
Продегустируете известные вина — Fino del Lagar (2015 года) прямо из бочки, Oloroso (2010 года), Don Pedro Ximenez (12-летнее) и два молодых вина El Fino (2020 года) и Tinto (2021 года).
Ценители могут также попробовать вино, которому около 80 лет, за отдельную плату.
После дегустации, если захотите, поедем гулять и в ресторан, где вас приятно удивят местные повара. А после вкусного обеда — обратно в Кордову.
Организационные детали
- Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее — минимум за 3 дня
- В стоимость включено: трансфер на Hyundai Tucson и услуги переводчика
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 8. Детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы:
- Входные билеты на винодельню и дегустация: взрослые — €40, дети 14–17 лет — €25, дети до 14 лет — бесплатно
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Кордове
Провёл экскурсии для 733 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел. Я гид в невероятно красивом городе Кордова и его окрестностях, а также по всей Андалусии. В этой замечательной стране живу уже много лет. С 2009 годаЗадать вопрос
