Лучшее время для посещения винодельни Toro Albalá - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше, что позволяет насладиться экскурсией в полной мере. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но могут быть более загруженными. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать возможные погодные изменения и загруженность.

Экскурсия на винодельню Toro Albalá из Кордовы - это уникальная возможность познакомиться с историей одного из самых престижных винодельческих предприятий Андалусии.Посетители смогут увидеть технологический процесс производства, заглянуть в погреба и

археологический музей. Дегустация включает знаменитые вина, такие как Fino del Lagar и Don Pedro Ximenez. Завершите день прогулкой по городу и обедом в местном ресторане. Забронируйте поездку заранее и насладитесь культурой и вкусами региона

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Из Кордовы мы отправимся в живописный городок Агилар-де-ла-Фронтера, где на местной винодельне вас ждёт увлекательная экскурсия в сопровождении сомелье и переводчика.

Вы ознакомитесь с историей винодельни, увидите технологический процесс, посетите погреба и археологический музей, который создала семья Toro Albalá.

Продегустируете известные вина — Fino del Lagar (2015 года) прямо из бочки, Oloroso (2010 года), Don Pedro Ximenez (12-летнее) и два молодых вина El Fino (2020 года) и Tinto (2021 года).

Ценители могут также попробовать вино, которому около 80 лет, за отдельную плату.

После дегустации, если захотите, поедем гулять и в ресторан, где вас приятно удивят местные повара. А после вкусного обеда — обратно в Кордову.

Организационные детали

Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее — минимум за 3 дня

В стоимость включено: трансфер на Hyundai Tucson и услуги переводчика

Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 8. Детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы: