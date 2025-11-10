Мои заказы

Из Кордовы - на винодельню Toro Albalá со 100-летней историей

Увлекательное путешествие из Кордовы на винодельню Toro Albalá с дегустацией вин и прогулкой по живописному городку. Откройте для себя вкусы Андалусии
Экскурсия на винодельню Toro Albalá из Кордовы - это уникальная возможность познакомиться с историей одного из самых престижных винодельческих предприятий Андалусии.

Посетители смогут увидеть технологический процесс производства, заглянуть в погреба и
археологический музей. Дегустация включает знаменитые вина, такие как Fino del Lagar и Don Pedro Ximenez. Завершите день прогулкой по городу и обедом в местном ресторане. Забронируйте поездку заранее и насладитесь культурой и вкусами региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация известных вин
  • 🏛 Посещение археологического музея
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🍽 Знакомство с локальной кухней
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения винодельни Toro Albalá - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше, что позволяет насладиться экскурсией в полной мере. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но могут быть более загруженными. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать возможные погодные изменения и загруженность.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя19
ноя21
ноя25
ноя26
ноя28
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Винодельня Toro Albalá
  • Археологический музей

Описание экскурсии

Из Кордовы мы отправимся в живописный городок Агилар-де-ла-Фронтера, где на местной винодельне вас ждёт увлекательная экскурсия в сопровождении сомелье и переводчика.

Вы ознакомитесь с историей винодельни, увидите технологический процесс, посетите погреба и археологический музей, который создала семья Toro Albalá.

Продегустируете известные вина — Fino del Lagar (2015 года) прямо из бочки, Oloroso (2010 года), Don Pedro Ximenez (12-летнее) и два молодых вина El Fino (2020 года) и Tinto (2021 года).

Ценители могут также попробовать вино, которому около 80 лет, за отдельную плату.

После дегустации, если захотите, поедем гулять и в ресторан, где вас приятно удивят местные повара. А после вкусного обеда — обратно в Кордову.

Организационные детали

  • Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее — минимум за 3 дня
  • В стоимость включено: трансфер на Hyundai Tucson и услуги переводчика
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 8. Детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты на винодельню и дегустация: взрослые — €40, дети 14–17 лет — €25, дети до 14 лет — бесплатно
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Кордове
Провёл экскурсии для 733 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел. Я гид в невероятно красивом городе Кордова и его окрестностях, а также по всей Андалусии. В этой замечательной стране живу уже много лет. С 2009 года
работаю гидом, окончил курс «Эксперт по мечети Омейядов в Кордове: искусство, археология и история», также работаю переводчиком. С удовольствием расскажу и покажу всё, что знаю, так как люблю свою работу и город, в котором живу, город с многовековыми традициями и национальным колоритом. Я постараюсь сделать так, чтобы о пребывании в Кордове у вас остались самые лучшие впечатления и обязательно захотелось вернуться сюда снова!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Кордовы

