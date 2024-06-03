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и духом времени Кордовы. Рубен разбирается в истории, архитектуре, религии, политике и других сферах, и готов адаптировать свой рассказ под запросы конкретного слушателя. Также хочу отметить его позитивный настрой! В итоге экскурсии Кордова для нас открылась в ее лучшем свете, обязательно вернёмся ещё!