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Обзорная экскурсия по столице острова Пальме де Майорка

5
1 отзыв
MallorcaLife
MallorcaLife – Гид из Майорки
Обзорная экскурсия по столице острова Пальме де Майорка
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €206.25 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по столице острова Пальме де Майорка

Что вы увидите

  • Смотровая площадка
  • Замок Бельвер
  • Кафедральный собор
  • Площадь быков
Во время этой экскурсии 🧭 вы узнаете о истории 📖 Майорки. Наша первая остановка — на смотровой площадке, откуда откроется великолепный вид на Пальму, затем Вы посетите замок 🏰 Бельвер, единственную в Испании круглую крепость. Ну и конечно же Вы побываете в средневековом шедевре Пальмы 🌴 — её кафедральном соборе, известном не только своей неповторимой архитектурой, но и участием знаменитого архитектора Антонио Гауди в оформлении внутреннего убранства храма. У Вас будет возможность совершить пешую прогулку 👣 в самое сердце города, его старинную часть.
На этой экскурсии мы посетим Кафедральный собор – уникальное творение человеческих рук, работы над которым длились с 14 по 16 века. Далее, на автобусе 🚌, мы проедем по центру столицы ⭐️, и Вы сможете убедиться в том, что не напрасно многие называют ее маленькой Барселоной. Следующая наша остановка будет на площади быков, где наши гиды расскажут вам о таинстве корриды. Ну и конечно, поднимемся к белокаменному красавцу – замку Бельвер, по сей день хранящему неразгаданные тайны.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль мерседес С класса
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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MallorcaLife
MallorcaLife
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