Во время этой экскурсии 🧭 вы узнаете о истории 📖 Майорки. Наша первая остановка — на смотровой площадке, откуда откроется великолепный вид на Пальму, затем Вы посетите замок 🏰 Бельвер, единственную в Испании круглую крепость. Ну и конечно же Вы побываете в средневековом шедевре Пальмы 🌴 — её кафедральном соборе, известном не только своей неповторимой архитектурой, но и участием знаменитого архитектора Антонио Гауди в оформлении внутреннего убранства храма. У Вас будет возможность совершить пешую прогулку 👣 в самое сердце города, его старинную часть.

На этой экскурсии мы посетим Кафедральный собор – уникальное творение человеческих рук, работы над которым длились с 14 по 16 века. Далее, на автобусе 🚌, мы проедем по центру столицы ⭐️, и Вы сможете убедиться в том, что не напрасно многие называют ее маленькой Барселоной. Следующая наша остановка будет на площади быков, где наши гиды расскажут вам о таинстве корриды. Ну и конечно, поднимемся к белокаменному красавцу – замку Бельвер, по сей день хранящему неразгаданные тайны.