Индивидуальная
до 4 чел.
Горы Малаги - прогулка по парку
Индивидуальная экскурсия по живописному парку на левом берегу Гуадалмедины с посещением акведуков, сторожевых башен и дегустацией местной кухни
«На левом берегу реки с арабским названием Гуадалмедина раскинулся живописный парк, который понравится и любителям природы и древних строений»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€215 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
Углубиться в историю Андалусии и познакомиться с современной Испанией
Начало: В месте вашего проживания или в аэропорту
«Мы пройдём по набережной Пуэрто Бануш, полюбуемся роскошными яхтами и увидим Гибралтар»
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
€428
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Коста-дель-Соль - 4 города за 1 день (из Малаги)
Увидеть жизнь самого дорогого побережья Испании
«Посетим две или три марины, погуляем по живописным набережным и старинным улочкам»
Завтра в 10:30
14 дек в 10:30
€420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина9 декабря 2025Наша большая компания друзей отправилась в тур с Галиной в ноябре 2025 года — и это было одним из самых
- ИИрина11 марта 2019прогулка для тех, кто любит природные маршруты. Главное - любопытство и удобная обувь. Пожелание Николасу - держать в машине запас воды. Стоит это недорого, особенно с учетом общей стоимости.
- ВВасилий14 мая 2018Прогулка не требует серьёзных физических усилий, что не означает, что это простой променад по набережной. Расчитывайте свои силы и готовьтесь
- ННаталия5 мая 2018Чудесная экскурсия! Именно то, что мы искали. Мы давно и много путешествуем по Андалузии. Поэтому искали именно такие нехоженые тропы,
- ИИрина11 июня 2017Спасибо, все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малаге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Малаге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Малаге в декабре 2025
Сейчас в Малаге в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 428 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Малаге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Малаги. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025