ярких впечатлений всей поездки! Мы много путешествовали по Европе, но именно в этом туре удалось почувствовать настоящую душу Андалусии.



Галина — потрясающий гид и тонкий знаток Испании. Она не просто показывает места, а рассказывает так, что истории древних городов становятся живыми. Благодаря ей мы увидели Малагу, Ронду и Коста-дель-Соль совершенно другими глазами: узкие улочки и белоснежные деревушки наполнились смыслом, а панорамы Ронды захватили дух так, что хотелось стоять и смотреть бесконечно.



Очень понравилось, что программа была продуманной и комфортной даже для большой группы. Галина умела держать отличную динамику, не торопила, но и не давала скучать. Мы смеялись, обсуждали, пробовали местную кухню, слушали истории — всё проходило легко, тепло и по-дружески. Чувствовалось, что она действительно любит свою работу и искренне хочет, чтобы её гости влюбились в Андалусию так же, как и она.



Мероприятие подойдёт тем, кто ценит атмосферные путешествия, красивые виды, интересные факты и отсутствие «сухой экскурсионщины». Идеально как для компаний друзей, так и для семей и тех, кто впервые открывает Испанию.



Мы по-настоящему вдохновились этим туром и однозначно рекомендуем Галину всем, кто хочет получить не просто экскурсию, а эмоции, которые останутся в памяти.



Спасибо, Галина, за чудесный день! Мы обязательно вернёмся за новыми маршрутами ❤️