Мои заказы

Экскурсии по набережной Малаги

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Малаге на русском языке, цены от €215, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Горы Малаги» - прогулка по парку
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы Малаги - прогулка по парку
Индивидуальная экскурсия по живописному парку на левом берегу Гуадалмедины с посещением акведуков, сторожевых башен и дегустацией местной кухни
«На левом берегу реки с арабским названием Гуадалмедина раскинулся живописный парк, который понравится и любителям природы и древних строений»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€215 за всё до 4 чел.
Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
На машине
10 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
Углубиться в историю Андалусии и познакомиться с современной Испанией
Начало: В месте вашего проживания или в аэропорту
«Мы пройдём по набережной Пуэрто Бануш, полюбуемся роскошными яхтами и увидим Гибралтар»
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
€428€450 за всё до 4 чел.
Коста-дель-Соль - 4 города за 1 день (из Малаги)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коста-дель-Соль - 4 города за 1 день (из Малаги)
Увидеть жизнь самого дорогого побережья Испании
«Посетим две или три марины, погуляем по живописным набережным и старинным улочкам»
Завтра в 10:30
14 дек в 10:30
€420 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    9 декабря 2025
    Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
    Наша большая компания друзей отправилась в тур с Галиной в ноябре 2025 года — и это было одним из самых
    читать дальше

    ярких впечатлений всей поездки! Мы много путешествовали по Европе, но именно в этом туре удалось почувствовать настоящую душу Андалусии.

    Галина — потрясающий гид и тонкий знаток Испании. Она не просто показывает места, а рассказывает так, что истории древних городов становятся живыми. Благодаря ей мы увидели Малагу, Ронду и Коста-дель-Соль совершенно другими глазами: узкие улочки и белоснежные деревушки наполнились смыслом, а панорамы Ронды захватили дух так, что хотелось стоять и смотреть бесконечно.

    Очень понравилось, что программа была продуманной и комфортной даже для большой группы. Галина умела держать отличную динамику, не торопила, но и не давала скучать. Мы смеялись, обсуждали, пробовали местную кухню, слушали истории — всё проходило легко, тепло и по-дружески. Чувствовалось, что она действительно любит свою работу и искренне хочет, чтобы её гости влюбились в Андалусию так же, как и она.

    Мероприятие подойдёт тем, кто ценит атмосферные путешествия, красивые виды, интересные факты и отсутствие «сухой экскурсионщины». Идеально как для компаний друзей, так и для семей и тех, кто впервые открывает Испанию.

    Мы по-настоящему вдохновились этим туром и однозначно рекомендуем Галину всем, кто хочет получить не просто экскурсию, а эмоции, которые останутся в памяти.

    Спасибо, Галина, за чудесный день! Мы обязательно вернёмся за новыми маршрутами ❤️

  • И
    Ирина
    11 марта 2019
    «Горы Малаги» - прогулка по парку
    прогулка для тех, кто любит природные маршруты. Главное - любопытство и удобная обувь. Пожелание Николасу - держать в машине запас воды. Стоит это недорого, особенно с учетом общей стоимости.
  • В
    Василий
    14 мая 2018
    «Горы Малаги» - прогулка по парку
    Прогулка не требует серьёзных физических усилий, что не означает, что это простой променад по набережной. Расчитывайте свои силы и готовьтесь
    читать дальше

    к небольшим подъемам и спускам по лесным/горным тропинкам. Парк начинается недалёко от города, а значит дорога не занимает много времени. Спасибо Николасу за погружение в контекст и небольшой урок истории! Рекомендую всем весной и ранней осенью - летом, возможно, было бы жарко, некомфортно.

  • Н
    Наталия
    5 мая 2018
    «Горы Малаги» - прогулка по парку
    Чудесная экскурсия! Именно то, что мы искали. Мы давно и много путешествуем по Андалузии. Поэтому искали именно такие нехоженые тропы,
    читать дальше

    первозданные уголки. Николас - замечтательный гид. Тот самый случай, когда хобби человека совпадает с его профессией со всеми вытекающими. Дождливый май внёс свои коррективы в наш маршрут, но путешествие все равно получилось замечательным.

  • И
    Ирина
    11 июня 2017
    «Горы Малаги» - прогулка по парку
    Спасибо, все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малаге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Горы Малаги» - прогулка по парку
  2. Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
  3. Коста-дель-Соль - 4 города за 1 день (из Малаги)
Какие места ещё посмотреть в Малаге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Малаге в декабре 2025
Сейчас в Малаге в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 428 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Малаге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Малаги. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025