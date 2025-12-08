Приглашаю вас к глубокому и нескучному разговору о стране — о её прошлом, людях, вкусах и ритме жизни. Поговорим об арабском завоевании, Реконкисте, корриде и Пикассо. Вы побываете на «даче» европейских аристократов. А ещё узнаете, почему в Испании процветает воинствующий феминизм и как определить испанца, которому можно доверить свой кошелёк и бизнес.

Описание экскурсии

Малага — от мавританских руин до Пикассо

Поднимемся к Алькасабе, величественной арабской крепости, откуда открываются потрясающие виды на город и море

Увидим Кафедральный собор, известный как La Manquita — однорукая дама

Посетим центральный музей Малаги, где обсудим архитектуру Испании во времена Древнего Рима, арабского присутствия и в период Возрождения

При желании заглянем в музей Пикассо

Ронда и коррида

Дорога к родине корриды — уже приключение: извилистые серпантины, виноградники и оливковые рощи. Прогуляемся по узким улочкам Старого города, полюбуемся невероятными видами самого красивого в Испании моста и горных ущелий и побываем на знаменитой арене.

Марбелья и «Новая Андалусия»

Вы окажетесь в культовом месте, куда стремятся стремятся все, кто едет Испанию. Мы пройдём по набережной Пуэрто Бануш, полюбуемся роскошными яхтами и увидим Гибралтар. Я покажу вам Марбельею и расскажу о развитии курорта.

Вы услышите:

об истории Испании с 8 века до наших дней

местных архитектурных стилях

типичных для разных регионов блюдах

о том, где попробовать сыры, а где — хамон

почему паэлья редко бывает вкусной где-либо кроме Валенсии

почему хамон может стоить €12 за 200 кг

какие вина стоит попробовать в Испании и где шабли за €10

как выбрать регион для жизни, бизнеса и покупки недвижимости

и многое другое

Организационные детали