Приглашаю вас к глубокому и нескучному разговору о стране — о её прошлом, людях, вкусах и ритме жизни. Поговорим об арабском завоевании, Реконкисте, корриде и Пикассо. Вы побываете на «даче» европейских аристократов.
А ещё узнаете, почему в Испании процветает воинствующий феминизм и как определить испанца, которому можно доверить свой кошелёк и бизнес.
Описание экскурсии
Малага — от мавританских руин до Пикассо
- Поднимемся к Алькасабе, величественной арабской крепости, откуда открываются потрясающие виды на город и море
- Увидим Кафедральный собор, известный как La Manquita — однорукая дама
- Посетим центральный музей Малаги, где обсудим архитектуру Испании во времена Древнего Рима, арабского присутствия и в период Возрождения
- При желании заглянем в музей Пикассо
Ронда и коррида
Дорога к родине корриды — уже приключение: извилистые серпантины, виноградники и оливковые рощи. Прогуляемся по узким улочкам Старого города, полюбуемся невероятными видами самого красивого в Испании моста и горных ущелий и побываем на знаменитой арене.
Марбелья и «Новая Андалусия»
Вы окажетесь в культовом месте, куда стремятся стремятся все, кто едет Испанию. Мы пройдём по набережной Пуэрто Бануш, полюбуемся роскошными яхтами и увидим Гибралтар. Я покажу вам Марбельею и расскажу о развитии курорта.
Вы услышите:
- об истории Испании с 8 века до наших дней
- местных архитектурных стилях
- типичных для разных регионов блюдах
- о том, где попробовать сыры, а где — хамон
- почему паэлья редко бывает вкусной где-либо кроме Валенсии
- почему хамон может стоить €12 за 200 кг
- какие вина стоит попробовать в Испании и где шабли за €10
- как выбрать регион для жизни, бизнеса и покупки недвижимости
- и многое другое
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota CHR. Детские сидения — по запросу
- Длительность переездов между городами — около часа каждый. Я подстрою маршрут под ваши интересы и пожелания, и мы будем дольше задерживаться в тех местах, где вы захотите
- В Ронде по желанию сделаем паузу на обед — оплачивается дополнительно
- Входные билеты не входят в стоимость, в среднем расходы €12—50 за чел. в зависимости от вашего выбора. Билет для гида оплачивать не нужно. Если вы решите посетить музей Пикассо, напишите мне об этом заранее, пожалуйста
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала — ваш гид в Малаге
Я изучала Испанию: её культуру, историю, архитектуру с 17 лет. Многие годы преподавала в университете испанский язык и культуру. Написала несколько учебников и много научных статей об этой стране. С 2010
