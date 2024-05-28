1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малага римская, мавританская, католическая
Увидеть символы города и познакомиться с местной кухней на историко-гастрономической прогулке
Начало: В порту Малаги
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Начало: Plaza de la Marina
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Исторический центр Малаги
Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малага глазами местных жителей
Увидеть город на авто-пешеходной экскурсии, прогуляться в душистом парке и подняться на вершину горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€259 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Малага: андалузское чудо
Увидеть «однорукий» собор, мавританские дворцы, дом Пикассо и работы художников Андалусии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYigal28 мая 2024Выбор на экскурсию с Еленой пал во многом благодаря первому впечатлению от описания экскурсии, личной странички гида и положительным отзывам.
- ААнна23 мая 2024Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с городом. Елена показала город и рассказала о нем с большой любовью, интересными фактами, не перегружая информацией, провела по знаковым местам, мы даже продегустировали разные напитки в старинном баре. Я осталась довольна!
- SStan23 мая 2024Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
- IIrina11 мая 2024Елена необыкновенно симпатичный человек, знающий и эрудированный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Огромная благодарность Елене за время проведенное с ней
- ССветлана10 мая 2024Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
- ААзиз10 мая 2024Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
- ЛЛариса18 апреля 2024Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
- RRita12 апреля 2024Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
- ЮЮлия4 апреля 2024Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Самое главное»
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