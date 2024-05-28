Главные экскурсионные места в Малаге

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные места» в Малаге на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
92 за всё до 30 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
70 отзывов
Малага римская, мавританская, католическая
Увидеть символы города и познакомиться с местной кухней на историко-гастрономической прогулке
Начало: В порту Малаги
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Пешком по Старой Малаге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Начало: Plaza de la Marina
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
95 за всё до 4 чел.
Исторический центр Малаги
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Исторический центр Малаги
Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Малага глазами местных жителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Малага глазами местных жителей
Увидеть город на авто-пешеходной экскурсии, прогуляться в душистом парке и подняться на вершину горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
259 за всё до 3 чел.
Малага: андалузское чудо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Малага: андалузское чудо
Увидеть «однорукий» собор, мавританские дворцы, дом Пикассо и работы художников Андалусии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yigal
    28 мая 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Выбор на экскурсию с Еленой пал во многом благодаря первому впечатлению от описания экскурсии, личной странички гида и положительным отзывам.
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    И мы рады,что не ошиблись. Было очень интересно,информативно,живо и весело. Лена прекрасно владеет материалом и так же здорово его подаёт. Не так просто преподносить академические знания в живой и не скучной форме. Лене это удалось - она влюбила нас и в Малагу и в Андалусию. За что ей - большое спасибо. При этом показала нам места,которые сами бы мы навряд ли нашли. Всячески рекоммендую. Лена, спасибо:)!

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с городом. Елена показала город и рассказала о нем с большой любовью, интересными фактами, не перегружая информацией, провела по знаковым местам, мы даже продегустировали разные напитки в старинном баре. Я осталась довольна!
  • S
    Stan
    23 мая 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный
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    и интересный рассказ, который сочетал в себе историческое наследие Малаги, плавно переходящее в современную эпоху. Очень удобно, что гид знал все лайфхаки этих мест и не приходилось толпиться с другими туристами из других групп. Много красивых обзорных точек, много новой информации, очень добрый и содержательный рассказ получился! 4 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую к посещению!

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  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
  • I
    Irina
    11 мая 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Елена необыкновенно симпатичный человек, знающий и эрудированный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Огромная благодарность Елене за время проведенное с ней
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
  • А
    Азиз
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
    Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрутДоходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут
  • Л
    Лариса
    18 апреля 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
  • R
    Rita
    12 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам
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    городской маршрут. Узнали много интересных фактов о городе и в целом об истории Испании. Геннадий так же порекомендовал много мест, куда сходить отдохнуть, попробовать местную кухню и так далее. Советую эту экскурсию, если хотите нескучно провести время и много узнать о городе! Спасибо!

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Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Популярные места»

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  1. Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
  2. Малага римская, мавританская, католическая
  3. Пешком по Старой Малаге
  4. Исторический центр Малаги
  5. Малага - сердце Коста-дель-Соль
Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "Популярные места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 92 до 259. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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