Интересный и грамотно построенный маршрут за четыре часа позволил получить полное представление об этом городе, его жизни на протяжении многих веков. Очень увлекательный рассказ сопровождался показом объектов не только в современном состоянии, но и как они выглядели в прошлые периоды. Поскольку очень хотелось запечатлеть себя на фоне прекрасных видов, то Геннадий стал еще и «внештатным» фотографом, за что ему отдельное спасибо. А также за помощь и советы, благодаря которым мы еще за короткое оставшееся свободное время посетили торговый центр и благополучно добрались на такси до нужного нам места. Рекомендуем Геннадия однозначно.