Индивидуальная
до 4 чел.
Малага: андалузское чудо - архитектура, культура и Пикассо
Увлекательное путешествие по Малаге с посещением мавританских дворцов и других архитектурных шедевров
«Путешествуя по его улицам, греясь под жарким андалузским солнцем, рассматривая мавританский стиль и готику, мы поговорим обо всём: традициях Испании, гастрономии, весёлых жителях Малаги, уличном искусстве»
6 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в культурное наследие Малаги: крепости, музеи, винные бодеги и потрясающие виды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Plaza de la Marina
«Исторический центр города: посетим площадь Конституции и площадь Мерсед, увидим здание, где находится музей Пикассо и дом, где он родился (без посещения), улицу Маркиса Лариоса и центральный рынок Атаразанас»
2 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Гуляем по Малаге и рисуем её
Акварельный мастер-класс: вдохнуть атмосферу города и запечатлеть её на открытке
Начало: У Алькасабы
«Остановимся в нескольких живописных местах — понаблюдать, как меняются свет и атмосфера улиц»
Завтра в 11:00
30 окт в 11:30
€55 за человека
- LLiudmila22 сентября 2025Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)
День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.
- ЕЕлена18 сентября 2025Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно и информативно, спасибо большое Геннадию
- ИИрина16 сентября 2025Были на экскурсии по Малаге с гидом Юлей. Экскурсия была интересной и содержательной. Юля прекрасный рассказчик!
- AAnna23 июля 2025Сегодня побывали на удивительно увлекательной экскурсии по Малаге, оставившей впечатления, которыми хочется поделиться! Геннадий провел для нас многочасовую индивидуальную прогулку
- ЛЛюдмила1 июля 2025Огромное спасибо гиду Геннадию. Получила море удовольствия от экскурсии. Очень интересно изложен материал. Я как будто побывала в разной исторической эпохы. Гид интересный, интеллигентный, образованный, грамотная речь.
- ККатерина28 июня 2025Искренне рекомендую Геннадия не только в качестве гида, но и человека, с которым приятно и интересно провести время. С ним
- SSvetlana19 июня 2025Замечательная и информативная экскурсия. Общение с гидом лёгкое и приятное.
- ВВалентина10 мая 2025Впервые были в Малаге и не имели никакого представления об этом городе. Знакомство с городом состоялось благодаря профессиональному экскурсоводу Геннадию.
- MMichail2 мая 2025Юлия - высококвалифицированный гид и приятный человек. Нам и нашим детям (10,7) экскурсия очень понравилась и запомнилась.
- ЮЮрий9 апреля 2025Мне очень понравилось.
1. Сразу откликнулся
2. Интересный рассказ погружение в историю
3. Полезный маршрут
- ООльга23 марта 2025Приятное общение и интересная экскурсия. Понравилось сочетание погружения в историю и современную жизнь.
- NNatalie8 марта 2025С Юлией было комфортно, легко и увлекательно познавать Малагу. Получился связный и интересный сторителлинг. Однозначно рекомендуем!
- ССветлана20 февраля 2025Прекрасно организованный маршрут и экскурсия - от древности до наших дней. Даже 6-летний ребенок легко выдержал (4,5 часа-то!) и тоже остался в восторге. Рекомендую:)
- ФФарида11 февраля 2025Геннадий - очень хороший, неравнодушный гид. Экскурсия была очень хорошо организована, много интересной информации, интересных мест. Очень рекомендую!
- ММарина1 февраля 2025Увлекательная,насыщенная экскурсия,за время которой можно было достаточно полно познакомиться с лучшими достопримечательностями Малаги. Геннадий в легкой,нескучной форме поделился интересными фактами
- EElena14 января 2025Долгая прогулка по городу, которая пролетела очень быстро! Было интересно и красиво
- УУльяна30 декабря 2024Отличное погружение в жизнь Малаги с помощью потрясающего гида Геннадия.. Живо, информативно, интресно. Огромная благодарность Геннадию за факты, внимательность, гибкость. Рекомендую всем. Максимально полезная экскурсия по приезду на это побережье, чтобы спланировать остальной отпуск. Спасибо!!!
- ТТатьяна29 декабря 2024Вчера прошла наша экскурсия с Геннадием.
Хочу отметить 5 моментов, которые мне понравились
1. Соблюдения тайминга. Экскурсия началась и закончилась точно в
- ВВалерия13 декабря 2024Экскурсия прошла отлично! Интересно, познавательно! Искренняя благодарность!
- ЕЕкатерина28 ноября 2024Очень понравилась экскурсия и сам гид. Геннадий четко обозначил границы, чтобы не расслаблялись, пояснил нюансы и мы стартанули. Мы получили много информации, в т. ч. и о современной Малаге, увидели самые ключевые моменты. Очень рекомендую!
