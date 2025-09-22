Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Малаги

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Малаге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Малага: андалузское чудо
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Малага: андалузское чудо - архитектура, культура и Пикассо
Увлекательное путешествие по Малаге с посещением мавританских дворцов и других архитектурных шедевров
«Путешествуя по его улицам, греясь под жарким андалузским солнцем, рассматривая мавританский стиль и готику, мы поговорим обо всём: традициях Испании, гастрономии, весёлых жителях Малаги, уличном искусстве»
6 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Пешая
4.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в культурное наследие Малаги: крепости, музеи, винные бодеги и потрясающие виды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Plaza de la Marina
«Исторический центр города: посетим площадь Конституции и площадь Мерсед, увидим здание, где находится музей Пикассо и дом, где он родился (без посещения), улицу Маркиса Лариоса и центральный рынок Атаразанас»
2 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Гуляем по Малаге и рисуем её
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Гуляем по Малаге и рисуем её
Акварельный мастер-класс: вдохнуть атмосферу города и запечатлеть её на открытке
Начало: У Алькасабы
«Остановимся в нескольких живописных местах — понаблюдать, как меняются свет и атмосфера улиц»
Завтра в 11:00
30 окт в 11:30
€55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    22 сентября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)
    День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.
    Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)
День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.
  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно и информативно, спасибо большое Геннадию
  • И
    Ирина
    16 сентября 2025
    Малага: андалузское чудо
    Были на экскурсии по Малаге с гидом Юлей. Экскурсия была интересной и содержательной. Юля прекрасный рассказчик!
  • A
    Anna
    23 июля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Сегодня побывали на удивительно увлекательной экскурсии по Малаге, оставившей впечатления, которыми хочется поделиться! Геннадий провел для нас многочасовую индивидуальную прогулку
    читать дальше

    по городу, где мы познакомились и со старой и с современной Малагой, заглянули в винные погреба, прошлись по улице, где играл маленький Пикассо, посетили две интересные крепости, откуда открываются очаровательные виды, и еще много-много интересного! Геннадий не прерывал свой рассказ ни на минуту, удивляя все новыми фактами и историями, слушать его было одно удовольствие! Очень понравился маршрут экскурсии, время пролетело незаметно, и нам действительно удалось увидеть город Малага во всей красе. Спасибо большое!

  • Л
    Людмила
    1 июля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Огромное спасибо гиду Геннадию. Получила море удовольствия от экскурсии. Очень интересно изложен материал. Я как будто побывала в разной исторической эпохы. Гид интересный, интеллигентный, образованный, грамотная речь.
    Огромное спасибо гиду Геннадию. Получила море удовольствия от экскурсии. Очень интересно изложен материал. Я как будто побывала в разной исторической эпохи. Гид интересный, интеллигентный, образованный, грамотная речь.
  • К
    Катерина
    28 июня 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Искренне рекомендую Геннадия не только в качестве гида, но и человека, с которым приятно и интересно провести время. С ним
    читать дальше

    экскурсию в 4,5 часа смог выдержать даже 5-летний сын, а это о многом говорит.
    Мы с семьей остановились всего на 1 день в Малаге, и считаем, что нам очень повезло, что Геннадий смог провести экскурсию и рассказать не только про исторические достопримечательности, но и жизнь горожан. Большое спасибо вам, Геннадий! Нам все очень понравилось!
    Катерина

  • S
    Svetlana
    19 июня 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Замечательная и информативная экскурсия. Общение с гидом лёгкое и приятное.
  • В
    Валентина
    10 мая 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Впервые были в Малаге и не имели никакого представления об этом городе. Знакомство с городом состоялось благодаря профессиональному экскурсоводу Геннадию.
    читать дальше

    Интересный и грамотно построенный маршрут за четыре часа позволил получить полное представление об этом городе, его жизни на протяжении многих веков. Очень увлекательный рассказ сопровождался показом объектов не только в современном состоянии, но и как они выглядели в прошлые периоды. Поскольку очень хотелось запечатлеть себя на фоне прекрасных видов, то Геннадий стал еще и «внештатным» фотографом, за что ему отдельное спасибо. А также за помощь и советы, благодаря которым мы еще за короткое оставшееся свободное время посетили торговый центр и благополучно добрались на такси до нужного нам места. Рекомендуем Геннадия однозначно.

  • M
    Michail
    2 мая 2025
    Малага: андалузское чудо
    Юлия - высококвалифицированный гид и приятный человек. Нам и нашим детям (10,7) экскурсия очень понравилась и запомнилась.
  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Мне очень понравилось.
    1. Сразу откликнулся
    2. Интересный рассказ погружение в историю
    3. Полезный маршрут
    Мне очень понравилосьМне очень понравилось
  • О
    Ольга
    23 марта 2025
    Малага: андалузское чудо
    Приятное общение и интересная экскурсия. Понравилось сочетание погружения в историю и современную жизнь.
  • N
    Natalie
    8 марта 2025
    Малага: андалузское чудо
    С Юлией было комфортно, легко и увлекательно познавать Малагу. Получился связный и интересный сторителлинг. Однозначно рекомендуем!
  • С
    Светлана
    20 февраля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Прекрасно организованный маршрут и экскурсия - от древности до наших дней. Даже 6-летний ребенок легко выдержал (4,5 часа-то!) и тоже остался в восторге. Рекомендую:)
    Прекрасно организованный маршрут и экскурсия - от древности до наших дней. Даже 6-летний ребенок легко выдержал (4,5 часа-то!) и тоже остался в восторге. Рекомендую:)
  • Ф
    Фарида
    11 февраля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий - очень хороший, неравнодушный гид. Экскурсия была очень хорошо организована, много интересной информации, интересных мест. Очень рекомендую!
  • М
    Марина
    1 февраля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Увлекательная,насыщенная экскурсия,за время которой можно было достаточно полно познакомиться с лучшими достопримечательностями Малаги. Геннадий в легкой,нескучной форме поделился интересными фактами
    читать дальше

    как по истории Испании,так и по истории города. Он не только хороший рассказчик,но и приятный в общении человек. Рекомендую всем,кто хочет за одну экскурсию увидеть самые значимые места города и получить необходимую информацию.

  • E
    Elena
    14 января 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Долгая прогулка по городу, которая пролетела очень быстро! Было интересно и красиво
  • У
    Ульяна
    30 декабря 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличное погружение в жизнь Малаги с помощью потрясающего гида Геннадия.. Живо, информативно, интресно. Огромная благодарность Геннадию за факты, внимательность, гибкость. Рекомендую всем. Максимально полезная экскурсия по приезду на это побережье, чтобы спланировать остальной отпуск. Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    29 декабря 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Вчера прошла наша экскурсия с Геннадием.
    Хочу отметить 5 моментов, которые мне понравились
    1. Соблюдения тайминга. Экскурсия началась и закончилась точно в
    читать дальше

    заявленное время.
    2. Все анонсированные достопримечательности мы прошли
    3. Геннадий хорошо владеет материалом, интересный рассказчик и приятный собеседник
    4. 4,5 часа прошли очень быстро и я не устала.
    5. Геннадий быстро подстраивался под мои запросы.
    Экскурсия мне понравилась и я рекомендую ее для тех, кто хочет поближе познакомиться с историей Малаги и увидеть основные ее достопримечательности

  • В
    Валерия
    13 декабря 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Экскурсия прошла отлично! Интересно, познавательно! Искренняя благодарность!
    Экскурсия прошла отлично! Интересно, познавательно! Искренняя благодарность!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Очень понравилась экскурсия и сам гид. Геннадий четко обозначил границы, чтобы не расслаблялись, пояснил нюансы и мы стартанули. Мы получили много информации, в т. ч. и о современной Малаге, увидели самые ключевые моменты. Очень рекомендую!

