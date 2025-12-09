Я — художник, и я зову вас знакомиться с Малагой, видеть её свет, цвета и настроение — и переносить это на лист бумаги.
Вы увидите живописные улицы и необычную архитектуру, услышите об истории города, его кризисах и возрождении. И сделаете свой шедевр — даже если никогда не думали, что умеете рисовать.
Описание мастер-класса
Встречаемся у Алькасабы
Знакомимся, обсуждаем план прогулки и материалы для рисования.
Гуляем по историческому центру (1 ч)
- Пройдём по старинным улочкам мимо Кафедрального собора, римского театра и крепости Алькасаба
- Я расскажу о городе, его истории и повседневной жизни, о связи Малаги с морем, светом и цветом
- Остановимся в нескольких живописных местах — понаблюдать, как меняются свет и атмосфера улиц
Творческая часть (1,5 ч)
Выбираем уютное место с красивым видом — площадь, парк или террасу у моря. Делаем лёгкий набросок карандашом, добавляем линии лайнером и оживляем рисунок акварелью.
Я покажу приёмы акварели и композиции, чтобы даже начинающие могли создать законченную работу.
Завершение и прощание
Обсудим результаты, сделаем фото с вашими рисунками. При желании можно выпить кофе или бокал вина рядом.
Кому будет интересно
Всем взрослым и детям от 14 лет — даже без опыта в рисовании. А особенно:
- путешественникам, которые впервые посещают Малагу и хотят увидеть её глазами художника
- любителям творчества, которые хотят попробовать акварель и урбан-скетчинг в живой городской среде
- тем, кто ищет спокойный и вдохновляющий способ провести полдня
Организационные детали
- Все материалы предоставляю — бумагу, акварель, кисти, карандаши, столики и стульчики
- Кофе или вино оплачиваются дополнительно и по желанию
- Продолжительность — 2,5–3 ч
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Алькасабы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Малаге
Я — художник и визуальный рассказчик. Я рисую в пути — в городе и на природе. Мои скетчи сохраняют мгновения, которые хочется оставить с собой: свет на фасадах, дуновение ветра
