Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Я — художник, и я зову вас знакомиться с Малагой, видеть её свет, цвета и настроение — и переносить это на лист бумаги.



Вы увидите живописные улицы и необычную архитектуру, услышите об истории города, его кризисах и возрождении. И сделаете свой шедевр — даже если никогда не думали, что умеете рисовать.

Описание мастер-класса Встречаемся у Алькасабы Знакомимся, обсуждаем план прогулки и материалы для рисования. Гуляем по историческому центру (1 ч) Пройдём по старинным улочкам мимо Кафедрального собора, римского театра и крепости Алькасаба

Я расскажу о городе, его истории и повседневной жизни, о связи Малаги с морем, светом и цветом

Остановимся в нескольких живописных местах — понаблюдать, как меняются свет и атмосфера улиц Творческая часть (1,5 ч) Выбираем уютное место с красивым видом — площадь, парк или террасу у моря. Делаем лёгкий набросок карандашом, добавляем линии лайнером и оживляем рисунок акварелью. Я покажу приёмы акварели и композиции, чтобы даже начинающие могли создать законченную работу. Завершение и прощание Обсудим результаты, сделаем фото с вашими рисунками. При желании можно выпить кофе или бокал вина рядом. Кому будет интересно Всем взрослым и детям от 14 лет — даже без опыта в рисовании. А особенно: путешественникам, которые впервые посещают Малагу и хотят увидеть её глазами художника

любителям творчества, которые хотят попробовать акварель и урбан-скетчинг в живой городской среде

тем, кто ищет спокойный и вдохновляющий способ провести полдня Организационные детали Все материалы предоставляю — бумагу, акварель, кисти, карандаши, столики и стульчики

Кофе или вино оплачиваются дополнительно и по желанию

Продолжительность — 2,5–3 ч

Место начала и завершения? У Алькасабы Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов