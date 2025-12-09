Мои заказы

Гуляем по Малаге и рисуем её

Акварельный мастер-класс: вдохнуть атмосферу города и запечатлеть её на открытке
Я — художник, и я зову вас знакомиться с Малагой, видеть её свет, цвета и настроение — и переносить это на лист бумаги.

Вы увидите живописные улицы и необычную архитектуру, услышите об истории города, его кризисах и возрождении. И сделаете свой шедевр — даже если никогда не думали, что умеете рисовать.
Описание мастер-класса

Встречаемся у Алькасабы

Знакомимся, обсуждаем план прогулки и материалы для рисования.

Гуляем по историческому центру (1 ч)

  • Пройдём по старинным улочкам мимо Кафедрального собора, римского театра и крепости Алькасаба
  • Я расскажу о городе, его истории и повседневной жизни, о связи Малаги с морем, светом и цветом
  • Остановимся в нескольких живописных местах — понаблюдать, как меняются свет и атмосфера улиц

Творческая часть (1,5 ч)

Выбираем уютное место с красивым видом — площадь, парк или террасу у моря. Делаем лёгкий набросок карандашом, добавляем линии лайнером и оживляем рисунок акварелью.

Я покажу приёмы акварели и композиции, чтобы даже начинающие могли создать законченную работу.

Завершение и прощание

Обсудим результаты, сделаем фото с вашими рисунками. При желании можно выпить кофе или бокал вина рядом.

Кому будет интересно

Всем взрослым и детям от 14 лет — даже без опыта в рисовании. А особенно:

  • путешественникам, которые впервые посещают Малагу и хотят увидеть её глазами художника
  • любителям творчества, которые хотят попробовать акварель и урбан-скетчинг в живой городской среде
  • тем, кто ищет спокойный и вдохновляющий способ провести полдня

Организационные детали

  • Все материалы предоставляю — бумагу, акварель, кисти, карандаши, столики и стульчики
  • Кофе или вино оплачиваются дополнительно и по желанию
  • Продолжительность — 2,5–3 ч

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Алькасабы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений
Евгений — ваш гид в Малаге
Я — художник и визуальный рассказчик. Я рисую в пути — в городе и на природе. Мои скетчи сохраняют мгновения, которые хочется оставить с собой: свет на фасадах, дуновение ветра
читать дальше

в переулках, дыхание дня. Рисую с раннего детства, изучал архитектуру, а позже получил образование в области искусства и маркетинга. Мои скетч-прогулки — это приглашение замедлиться, увидеть, почувствовать — и унести с собой нарисованную от руки открытку момента. Каждый рисунок — это карта присутствия и эмоции.

