Гастрономические экскурсии Малаги

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Малаге на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Я расскажу вам, как принято пить вина в Малаге и почему здесь делают только десертное вино»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
92 за всё до 30 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
70 отзывов
Малага римская, мавританская, католическая
Увидеть символы города и познакомиться с местной кухней на историко-гастрономической прогулке
Начало: В порту Малаги
«Продолжая гастрономическую тему, посетим рынок Меркадо-де-Атарансас, построенный на месте назарийской верфи»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Пешком по Старой Малаге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Начало: Plaza de la Marina
«А также о том, как правильно заказывать кофе и о кулинарных символах Малаги»
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
95 за всё до 4 чел.
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Освоить два самых популярных блюда испанской кухни под руководством признанного маэстро
Начало: В порту Малаги
«Мастер-класс для вас проведет маэстро поварского дела, магистр андалусийской гильдии поваров, преподаватель гастрономического ремесла и уроженка Малаги»
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
200 за всё до 2 чел.
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
«И все это время на пути будут остановки в самых вкусных точках, где вам предложат дегустации традиционных напитков и местной гастрономии»
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
250 за всё до 6 чел.
Дорогой вина и хамона
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Дорогой вина и хамона
Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией
«В вине не только истина, но и история — на этой гастрономической экскурсии вы узнаете о традициях виноградарства в Испании и насладитесь вкусом местных вин»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
249 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yigal
    28 мая 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Выбор на экскурсию с Еленой пал во многом благодаря первому впечатлению от описания экскурсии, личной странички гида и положительным отзывам.
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    И мы рады,что не ошиблись. Было очень интересно,информативно,живо и весело. Лена прекрасно владеет материалом и так же здорово его подаёт. Не так просто преподносить академические знания в живой и не скучной форме. Лене это удалось - она влюбила нас и в Малагу и в Андалусию. За что ей - большое спасибо. При этом показала нам места,которые сами бы мы навряд ли нашли. Всячески рекоммендую. Лена, спасибо:)!

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с городом. Елена показала город и рассказала о нем с большой любовью, интересными фактами, не перегружая информацией, провела по знаковым местам, мы даже продегустировали разные напитки в старинном баре. Я осталась довольна!
  • I
    Irina
    11 мая 2024
    Малага римская, мавританская, католическая
    Елена необыкновенно симпатичный человек, знающий и эрудированный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Огромная благодарность Елене за время проведенное с ней
  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
    Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене научились делать гаспачо и даже знаменитую паэлью. Большое спасибо!
  • Д
    Диана
    21 апреля 2024
    Дорогой вина и хамона
    Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.
  • Д
    Диана
    21 апреля 2024
    Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
    Прекрасная экскурсия. Масса супер впечатлений. Все от детей до взрослых насладились и прогулкой и мастер классом.
  • Л
    Лариса
    18 апреля 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
  • R
    Rita
    12 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
  • П
    Павел
    1 апреля 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!
  • О
    Оксана
    5 марта 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Огромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местном рынке, какие кафе лучше посетить. Очень понравились исторические рассказы, сразу видны глубокие знания истории города и страны.
    Огромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местномОгромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местномОгромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местном

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Гастрономические»

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  3. Пешком по Старой Малаге
  4. Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
  5. Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 92 до 250. Туристы уже оставили гидам 248 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Малаги, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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