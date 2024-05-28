1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Я расскажу вам, как принято пить вина в Малаге и почему здесь делают только десертное вино»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малага римская, мавританская, католическая
Увидеть символы города и познакомиться с местной кухней на историко-гастрономической прогулке
Начало: В порту Малаги
«Продолжая гастрономическую тему, посетим рынок Меркадо-де-Атарансас, построенный на месте назарийской верфи»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Начало: Plaza de la Marina
«А также о том, как правильно заказывать кофе и о кулинарных символах Малаги»
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Освоить два самых популярных блюда испанской кухни под руководством признанного маэстро
Начало: В порту Малаги
«Мастер-класс для вас проведет маэстро поварского дела, магистр андалусийской гильдии поваров, преподаватель гастрономического ремесла и уроженка Малаги»
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
«И все это время на пути будут остановки в самых вкусных точках, где вам предложат дегустации традиционных напитков и местной гастрономии»
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дорогой вина и хамона
Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией
«В вине не только истина, но и история — на этой гастрономической экскурсии вы узнаете о традициях виноградарства в Испании и насладитесь вкусом местных вин»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYigal28 мая 2024Выбор на экскурсию с Еленой пал во многом благодаря первому впечатлению от описания экскурсии, личной странички гида и положительным отзывам.
- ААнна23 мая 2024Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с городом. Елена показала город и рассказала о нем с большой любовью, интересными фактами, не перегружая информацией, провела по знаковым местам, мы даже продегустировали разные напитки в старинном баре. Я осталась довольна!
- IIrina11 мая 2024Елена необыкновенно симпатичный человек, знающий и эрудированный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Огромная благодарность Елене за время проведенное с ней
- ИИгорь7 мая 2024Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене научились делать гаспачо и даже знаменитую паэлью. Большое спасибо!
- ДДиана21 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.
- ДДиана21 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Масса супер впечатлений. Все от детей до взрослых насладились и прогулкой и мастер классом.
- ЛЛариса18 апреля 2024Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
- RRita12 апреля 2024Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
- ППавел1 апреля 2024Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!
- ООксана5 марта 2024Огромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местном рынке, какие кафе лучше посетить. Очень понравились исторические рассказы, сразу видны глубокие знания истории города и страны.
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 92 до 250. Туристы уже оставили гидам 248 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Малаги, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024