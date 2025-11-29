Мы с вами посетим самую старую винодельню Провинции Малага - она существует с 1840-го года.
А затем отправимся в самый посещаемый винный погреб всей Испании! Там продолжим тему вина (винами уже другой винодельни) и начнем тему хамона.
А затем отправимся в самый посещаемый винный погреб всей Испании! Там продолжим тему вина (винами уже другой винодельни) и начнем тему хамона.
Описание экскурсииУпоминания о малагских винах мы все еще в детстве читали в романах Стивенсона – там пираты пили «Малáгу». Да, вино из Малаги известно с давних пор жителям Старого и Нового Света – ни с чем не спутать густое, сладкое вино “Málaga Virgen”, и непременный атрибут любого праздника – сладкое белое вино “Cartojal” - все из местных сортов виногpада Moscatel и Pedro Jiménez (Педро Хименес). Вот их-то мы с вами обязательно и продегустируем. И не где-нибудь, а в старинном винном погребке “El Pimpi”, что находится в самом сердце старой Малаги. Впрочем, я слегка забегаю вперед…. Ведь сначала мы садимся в машину и едем в маленький и живописный городок Олиас (Olías), где находится самая старая винодельня провинции Малага - бодега Антигуа Каса де Гуардия. Пройдемся по их музею (экспонаты служили многим поколениям владельцев этой винодельни, а сейчас на почетном музейном «приколе»). Проследим этапы производства вина на современном оборудовании бодеги. Ну и, конечно же, дегустация вина, которое производится там же, на этом семейном заводике. Четыре изысканных вина старинных рецептов призводства (1840-го и 1908-го годов) порадуют нас своим богатым букетом. И как тут не купить у радушных хозяев несколько бутылочек этого эликсира молодости и веселья?! Но вы спросите « А что же такое хамон, упоминаемый в названии нашей экскурсии?». О, это гордость Испании – хамон! Его надо уметь дегустировать, как надо уметь дегустировать хорошее вино! Но прежде – о самом хамоне. Они бывают разные, но самый лучший – Хамон иберико (Jamón ibérico). Это задняя нога дикой иберийской свиньи. Эти свиньи пасутся на лугах и в дубовых рощах - практически на полной свободе. Питаются только подножным кормом – желудями. А теперь поговорим о том, как хамон едят. Нарезка хамона – тоже искусство! Нога закрепляется в специальной подставке, которая называется хамонера и специально обученный человек, специальным длинным и узким ножом нарезает мясо совершенно прозрачными ломтиками. И вот уже хамон лежит перед вами на тарелке… Не спешите отправлять его в рот! Сначала… понюхайте его! Да, если хотите, то это – ритуал! Запах вяленого натурального (без единого консерванта!) мяса дразнит ваш аппетит. Просыпается генетическая память, разбуженная рецепторами обоняния –ведь это пища наших далеких предков! Вот теперь вы готовы к дегустации. Приступим…. Поздравляю! Вот теперь вы можете смело сказать, что разбираетесь в вине и хамоне!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и трансфер из Малаги и обратно
Что не входит в цену
- Оплата винодельне за дегустацию и ваш счет в винном погребе
Место начала и завершения?
Ресепшен отеля клиентов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Малаги
Похожие экскурсии из Малаги
Индивидуальная
до 6 чел.
Белые деревушки Андалусии: Фрихилиана, пещера Нерхи и Балкон Европы
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винодельням и тавернам Малаги
Погрузитесь в мир испанских вин и хамона на индивидуальной экскурсии в Малаге. Узнайте о традициях виноделия и насладитесь дегустацией в старинных погребах
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
€289 за всё до 3 чел.