19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Глубины пещеры Нерхи

Вы посетите карстовую пещеру Нерхи, поражающую своими гигантскими размерами, а также сталактитами и сталагмитами самых причудливых форм. Мы побродим по подземным тропам, поговорим о древних наскальных рисунках и местном музыкальном фестивале, где выступали Мосеррат Кабалье и Мстислав Ростропович. Вы рассмотрите сталактитовую колонну, занесенную в Книгу Рекордов Гиннеса, узнаете, как жили доисторические неандертальцы, что было в тренде 20 тысяч лет назад, помимо одежды из кожи тюленя, и еще многое другое.

Подняться на «Балкон Европы»

Затем отправимся в городок Нерха, чтобы посетить легендарную смотровую площадку – «Балкон Европы», нависающий над морем. Отсюда открывается восхитительный вид на скалистые пляжи и море. Здесь вы услышите грустную историю об Альфонсо XII, первом короле, который женился по любви. Посетите церковь святого Сальвадора и узнаете смысл скульптур, которые участвуют в процессиях Страстной недели. Кстати, на «Балконе Европы» продают самое вкусное мороженое (а для тех, кто следит за фигурой, – свежевыжатый сок).

Очарование белых деревушек

Белые деревни – настоящая визитная карточка Малаги. Чтобы познакомиться с самыми традиционными застройками Андалузии, мы отправимся в Фрихилиану, деревушку на горе с голубыми дверями и ставнями. Мы прогуляемся по аутентичным улочкам и поговорим о том, почему сельские жители Малаги выкрашивали дома в белый цвет и как это связано с эпидемией чумы. Из каждого уголка деревни вам будет открываться открывается замечательный вид на море и побережье. А перед возвращением в Малагу мы отведаем местное сладкое или сухое вино, которое производит хозяйка виного погреба.