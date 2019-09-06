19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Спуститься в пещеру Нерхи, подняться на "Балкон Европы" и посетить деревню Фрихилиана

Эльмира
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Эльмира – ваш гид
Традиционные белые деревни справедливо считаются украшением и визитной карточкой Андалусии.

Во время нашего путешествия вы прогуляетесь по аутентичной деревушке Фрихилиане, отведаете местное вино, посетите огромную пещеру Нерхи с причудливыми сталагмитами и узнаете историю королевской любви на «Балконе Европы»!
175 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Белые деревушки Андалусии
Белые деревушки Андалусии

Что вас ожидает

Глубины пещеры Нерхи
Вы посетите карстовую пещеру Нерхи, поражающую своими гигантскими размерами, а также сталактитами и сталагмитами самых причудливых форм. Мы побродим по подземным тропам, поговорим о древних наскальных рисунках и местном музыкальном фестивале, где выступали Мосеррат Кабалье и Мстислав Ростропович. Вы рассмотрите сталактитовую колонну, занесенную в Книгу Рекордов Гиннеса, узнаете, как жили доисторические неандертальцы, что было в тренде 20 тысяч лет назад, помимо одежды из кожи тюленя, и еще многое другое.

Подняться на «Балкон Европы»
Затем отправимся в городок Нерха, чтобы посетить легендарную смотровую площадку – «Балкон Европы», нависающий над морем. Отсюда открывается восхитительный вид на скалистые пляжи и море. Здесь вы услышите грустную историю об Альфонсо XII, первом короле, который женился по любви. Посетите церковь святого Сальвадора и узнаете смысл скульптур, которые участвуют в процессиях Страстной недели. Кстати, на «Балконе Европы» продают самое вкусное мороженое (а для тех, кто следит за фигурой, – свежевыжатый сок).

Очарование белых деревушек
Белые деревни – настоящая визитная карточка Малаги. Чтобы познакомиться с самыми традиционными застройками Андалузии, мы отправимся в Фрихилиану, деревушку на горе с голубыми дверями и ставнями. Мы прогуляемся по аутентичным улочкам и поговорим о том, почему сельские жители Малаги выкрашивали дома в белый цвет и как это связано с эпидемией чумы. Из каждого уголка деревни вам будет открываться открывается замечательный вид на море и побережье. А перед возвращением в Малагу мы отведаем местное сладкое или сухое вино, которое производит хозяйка виного погреба.

Организационные детали

  • Отправляемся из Малаги на моей небольшой и удобной машине Fiat Qubo 2018 г., которая вмещает до 4 человек. Управление кондиционером и выбор радио станции предоставляю вам.
  • В стоимость экскурсии включен бокал традиционного вина.
  • Дополнительно оплачивается вход в пещеры: 13,75€ с человека, для людей старше 65 лет – 11,75€.
Белые деревушки Андалусии
Белые деревушки Андалусии
Белые деревушки Андалусии
Белые деревушки Андалусии
Белые деревушки Андалусии
Белые деревушки Андалусии
Белые деревушки Андалусии
Белые деревушки Андалусии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эльмира
Эльмира
Одесситка, живу Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте «Cánovas del Castillo». Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгабмра, музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар... Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 сентября 2019
Друзья! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!! Сейчас, вспоминая проведенное с Эльмирой чудесное время, захлестывают только положительные эмоции. Она-- профессиональный гид, очень интересный человек, душевный собеседник! Часы экскурсии пробегают на одном дыхании... узнали много интересного, погуляли по прекрасным местам, прокатились по побережью, дегустировали местное вино в чудесном ресторанчике с красивейшим видом из окна. От нас с дочкой огромное спасибо Эльмире!!! Воспользуйтесь случаем, обязательно посетите эту экскурсию!
19 августа 2019
Сами по себе деревушки очень красивые и однозначно стоят потраченного времени и денег. Дико понравилось, что это не было похоже на классическую экскурсию, скорее было чувство, что хорошая знакомая показывает город. Рекомендую!
23 июля 2019
Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного. Особенно впечатлило посещение пещер. 5 часов пролетели незаметно.
Татьяна
22 июля 2019
Благодаря Эльмире мы замечательно провели наш последний день в Андалусии! Это была уже третья экскурсия с замечательным гидом. Рекомендую! Увидели все, что было обещано в описании экскурсии и даже больше)
Александра
22 июля 2019
Нам очень понравилась экскурсия в компании с Эльмирой. Посетили интересные места и сделали множество красивых фотографий, завершили экскурсию в чудесном баре с потрясающим видом и вкусными напитками. Общение с Эльмирой было очень легким, приятным, непринуждённым, мы чувствовали себя очень комфортно. Рекомендуем к посещению!
21 июля 2019
Эльмира удивительно светлый и хороший человек. Помимо увиденного, просто приятно было быть с ней рядом. Экскурсовод со знаком плюс. Легко и уютно. Всем советую
15 мая 2019
Ни в коем случае не пропустите пещерку с Эльмирой, это будет удивительное приключение
13 марта 2019
Восхитительно!!
19 февраля 2019
Хочется сказать что это наша с мужем вторая экскурсия с Эльмирой. И эта экскурсия такая же замечательная как и поездка с ней в Севилью. Неутомительно, комфортно,ярко красочно и очень интересно. Попробовали всякие испанские вкусности. Сделали красивые фото. За что Эльмире отдельная благодарность. Она очень трепетно и ответственно относится к клиентам. На экскурсии в пещеру Нерха пока не убедилась что аудиогиды исправны и звук хороший не отходила от нас . Вроде бы мелочь, но это как и многое другое говорит о неравнодушном отношении и заботе о клиентах. Грамотно организованный маршрут. Посетили в ходе экскурсии много живописных местечек. Очень трогательно было получить в конце экскурсии подарочек от Эьмиры ( какой - секрет!). Очень рекомендуем эту экскурсию с Эльмирой. Надеемся в следующий приезд посетить с ней Кордову и Гранаду.
Мария
11 февраля 2019
Было очень интересно! Особенно приятно, что экскурсия прошла не шаблонно и сухо, а как веселая поездка на весь день! Эльмира шла нам навстречу по любым вопросам и подстраивалась под наши желания:время начала, остановки, прогулки там, где нам нравилось и столько, сколько нам хотелось! Время пролете незаметно, потому что мы оказались в компании с веселой и интересной девушкой, знающей очень много интересного об Испании и испанцах. И нам очень понравились угощения, которыми она нас потчевала. В следующий раз только с Эльмирой!
Ещё 9 отзывов

Эльмира проводит ещё 3 экскурсии

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