Винные экскурсии в Малаге

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Малаге на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Вы посетите самый старый винный погреб города – Каса Гуардия, где отведаете традиционное сладкое испанское вино»
Завтра в 15:00
28 сен в 18:00
€92 за всё до 30 чел.
Дорогой вина и хамона
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винодельням и тавернам Малаги
Погрузитесь в мир испанских вин и хамона на индивидуальной экскурсии в Малаге. Узнайте о традициях виноделия и насладитесь дегустацией в старинных погребах
«Да, это вино известно с давних пор жителям Старого и Нового Света — ни с чем не спутать густое, сладкое вино «Málaga Virgen» и непременный атрибут любого праздника — сладкое белое вино «Cartojal»»
1 окт в 10:00
3 окт в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Вино и Хамон (посещение винодельни)
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вино и Хамон (посещение винодельни)
Начало: Ресепшен отеля клиентов
«И не где-нибудь, а в старинном винном погребке “El Pimpi”, что находится в самом сердце старой Малаги»
1 окт в 09:00
3 окт в 09:00
€225 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    18 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Два с лишним часа пролетели незаметно. Интересно было и детям и взрослым. Все положительные отзывы актуальные, - ни убавить, ни прибавить. Однозначно, рекомендуем экскурсию с Эльмирой и желаем ей удачи и хороших экскурсантов 😀
  • М
    Макаренко
    16 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Приятная дама во всех отношениях! Побродили хорошо, не совершали туристический подвиг, что приятно. Было время на фотки. Человек приятный, это прекрасно.
  • Е
    Евгений
    11 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Отличная прогулка по самому сердцу Малаги с интересным собеседником. Эльмира довольно-таки долго живёт в этом городе и свободно в нем
    ориентируется, обильно приправляя основную нить повествания по маршруту бытовыми подробностями и городскими легендами. Такая манера очень оживляет экскурсию и делает из этого мероприятия познавательно-развекательную историю. Два часа пешком по жаркой Малаги пролетели незаметно.

    Отличная прогулка по самому сердцу Малаги с интересным собеседником. Эльмира довольно-таки долго живёт в этом городе и свободно в нем
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Идеальная прогулка с экскурсоводом для первого дня в Андалусии - легко, весело, с фактами и наблюдениями о жизни в стране,
    о которых в сми не прочитаешь. Очень душевно! В дополнение - рекомендации по маршруту в регионе, которыми мы воспользовались и были очень довольны.

  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Хорошая уравновешенная экскурсия, где все сбаланбировано и информация о городе и его истории и житейская информация и юмор. Не перегружено историческим фактами или какими-то деталями из жизни знаменитостей, все легко, доступно, весело.
    Время пролетело незаметно, ещё и список рекомендаций получили.
  • Н
    Надежда
    7 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Мы остались очень довольны экскурсией❤️ Эльмира очень интересно и просто все рассказывала, увлекла даже вечно недовольного подростка 🙃 Мы действительно рекомендуем 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
  • д
    дмитрий
    23 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Все было отлично, время пролетело незаметно, много интересных деталей узнали …
  • А
    Алексей
    19 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Обаятельнейший гид! Чудо экскурсия
  • О
    Ольга
    17 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Очень позитивная, интересная, занимательная экскурсия. Узнали много интересных фактов о жизни в Малаге, обычаях, традициях, привычках местных жителей. Благодарим Эльмиру за прекрасно проведённое время.
    Очень позитивная, интересная, занимательная экскурсия. Узнали много интересных фактов о жизни в Малаге, обычаях, традициях, привычках
  • L
    Liesma
    25 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Мы хотели бы поблагодарить гида Эльмиру за проведение персональной экскурсии для двух человек. Позитивный настрой, чувство юмора, примеры из жизни, иногда уместные, иногда неуместные. Спасибо, что проявили инициативу и сфотографировали нас в лучших местах.
  • Ю
    Юрий
    3 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Эльмира, гид- от экскурсии которого, появляется ощущение, что вас сопровождает резидент из высшей лиги стендапа. Мы столько, сколько с Эльмирой,
    не смеялись ни на одной экскурсии. Но, при этом, качество экскурсии и информация о Малаге, ни капельки не пострадала. Эльмире удивительным образом, в казалось бы, просто, беспечной ознакомительной прогулке по городу, удалось и показать город, и занять столик в лучшем заведении города, за 5 минут до того, как ресторан из пустого, превратился в "фулл-хаус" и даже, поучавствовать в традиционной испанской лотерее.. Мы полностью удовлетворены Эльмирой как экскурсоводом, организатором и нашим новым другом! Всем очень настоятельно рекомендую эту девушку с потрясающей энергетикой и чувством юмора!!!

  • А
    Алексей
    27 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Очень приятная, ненавязчивая форма подачи. Как-будто прошлись с друзьями по городу. При этом узнали много интересного. Спасибо! Отличная экскурсия.
  • Е
    Евгения
    4 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Очень понравилась экскурсия. Много нового узнали. Спасибо
    Очень понравилась экскурсия. Много нового узнали. Спасибо
  • О
    Ольга
    2 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Экскурсия очень понравилась. Эльмира отличный экскурсовод, подстраивается под желания клиентов. Время провели очень весело и информативно. Рекомендация 10/10
  • Д
    Дарья
    30 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Экскурсия с Эльмирой прошла отлично, как будто встреча старых друзей - мы узнали много интересного, не было перегрузки сложными историческими фактами, Малага раскрылась нам с очень приятной стороны. Порадовала винная дегустация 🤌🏻 большое спасибо за качественное время!
  • В
    Виктория
    17 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Прогулка очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно.
    С Эльмирой очень комфортно, интересно и весело, рекомендасьён!
  • Д
    Дарья
    31 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Топ! Спасибо Эльмире за классную экскурсию и советы по поездке в Малагу❤️
  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Давно так душевно не гуляли по городу с гидом! Эльмира - потрясающе открытый и интересный человек. Мы, правда сказать, не
    слишком увлекались историей на этой экскурсии - нам было интереснее узнать про жизнь и традиции испанцев сегодня - и Эльмира столько интересного рассказала из своего опыта! Впрочем, захотите послушать про историю - будет вам история. Эльмира очень легко подстраивается под компанию, мы как будто провели время в компании подруги. И конечно зашли пропустить по бокальчику) бар и правда очень атмосферный. Очень хочется встретиться ещё на другой её экскурсии!)

  • И
    Инеса
    20 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Прекрасня и лёгкая экскурсия. Дети разных возрастов сказали, что это была лучшая экскурсия, на которой они были. Это точто показатель 👍
  • Н
    Наталья
    19 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Эльмира провела чудесную экскурсию. Как бонус - материал подается не скучно, у Эльмиры отличное чувство юмора

