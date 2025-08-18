Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Вы посетите самый старый винный погреб города – Каса Гуардия, где отведаете традиционное сладкое испанское вино»
Завтра в 15:00
28 сен в 18:00
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винодельням и тавернам Малаги
Погрузитесь в мир испанских вин и хамона на индивидуальной экскурсии в Малаге. Узнайте о традициях виноделия и насладитесь дегустацией в старинных погребах
«Да, это вино известно с давних пор жителям Старого и Нового Света — ни с чем не спутать густое, сладкое вино «Málaga Virgen» и непременный атрибут любого праздника — сладкое белое вино «Cartojal»»
1 окт в 10:00
3 окт в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вино и Хамон (посещение винодельни)
Начало: Ресепшен отеля клиентов
«И не где-нибудь, а в старинном винном погребке “El Pimpi”, что находится в самом сердце старой Малаги»
1 окт в 09:00
3 окт в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
- ИИгорь18 августа 2025Два с лишним часа пролетели незаметно. Интересно было и детям и взрослым. Все положительные отзывы актуальные, - ни убавить, ни прибавить. Однозначно, рекомендуем экскурсию с Эльмирой и желаем ей удачи и хороших экскурсантов 😀
- ММакаренко16 августа 2025Приятная дама во всех отношениях! Побродили хорошо, не совершали туристический подвиг, что приятно. Было время на фотки. Человек приятный, это прекрасно.
- ЕЕвгений11 августа 2025Отличная прогулка по самому сердцу Малаги с интересным собеседником. Эльмира довольно-таки долго живёт в этом городе и свободно в нем
- ООльга7 августа 2025Идеальная прогулка с экскурсоводом для первого дня в Андалусии - легко, весело, с фактами и наблюдениями о жизни в стране,
- ООльга28 июля 2025Хорошая уравновешенная экскурсия, где все сбаланбировано и информация о городе и его истории и житейская информация и юмор. Не перегружено историческим фактами или какими-то деталями из жизни знаменитостей, все легко, доступно, весело.
Время пролетело незаметно, ещё и список рекомендаций получили.
- ННадежда7 июля 2025Мы остались очень довольны экскурсией❤️ Эльмира очень интересно и просто все рассказывала, увлекла даже вечно недовольного подростка 🙃 Мы действительно рекомендуем 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
- ддмитрий23 июня 2025Все было отлично, время пролетело незаметно, много интересных деталей узнали …
- ААлексей19 июня 2025Обаятельнейший гид! Чудо экскурсия
- ООльга17 июня 2025Очень позитивная, интересная, занимательная экскурсия. Узнали много интересных фактов о жизни в Малаге, обычаях, традициях, привычках местных жителей. Благодарим Эльмиру за прекрасно проведённое время.
- LLiesma25 апреля 2025Мы хотели бы поблагодарить гида Эльмиру за проведение персональной экскурсии для двух человек. Позитивный настрой, чувство юмора, примеры из жизни, иногда уместные, иногда неуместные. Спасибо, что проявили инициативу и сфотографировали нас в лучших местах.
- ЮЮрий3 апреля 2025Эльмира, гид- от экскурсии которого, появляется ощущение, что вас сопровождает резидент из высшей лиги стендапа. Мы столько, сколько с Эльмирой,
- ААлексей27 октября 2024Очень приятная, ненавязчивая форма подачи. Как-будто прошлись с друзьями по городу. При этом узнали много интересного. Спасибо! Отличная экскурсия.
- ЕЕвгения4 октября 2024Очень понравилась экскурсия. Много нового узнали. Спасибо
- ООльга2 октября 2024Экскурсия очень понравилась. Эльмира отличный экскурсовод, подстраивается под желания клиентов. Время провели очень весело и информативно. Рекомендация 10/10
- ДДарья30 сентября 2024Экскурсия с Эльмирой прошла отлично, как будто встреча старых друзей - мы узнали много интересного, не было перегрузки сложными историческими фактами, Малага раскрылась нам с очень приятной стороны. Порадовала винная дегустация 🤌🏻 большое спасибо за качественное время!
- ВВиктория17 сентября 2024Прогулка очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно.
С Эльмирой очень комфортно, интересно и весело, рекомендасьён!
- ДДарья31 августа 2024Топ! Спасибо Эльмире за классную экскурсию и советы по поездке в Малагу❤️
- ИИрина5 августа 2024Давно так душевно не гуляли по городу с гидом! Эльмира - потрясающе открытый и интересный человек. Мы, правда сказать, не
- ИИнеса20 июня 2024Прекрасня и лёгкая экскурсия. Дети разных возрастов сказали, что это была лучшая экскурсия, на которой они были. Это точто показатель 👍
- ННаталья19 июня 2024Эльмира провела чудесную экскурсию. Как бонус - материал подается не скучно, у Эльмиры отличное чувство юмора
