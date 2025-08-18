И Игорь Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Два с лишним часа пролетели незаметно. Интересно было и детям и взрослым. Все положительные отзывы актуальные, - ни убавить, ни прибавить. Однозначно, рекомендуем экскурсию с Эльмирой и желаем ей удачи и хороших экскурсантов 😀

М Макаренко Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Приятная дама во всех отношениях! Побродили хорошо, не совершали туристический подвиг, что приятно. Было время на фотки. Человек приятный, это прекрасно.

Е Евгений Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше ориентируется, обильно приправляя основную нить повествания по маршруту бытовыми подробностями и городскими легендами. Такая манера очень оживляет экскурсию и делает из этого мероприятия познавательно-развекательную историю. Два часа пешком по жаркой Малаги пролетели незаметно. Отличная прогулка по самому сердцу Малаги с интересным собеседником. Эльмира довольно-таки долго живёт в этом городе и свободно в нем

О Ольга Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше о которых в сми не прочитаешь. Очень душевно! В дополнение - рекомендации по маршруту в регионе, которыми мы воспользовались и были очень довольны. Идеальная прогулка с экскурсоводом для первого дня в Андалусии - легко, весело, с фактами и наблюдениями о жизни в стране,

О Ольга Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Хорошая уравновешенная экскурсия, где все сбаланбировано и информация о городе и его истории и житейская информация и юмор. Не перегружено историческим фактами или какими-то деталями из жизни знаменитостей, все легко, доступно, весело.

Время пролетело незаметно, ещё и список рекомендаций получили.

Н Надежда Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Мы остались очень довольны экскурсией❤️ Эльмира очень интересно и просто все рассказывала, увлекла даже вечно недовольного подростка 🙃 Мы действительно рекомендуем 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

д дмитрий Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Все было отлично, время пролетело незаметно, много интересных деталей узнали …

А Алексей Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Обаятельнейший гид! Чудо экскурсия

О Ольга Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Очень позитивная, интересная, занимательная экскурсия. Узнали много интересных фактов о жизни в Малаге, обычаях, традициях, привычках местных жителей. Благодарим Эльмиру за прекрасно проведённое время.

L Liesma Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Мы хотели бы поблагодарить гида Эльмиру за проведение персональной экскурсии для двух человек. Позитивный настрой, чувство юмора, примеры из жизни, иногда уместные, иногда неуместные. Спасибо, что проявили инициативу и сфотографировали нас в лучших местах.

Ю Юрий Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше не смеялись ни на одной экскурсии. Но, при этом, качество экскурсии и информация о Малаге, ни капельки не пострадала. Эльмире удивительным образом, в казалось бы, просто, беспечной ознакомительной прогулке по городу, удалось и показать город, и занять столик в лучшем заведении города, за 5 минут до того, как ресторан из пустого, превратился в "фулл-хаус" и даже, поучавствовать в традиционной испанской лотерее.. Мы полностью удовлетворены Эльмирой как экскурсоводом, организатором и нашим новым другом! Всем очень настоятельно рекомендую эту девушку с потрясающей энергетикой и чувством юмора!!! Эльмира, гид- от экскурсии которого, появляется ощущение, что вас сопровождает резидент из высшей лиги стендапа. Мы столько, сколько с Эльмирой,

А Алексей Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Очень приятная, ненавязчивая форма подачи. Как-будто прошлись с друзьями по городу. При этом узнали много интересного. Спасибо! Отличная экскурсия.

Е Евгения Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Очень понравилась экскурсия. Много нового узнали. Спасибо

О Ольга Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Экскурсия очень понравилась. Эльмира отличный экскурсовод, подстраивается под желания клиентов. Время провели очень весело и информативно. Рекомендация 10/10

Д Дарья Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Экскурсия с Эльмирой прошла отлично, как будто встреча старых друзей - мы узнали много интересного, не было перегрузки сложными историческими фактами, Малага раскрылась нам с очень приятной стороны. Порадовала винная дегустация 🤌🏻 большое спасибо за качественное время!

В Виктория Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Прогулка очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно.

С Эльмирой очень комфортно, интересно и весело, рекомендасьён!

Д Дарья Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Топ! Спасибо Эльмире за классную экскурсию и советы по поездке в Малагу❤️

И Ирина Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше слишком увлекались историей на этой экскурсии - нам было интереснее узнать про жизнь и традиции испанцев сегодня - и Эльмира столько интересного рассказала из своего опыта! Впрочем, захотите послушать про историю - будет вам история. Эльмира очень легко подстраивается под компанию, мы как будто провели время в компании подруги. И конечно зашли пропустить по бокальчику) бар и правда очень атмосферный. Очень хочется встретиться ещё на другой её экскурсии!) Давно так душевно не гуляли по городу с гидом! Эльмира - потрясающе открытый и интересный человек. Мы, правда сказать, не

И Инеса Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Прекрасня и лёгкая экскурсия. Дети разных возрастов сказали, что это была лучшая экскурсия, на которой они были. Это точто показатель 👍