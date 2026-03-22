36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Малаге откроет перед вами атмосферу города с его уникальным характером и чувством юмора. Вы пройдете по главным достопримечательностям, узнаете о местных традициях и испанском стиле жизни. Услышите городские байки, посетите центральный рынок и попробуете традиционное десертное вино в старейшем винном погребе. Узнаете о нравах жителей, увидите Кафедральный Собор, Римский театр и крепость Алькасаба. Дегустация вина станет приятным завершением путешествия

Описание экскурсии

Городские байки и современная культура Малаги

Мы пройдем по самым атмосферным уголкам города, попробуем местные «чурос» с шоколадом (излюбленный завтрак местных жителей), заглянем на центральный рынок, где во всей красе представлен вкус и колорит города. Я расскажу, какую сказку Андерсена больше всего любят испанцы, что делают местные жители под бой новогодних курантов и как древние финикийцы повлияли на моду. Вы узнаете о нравах и традициях жителей Малаги, пройдете по магазинчикам улицы Лариос, а самые отважные путешественницы смогут постучать в дверь квартиры Антонио Бандераса.

Главные достопримечательности

Вы увидите скрытую среди узеньких улочек Церковь Святого Иоанна и пройдете по Площади Конституции — сердцу Малаги, где сплелись разные эпохи. Я расскажу вам о строительстве Кафедрального Собора, который совмещает в себе готику, барокко и ренессанс. Рассмотрим недавно открытый археологам Римский театр и старинную арабскую крепость Алькасаба, из которой открывается замечательный вид на город. Посетим Площадь Ла Мерсед, где находится дом Пикассо и обелиск, посвящённый борцам за свободу.

Дегустация вина

Вы посетите самый старый винный погреб города – Каса Гуардия, где отведаете традиционное сладкое испанское вино. Я расскажу вам, как принято пить вина в Малаге и почему здесь делают только десертное вино. Вы узнаете, чем отличаются два традиционных сорта местного вина, какая легенда связана с одним из них и как вино сорта Педро Химинес очутилось в России.

Организационные детали