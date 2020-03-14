36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру

Эльмира
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Эльмира – ваш гид
Я помогу вам по-настоящему узнать Малагу – город с особенным характером и своим чувством юмора.

Вы пройдете по главным достопримечательностям города, узнаете о местных традициях и испанском стиле жизни.

Послушаете городские байки, посетите знаменитый центральный рынок и попробуете традиционное десертное вино Малаги в старейшем винном погребе города.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Марина, 2
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У этой экскурсии36 отзывов
4.94
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина

Что вас ожидает

Городские байки и современная культура Малаги
Мы пройдем по самым атмосферным уголкам города, попробуем местные «чурос» с шоколадом (излюбленный завтрак местных жителей), заглянем на центральный рынок, где во всей красе представлен вкус и колорит города. Я расскажу, какую сказку Андерсена больше всего любят испанцы, что делают местные жители под бой новогодних курантов и как древние финикийцы повлияли на моду. Вы узнаете о нравах и традициях жителей Малаги, пройдете по магазинчикам улицы Лариос, а самые отважные путешественницы смогут постучать в дверь квартиры Антонио Бандераса.

Главные достопримечательности
Вы увидите скрытую среди узеньких улочек Церковь Святого Иоанна и пройдете по Площади Конституции — сердцу Малаги, где сплелись разные эпохи. Я расскажу вам о строительстве Кафедрального Собора, который совмещает в себе готику, барокко и ренессанс. Рассмотрим недавно открытый археологам Римский театр и старинную арабскую крепость Алькасаба, из которой открывается замечательный вид на город. Посетим Площадь Ла Мерсед, где находится дом Пикассо и обелиск, посвящённый борцам за свободу.

Дегустация вина
Вы посетите самый старый винный погреб города – Каса Гуардия, где отведаете традиционное сладкое испанское вино. Я расскажу вам, как принято пить вина в Малаге и почему здесь делают только десертное вино. Вы узнаете, чем отличаются два традиционных сорта местного вина, какая легенда связана с одним из них и как вино сорта Педро Химинес очутилось в России.

Организационные детали

  • Минимальный размер группы – 2 человека
  • Дегустация вина оплачивается отдельно: 3€/чел. за 2 вина, 4,5€/чел. за 3 вина
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Марина, 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эльмира
Эльмира
Одесситка, живу Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте «Cánovas del Castillo». Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгабмра, музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар... Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Прекрасная экскурсия! Спасибо огромное Эльмире за познавательный рассказ о Малаге в легкой и непринужденной манере! Получили огромное удовольствие!
14 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, легко и непринужденно👍👍👍
6 февраля 2020
Спасибо Эльмере за прекрасную екскурсию.
1 января 2020
Спасибо Эльмире за очень интересную экскурсию, очень доброжелательный с чувством умора гид. Дала много рекомендаций как провести время в Малаге. Спасибо за хорошо проведенное время!!
29 декабря 2019
Эльвира! Спасибо! Это была одна из лучших экскурсий за мой не малый стаж поездок! Рекомендовать друзьям и коллегам буду однозначно! За чувство юмора особый респект! Спасибо от нашей привередливой семьи!
7 декабря 2019
Нашим гидом была Эльмира. Экскурсия прошла очень интересно. Все было сработано красиво, легко и продуманно! Вернёмся в Малагу только ради неё
25 ноября 2019
Спасибо за экскурсию,было очень комфортно и познавательно. Узнали много интересного не только об истории Малаги,но и о обычаях местного населения наших дней! Спасибо за полезные советы!
Наталья
28 сентября 2019
Эльмира самый замечательный гид в Малаге, который может адаптировать и материал экскурсии маршрут под запрос клиента. Мы очень содержательно провели время, получили исчерпывающую информацию для дальнейших самостоятельных прогулок. Огромное спасибо и за экскурсию и за все ваши советы❤️👍💋
21 августа 2019
Очень благодарны Эльмире за интересную экскурсию. Отдельная благодарность за чувство юмора, с которым наша экскурсия стала ещё интересней! Все прошло на одном дыхании! Всем рекомендую!
11 августа 2019
Еще раз хотим выразить признательность Эльмире за экскурсию. Интересно, живо, весело, познавательно, с элементами игры для детей. Вот если бы все экскурсии были такими!!!
Ещё 26 отзывов

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