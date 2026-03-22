36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Экскурсия по Малаге откроет перед вами атмосферу города с его уникальным характером и чувством юмора. Вы пройдете по главным достопримечательностям, узнаете о местных традициях и испанском стиле жизни.
Услышите городские байки, посетите центральный рынок и попробуете традиционное десертное вино в старейшем винном погребе. Узнаете о нравах жителей, увидите Кафедральный Собор, Римский театр и крепость Алькасаба. Дегустация вина станет приятным завершением путешествия
Мы пройдем по самым атмосферным уголкам города, попробуем местные «чурос» с шоколадом (излюбленный завтрак местных жителей), заглянем на центральный рынок, где во всей красе представлен вкус и колорит города. Я расскажу, какую сказку Андерсена больше всего любят испанцы, что делают местные жители под бой новогодних курантов и как древние финикийцы повлияли на моду. Вы узнаете о нравах и традициях жителей Малаги, пройдете по магазинчикам улицы Лариос, а самые отважные путешественницы смогут постучать в дверь квартиры Антонио Бандераса.
Главные достопримечательности
Вы увидите скрытую среди узеньких улочек Церковь Святого Иоанна и пройдете по Площади Конституции — сердцу Малаги, где сплелись разные эпохи. Я расскажу вам о строительстве Кафедрального Собора, который совмещает в себе готику, барокко и ренессанс. Рассмотрим недавно открытый археологам Римский театр и старинную арабскую крепость Алькасаба, из которой открывается замечательный вид на город. Посетим Площадь Ла Мерсед, где находится дом Пикассо и обелиск, посвящённый борцам за свободу.
Дегустация вина
Вы посетите самый старый винный погреб города – Каса Гуардия, где отведаете традиционное сладкое испанское вино. Я расскажу вам, как принято пить вина в Малаге и почему здесь делают только десертное вино. Вы узнаете, чем отличаются два традиционных сорта местного вина, какая легенда связана с одним из них и как вино сорта Педро Химинес очутилось в России.
Организационные детали
Экскурсию можно дополнить посещением одной из достопримечательностей (кроме воскресенья с 14:00 до 19:00): Альксаба (€10/чел.), Дом Пикассо (€3/чел.), Собор (€7/чел.) или дегустацией 3 сладких вин (€5-6/чел.)
Экскурсию можно продлить за €30/час. Пожалуйста, напишите об этом заранее
Любые опоздания, паузы в кафе и сувенирных лавках учитываются в счет времени экскурсии
Экскурсию можно провести для групп до 30 человек, начиная с 6 участника доплата за человека составит €5
Для групп свыше 4 чел., необходима аудиосистема — €1,50/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, 31, 29016 Málaga. У памятника продавца цветов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2143 туристов
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра, читать дальшеуменьшить
музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 126 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Jurij
Без Эльмиры мы бы просто прогулялись по красивому центру города, не поняв его многовековой истории и души. Благодаря нашему гиду каждая улочка, каждый дом раскрыли свои секреты. Как отпускник я читать дальшеуменьшить
не хотел быть перегружен не нужной мне по сути информацией, датами, именами(к сожалению, многие экскурсии грешат "перегрузкой" и гордыней гида: а вот я что знаю!). Так вот Эльмира умеет живо, весело, с непередаваемым одесским колоритом сделать город понятным и любимым! Спасибо за Эльмира и Малагу!
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Назиля
Знакомство с Малагой произошло в компании с Эльмирой. Эльмира - прекрасный гид, тонко чувствующий настроение и с великолепным чувством юмора. Город с очень интересной историей, чистый, уютный. Эльмира в неспешном ритме смогла показать нам самые интересные места, посоветовала какие места еще стоит посмотреть самостоятельно. Ну и посещение «наливайки» не оставило нас равнодушными. День удался.
+1
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А
Александр
Мы с Эльмирой немножко не совпали по темпераменту - мы больше любим более размеренную подачу и чуть менее стихийную структуру экскурсий, а у Эльмиры всё очень стремительно и с шутками-прибаутками. читать дальшеуменьшить
Но, конечно, есть немало людей (судя даже по другим отзывам), которым именно такая манера заходит хорошо, так что это дело вкуса. Зато после экскурсии Эльмира показала нам заведение с отличными чуррос и очень помогла с планированием поездки в Гранаду.
Эльмира
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку и за то, что отметили мои рекомендации по Гранаде! Рада, что чуррос вам понравились!
Я всегда стараюсь читать дальшеуменьшить
делиться эксклюзивной информацией и живыми историями, а не сухими фактами и датами — именно за этот драйв, позитив и «шутки -прибаутки» меня и выбирают путешественники.
Жаль, что погода (+16°C) немного подпортила настроение вашей супруге. Со своей стороны я всегда стараюсь сохранять позитив, чтобы никакие внешние факторы не мешали узнавать новое. Желаю вам отличных путешествий в вашем ритме!
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Антон
Шикарная экскурсия и гид Эльмира. были в Малаге с группой мото туристов, стартовали в большой круг по андалусии, одна из пар захотели экскурсию по Малаге, Эльвира провела ее на 5+ а еще и дала мне консультацию по городским легендам из других городов Андалусии, куда и отправились на следующий день. рекомендую!
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А
Анна
Огромное спасибо за интересную экскурсию и приятную компанию!
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Гульнара
Спасибо Эльмире за знакомство с Малагой. Это было легко, приятно и интересно. Не просто прогулка, а наводка на следующие самостоятельные вылазки. Дегустация вина пришлась очень кстати. 🍷🍷Даже после нашей встречи нам пришлось обратиться к Эльмире за помощью и она оперативно откликнулась. За что отдельное спасибо. Мы вас не забудем - восхитительная Малага и чудесная Эльмира.
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