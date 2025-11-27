Осмотреть соборы и крепости, посетить винодельню на родине хереса и полюбоваться Атлантикой
Это путешествие — праздник красок, вкусов и культур! Мы проедем дорогами древней Андалусии — от оживлённой Малаги с мавританской крепостью Алькасаба и духом Пикассо до волшебной Гранады с величественной Альгамброй.
Поднимемся читать дальшеуменьшить
на крепость Хаэна и вдохнём аромат оливковых рощ, услышим звон минаретов и колоколов Кордовы и увидим необычную Соборную мечеть.
В Севилье вас ждут легендарная Хиральда и дворец Алькасар, желающие смогут посмотреть на страстное фламенко под звёздами. В Хересе будет возможность попробовать одноимённый напиток.
Мы прогуляемся вдоль Атлантики, по побережью Коста-дель-Соль и в роскошной Марбелье, где Средиземное море дарит бесконечное чувство свободы.
Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой необходимо уточнить: – нужно ли бронировать билеты в Альгамбру (их требуется покупать заранее); – нужна ли помощь с размещением и ресторанами; – будут ли дети в группе.
Программа тура по дням
1 день
Малага и Нерха
Встречаемся и начинаем путешествие со знакомства с Малагой — городом, в котором переплелись искусство и история. Мы отправимся в крепость Алькасаба, древнюю арабскую цитадель, сохранившую дух мавританской эпохи. Увидим античный Римский театр и величественный Кафедральный собор. При желании зайдём в центральный музей, а затем посидим на знаменитой скамейке рядом с бронзовой фигурой Пабло Пикассо — уроженца Малаги.
После переедем в прибрежный городок Нерха, хранящий подлинную андалузскую атмосферу. Мы прогуляемся по смотровой площадке Балкон Европы, откуда открывается чарующий вид на море. На ночь останемся здесь или отправимся дальше — в Гранаду.
2 день
Гранада и Хаэн
Сегодня нас ждёт Гранада. Мы выберем маршрут в зависимости от ваших интересов: прогулку по современному центру с осмотром Кафедрального собора, усыпальницы католических королей и старинного университета или исследование колоритного района Альбайсин, где узкие арабские улочки ведут к лучшим смотровым площадкам на Альгамбру. Для тех, кто захочет глубже погрузиться в историю, будет возможность посетить знаменитую Альгамбру, шедевр мавританского искусства и памятник ЮНЕСКО.
После переедем в Хаэн, где побываем в средневековой крепости, поднимемся к смотровой площадке, откуда открывается панорама города, и увидим знаменитый крест.
3 день
Крепость Хаэна, Кордова
Утром прогуляемся по крепости Хаэна, а пообедаем с видом на холмы Андалусии. Затем отправимся в древнюю Кордову, где веками мирно сосуществовали три культуры: мусульманская, иудейская и христианская. Мы посетим главное сокровище города — Соборную мечеть (Мескиту), уникальный памятник, сочетающий архитектуру мечети и храма.
Пройдём по узким улочкам еврейского квартала, заглянем в лавки с местными сладостями и сувенирами. По желанию можно остаться на ночь в Кордове или поехать в Севилью.
4 день
Достопримечательности Севильи, вечерняя программа на выбор
Сегодня мы познакомимся со столицей Андалусии — Севильей. Увидим Главный Кафедральный собор, где покоятся останки Христофора Колумба, знаменитую башню Хиральда — бывший минарет 12 века — и дворец Алькасар, некогда резиденцию мавританских правителей. Прогуляемся до Золотой башни на берегу реки Гвадалквивир, а затем посетим Площадь Испании — визитную карточку города.
Во второй половине дня можно выбрать развлечение по вкусу: прогулку на лошадях, посещение знаменитых «Грибов» (Metropol Parasol), круиз по реке или вечер фламенко в одном из старинных двориков.
5 день
Херес и посещение винодельни, Кадис
После завтрака отправимся в Херес — родину знаменитого вина. Посетим винодельню, где нам расскажут о тонкостях производства и, конечно, предложат дегустацию. Увидим Королевскую школу верховой езды и Кафедральный собор.
После обеда поедем в Кадис, старейший город Европы, основанный более 3000 лет назад. Мы пройдёмся по набережной, осмотрим башни Кафедрального собора, старинную крепость и места, где некогда бросали якорь корабли из Нового Света. По желанию можно остаться здесь, у Атлантики, или вернуться на побережье Средиземного моря.
6 день
Коста-дель-Соль, район Марбальи, возвращение в Малагу
Сегодня нас ждёт путешествие вдоль природного парка, мимо мыса, разделяющего Европу и Африку, с видами на Гибралтар. Мы окажемся на знаменитом побережье Коста-дель-Соль — излюбленном месте отдыха европейской элиты.
Далее направимся в район Марбельи — «Новую Андалусию», где сосредоточены лучшие бутики, рестораны и виллы. Прогуляемся по Пуэрто Банус — престижному порту с роскошными яхтами.
Завершим день в Малаге: можно уехать домой или остаться на несколько дней, чтобы насладиться мягким климатом, морем и неспешной атмосферой южной Испании.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Экскурсии в течение 6 дней с профессиональным гидом-испанистом
Индивидуальный транспорт с платными дорогами и парковками
Персональные рекомендации по проживанию и ресторанам
Что не входит в цену
Авиаперелёт до Малаги и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты в музеи и достопримечательности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Малага (возможно начало в Севилье или другом городе Андалусии), 15:00, по договорённости возможно другое время
Завершение: Малага / Севилья / любой другой город Андалусии, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я изучала Испанию, её культуру, историю и архитектуру с 17 лет. Многие годы преподавала в университете испанский язык и культуру. Написала несколько учебников и много научных статей об этой стране.
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2010 года делаю авторские экскурсии — и с путешественниками мы исколесили всю страну вдоль и поперёк.
На экскурсиях мне нравится сочетать рассказы об архитектуре и истории с познанием кухни, виноделия и занимательных живых традиций. Будет профессионально, понятно, нескучно и точно запомнится!
И приходите с детьми — они всегда очень благодарные слушатели. Мне нравится адаптировать экскурсии под ваши интересы и вкусы.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
Передаю Галине огромное спасибо за столько ярких эмоций! Андалусия — это пожалуй самое впечатляющее, что довелось увидеть в жизни. Альгамбра просто невероятна, Севилья тоже покорила, а замок, где мы жили читать дальшеуменьшить
— сама не вспомню название города. Море там холодное и не особо для купания, но один день погулять по набережной и попробовать свежие морепродукты в местных ресторанах — самое то, чтобы расслабиться. Мы очень придирчивы к отелям и обычно берем проверенные сети, но Галина полностью переделала маршрут так, чтобы поселить в те места, которые мы хотели. Это правда важно — когда организатор учитывает все твои пожелания. Еще мы не любим встать рано ради экскурсий, предпочитаем выезжать после обеда, и и на это Галина тоже подстроилась, что очень ценно. Из городов не могу выделить что-то одно, нам понравились и Севилья, и Кадис, и Малага. Марбелью я немного по-другому себе представляла. Ну а Альгамбра — это просто чудо какое-то. Очень рады, что решились поехать в эту поездку. Впечатления потрясающие, ставлю твердые 10 из 10!
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И
Инна
Ночью пересматривала фотографии и вдруг вся эта красота, что увидели, заиграла совсем по-другому! Как же впечатляют эти соборы, маленькие городки и природа вокруг — просто сказка! Еще раз большое спасибо Галечке за то, что дали шанс полюбоваться всем этим! ❤️
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