На ноябрьские праздники – туры в Малаге

Найдено 3 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Малаге на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
На машине
6 дней
4 отзыва
8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
Рассмотреть элегантные здания и дворики, прокатиться на карете по Севилье и увидеть фламенко-шоу
Начало: Г. Малага, аэропорт, утром
12 июн в 08:00
15 июн в 08:00
€2350 за человека
Персональный тур по жемчужинам испанского Ренессанса: Убеда и Баэса
На машине
2 дня
Персональный тур по жемчужинам испанского Ренессанса: Убеда и Баэса
Перенестись в Средневековье, гуляя среди памятников ЮНЕСКО, и рассмотреть храмы, дворцы, изваяния
Начало: Малага, точное место и время по договорённости. Та...
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
€200 за человека
Андалусия: главные достопримечательности южных городов Испании
5 дней
Андалусия: главные достопримечательности южных городов Испании
Посетить Мескиту, посмотреть фламенко-шоу и заглянуть в дом-музей Пабло Пикассо
Начало: Аэропорт Малаги, 12:00
1 ноя в 12:00
€1535 за билет

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    6 февраля 2025
    8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
    У меня было чудесное 6-ти дневное путешествие по городам Андалусии с Эльмирой. Мы побывали в Малаге, Гранаде, Кордобе, Севилье, Ронде,
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    Марбелье. Ездили на комфортном автомобиле, что очень удобно и неутомительно. Каждый город особенный, со своим неповторимым характером. Мы наслаждались потрясающей красотой дворцовых комплексов, великолепными садами, живописными улочками, захватывающими видами с высоты « птичьего полета» скалистой Ронды. Эльмира потрясающая! Помимо того, что она лицензированный, эрудированный гид, что позволяло ей превосходно и нестандартно вести экскурсию, она очень душевный человек, с великолепным чувством юмора, с ней легко и уютно. Всегда поможет и подскажет в любых ситуациях, возникших в путешествии. За эти дни я полностью погрузилась в красоту и атмосферу Андалусии, благодаря Эльмире, и полюбила их обоих от всей души 🥰. Однозначно рекомендую это удивительное приключение!!!

  • А
    Анна
    21 января 2025
    8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
    Великолепное путешествие с Элмирой по Ангалузии, динамичное, познавательное и очень комфортное. Элмира - очень грамотный сертифицированный гид - она адаптировала
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    программу под наши интересы и план полетов. Очень живо, интересно и захватывающе рассказывала историю мест, которые мы посещали. Отличный выбор отелей (нас разместили в абсолютно новые), очень удобная машина для экскурсий, ежеминутная забота о нас, как о родных. Прекрасный выбор ресторанов для знакомства с гастрономией региона от рыбных рынков до ресторанов высокой кухни, посещение театра Фламенко с вкусным ужином. А главное, очаровательный одесский юмор сделали это путешествие незабываемым! Анна, Вера и Тамара

  • А
    Ася
    29 августа 2024
    8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
    Спасибо,Мире и Мигелю за нашу замечательную поездку. Все было спланировано идеально, мы смогли увидеть все что хотели и даже больше.
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    Отдельное спасибо Мире за то что смогли полностью довериться ей и расслабиться в отпуске не думая не о чем. 🥰 спасибо за впечатления и море фотографий которые будут греть нас еще очень долго 🥰🙏🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На ноябрьские праздники»

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Сколько стоит тур в Малаге в мае 2025
Сейчас в Малаге в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 200 до 2350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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