8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
Рассмотреть элегантные здания и дворики, прокатиться на карете по Севилье и увидеть фламенко-шоу
Начало: Г. Малага, аэропорт, утро, точное время по договор...
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
€2350 за человека
Персональный тур по жемчужинам испанского Ренессанса: Убеда и Баэса
Перенестись в Средневековье, гуляя среди памятников ЮНЕСКО, и рассмотреть храмы, дворцы, изваяния
Начало: Малага, точное место и время по договорённости. Та...
1 фев в 08:00
3 фев в 08:00
€239 за человека
Индивидуальное путешествие по городам Андалусии
Осмотреть соборы и крепости, посетить винодельню на родине хереса и полюбоваться Атлантикой
Начало: Малага (возможно начало в Севилье или другом город...
24 янв в 15:00
31 янв в 15:00
€3500 за всё до 4 чел.
Сколько стоит тур в Малаге в январе 2026
Сейчас в Малаге в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 239 до 3500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Малаги и местам Испании в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании