Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Марбелье и Порт Банус

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €107 за человека

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Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Марбелья — самый фешенебельный курорт Испании, расположен на побережье Коста дель Соль. История 📖 этого райского местечка подобного американскому Майями или французской Нице, началась во второй половине XX века. Изначально, этот курорт создавался как место отдыха с повышенным уровнем обслуживающих услуг.
Сегодня в Марбелье ежегодно отдыхает огромное количество туристов, представители различных социальных групп: арабские шейхи и члены королевских семей, всемирно известные спортсмены и деятели искусства, представители европейского среднего класса. Ежегодно увеличивается число российских туристов, которые проведя здесь несколько отпусков, решаются на покупку недвижимости.
Порт Банус — самое гламурное место курортного побережья Коста дель Соль. Элегантная гавань, включающая 915 прекрасно оборудованных пречалов для яхт максимальной длиной 50 метров. На портовых улочках располагается большое количество роскошных бутиков всех известных мировых брендов. Удовленворит запросы самой изысканной модницы торговый комплекс Корт Инглесс. Многочисленные кафе и рестораны, различных ценовых категорий, предлагают меню всех возможных мировых кухонь 🥧 жизнь Порта Банус, привлекает множество любителей весело 🥳 провести время, местные ночные заведения известны далеко за пределами Испании. Здесь не редко можно встретить представителей «золотой молодежи» из всех стран мира.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус
Экскурсия в Марбелье и Порт Банус

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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