Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €48 за человека

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Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
Описание групповой экскурсии 🧭 в Ронду и Марбелью
Групповая экскурсия ⛳ в Ронду и Марбелью начинается из любого курорта побережья Коста дель Соль. Во время подачи заявки на участие в экскурии, турагент указывает время и место посадки в туристический автобус.
Экскурсионный автобус движется по центральной улице каждого из курортов Коста дель Соль по расписанию. Ориентировочное время начала экскурсии в Ронду 7:00 — 8:30, в зависимости от курорта.
Время в пути с Коста дель Соль до Ронды сочтавляет около 1 часа. Общая продолжительность групповой экскурсии в Ронду и Марбелью, около 9 часов. Из них 1, 5 часа туристы проводят с экскурсоводом.
За это время туристы осматривают старинные городские кварталы, Новый мост, Арену для корриды, знакомятся с историей 📖 Ронды.
Около 2, 5 часов отводится на самостоятельную прогулку 👣, обед, посещение музеев.
Остановка в Порту Банус 30 минут.
После возвращения на Коста дель Соль, экскурсионный автобус делает остановку, 30 минут, в Порту Банус. Здесь группа осматривает знаменитую на весь мир спортивную гавань, торговую улицу с бутиками всех известных торговых марок роскошной одежды и аксессуаров.
Следующая остановка, 1 час, в Старом городе Марбельи.
Туристы, сопровождаемые гидом, совершают экскурсию по Марбелье, прогуливаются по узеньким средневековым улочкам самого фешенебельного курорта Испании, проходят через Апельсиновую площадь и возвращаются в автобус.
Заканчивается экскурсионная поездка на той же остановке, где происходила посадка в автобус.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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