Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 в Ронду и Марбелью с Коста дель Соль

Групповая экскурсия ⛳ в Ронду и Марбелью начинается из любого курорта побережья Коста дель Соль.

Во время подачи заявки на участие в экскурии, турагент указывает время и место посадки в туристический автобус. Экскурсионный автобус движется по центральной улице каждого из курортов Коста дель Соль по расписанию.

Ориентировочное время начала экскурсии в Ронду 7:00 — 8:30, в зависимости от курорта. Время в пути с Коста дель Соль до Ронды сочтавляет около 1 часа.

Общая продолжительность групповой экскурсии в Ронду и Марбелью, около 9 часов.

Из них 1, 5 часа туристы проводят с экскурсоводом. За это время туристы осматривают старинные городские кварталы, Новый мост, Арену для корриды, знакомятся с историей 📖 Ронды.

Около 3 часов отводится на самостоятельную прогулку 👣, обед, посещение музеев.

После возвращения на Коста дель Соль, экскурсионный автобус делает остановку, 30 минут, в Порту Банус. Здесь группа осматривает знаменитую на весь мир спортивную гавань, торговую улицу с бутиками всех известных торговых марок роскошной одежды и аксессуаров.

Следующая остановка, 1 час, в Старом городе Марбельи. Туристы, сопровождаемые гидом, прогуливаются по узеньким средневековым улочкам самого фешенебельного курорта Испании, проходят через Апельсиновую площадь и возвращаются в автобус.

Заканчивается поездка на той же остановке, где происходила посадка в автобус