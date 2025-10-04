Мои заказы

Экскурсии на мыс Форментор на Майорке

Найдено 4 экскурсии в категории «Мыс Форментор» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160 за всё до 10 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
На машине
7 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Погрузитесь в атмосферу Майорки, исследуя её исторические памятники и природные красоты. Уникальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Топ-места Майорки
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€430 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    4 октября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
  • И
    Илья
    30 сентября 2025
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Заказывали экскурсию Встреча с прекрасной Майоркой, все очень понравилось!) У нас был гид Владимир, очень хороший профессионал в своем деле,
    который очень интересно рассказывает историю Майорки. Поездка прошла идеально, на комфортном авто с хорошей погодой!) После такой экскурсии, хочется приехать сюда ещё раз) Спасибо большое!) Обязательно рекомендую эту экскурсию с лучшим гидом Владимиром!)

  • М
    Марта
    10 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
  • Д
    Дарья
    5 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп,
    что делает прогулку по тихим улочкам особенно интересной. Анастасия увлекательно рассказывала о городе и его жителях, погружая нас в атмосферу Пальма-де-Майорки. Особенно нам запомнились необычные факты о городе и местные легенды.

    Благодаря Анастасии, наше посещение острова стало ярким и незабываемым. Мы обязательно вернемся сюда и снова обратимся к ней за новыми историями и впечатлениями!

  • Ш
    Шарейко
    3 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего
    за два с половиной–три часа мы узнали то, что обычно приходится годами собирать по крупицам. Настя показала такие улочки и районы, которые невозможно найти самостоятельно, и каждый шаг был наполнен историей и атмосферой города.

  • S
    Svetlana
    2 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые
    уголки и узнали множество увлекательных историй. Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления.
    Анастасия — эрудированный, увлечённый и очень приветливый гид. Она не ограничивается фактами, а щедро делится любопытными деталями, связывает прошлое и настоящее и отвечает на любые вопросы. Благодаря этому экскурсия воспринимается не как лекция, а как живой рассказ о городе, наполненный атмосферой и эмоциями. Даже нашим детям (от 8 до 15 лет) было интересно всё время — они внимательно слушали и многое запомнили, хотя очень часто на экскурсиях начинают скучать уже через 15 минут и уходят в телефоны.
    Мы уехали с чувством, что наконец-то по-настоящему познакомились с городом (хотя бывали здесь и раньше) и что в следующем году обязательно вернёмся и закажем новую экскурсию. Анастасия, большое спасибо!

  • V
    Viorica
    30 августа 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Очень понравился гид!!
    Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!
  • В
    Виктория
    29 июля 2025
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Спасибо Владимиру за прекрасно спланированный маршрут, который позволил познакомиться с островом чуть ближе. Владимир прекрасно ориентируется, хорошо знает местность и
    в такие моменты понимаешь, как важно, чтобы в новом месте сопровождал знающий человек. Мы узнали много нового - историю острова, как все образовывалось и некоторые места, которые мы бы возможно одни прошли и не заметили, но Владимир рассказывал подробно и очень интересно. Мы остались довольны гидом! Еще раз спасибо!

  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Отличная индивидуальная экскурсия. Посмотрели знаковые места острова, насладились природой, услышали интересные истории.
    Владимир хороший гид и приятный в общении человек.
  • L
    Larisa
    14 июня 2025
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Отличная экскурсия. Владимир позитивный, коммуникабельный и профессиональный. Экскурсия прошла на одном дыхании с учетом наших пожеланий. Полюбили Майорку и вернемся сюда еще раз! До новых встреч!
  • Е
    Елена
    18 мая 2025
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Отличная обзорная экскурсия и прекрасный гид 😁
    Рекомендую
  • а
    адамчо
    18 июля 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Мне понравилось все от выбора маршрута и от выполнения, можно в процессе отремонтировать под пожелания заказчика. Профессиональный гид, и приятный собеседник. Рекомендую
  • N
    NATALJA
    30 июня 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Владимир познакомил нас с замечательным островом. Были учтены все наши пожелания. Рекомендуем!
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
    про эти места, истории или историй позитивных, так больше было ощущение, что мы ездим от точки до точки и все. При этом стоимость за экскурсию не маленькая.
    Но Владимир очень интересный мужчина, общаться быть приятно, а мы были немного уставшие после раннего перелета. Если есть возможность арендовать самим машину, то конечно лучше так и делать и исследовать остров от и до. Но если времени мало, то такой вариант хорошо подойдет.

  • Е
    Егор
    14 сентября 2023
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Большое спасибо Владимиру за экскурсию! Узнали много интересного про историю острова, популярные места и людей, связанных с островом. Владимир заранее
    предупредил о временных ограничениях по посещению мыса и мы скорректировали время поездки, чтобы везде успеть. Во время экскурсии заехали в винодельню и попробовали прекрасные вина. Очень понравилась Вальдемосса и сады Альфабия!
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с островом!

  • Е
    Елена
    3 августа 2023
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Владимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок на наш праздник. Поездка была
    сделана специально под нас с учетом наших интересов и пожеланий. Изначально ее не было в программе экскурсий. Спасибо за индивидуальный подход!

  • О
    Оксана
    5 июля 2023
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Всем довольны, были с детьми. Места красивые и живописные.
  • М
    Михаил
    2 июля 2023
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Мы очень рады, что воспользовались услугами сайта и Владимира. Когда приплываешь на круизе, то время ограничено и очень важно использовать
    его максимально эффективно. Это именно то что вам организует Владимир. Очень приятный человек и гид, идёт на встречу в плане того что вам важнее увидеть. Мы также рады, что выбрали именно восьми часовую экскурсию. За четыре часа увидели и услышали бы гораздо меньше. Очень рекомендуем!
    При этой возможности хочу отметить качество сервиса компании Tripster. К сожалению нам пришлось отменить другую экскурсию. Возврат задатка был произведён буквально в тот же день. Приятно иметь дело с серьёзной компанией.

  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2022
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Очень была классная экскурсия. Помнили много красивых мест. Конечно многие закрыты в ноябре. Но все что мог гид показал. Сам гид очень приятный. Хороший рассказчик. Знает что женщины любят. Завёл нас в очень классный магазинчик сумочек.
    Было все замечательно! Рекомендую.

