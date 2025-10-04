Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Погрузитесь в атмосферу Майорки, исследуя её исторические памятники и природные красоты. Уникальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€430 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий4 октября 2025Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
- ООльга3 октября 2025Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
- ИИлья30 сентября 2025Заказывали экскурсию Встреча с прекрасной Майоркой, все очень понравилось!) У нас был гид Владимир, очень хороший профессионал в своем деле,
- ММарта10 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
- ДДарья5 сентября 2025Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп,
- ШШарейко3 сентября 2025Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего
- SSvetlana2 сентября 2025На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые
- VViorica30 августа 2025Очень понравился гид!!
Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!
- ВВиктория29 июля 2025Спасибо Владимиру за прекрасно спланированный маршрут, который позволил познакомиться с островом чуть ближе. Владимир прекрасно ориентируется, хорошо знает местность и
- ЕЕлена20 июля 2025Отличная индивидуальная экскурсия. Посмотрели знаковые места острова, насладились природой, услышали интересные истории.
Владимир хороший гид и приятный в общении человек.
- LLarisa14 июня 2025Отличная экскурсия. Владимир позитивный, коммуникабельный и профессиональный. Экскурсия прошла на одном дыхании с учетом наших пожеланий. Полюбили Майорку и вернемся сюда еще раз! До новых встреч!
- ЕЕлена18 мая 2025Отличная обзорная экскурсия и прекрасный гид 😁
Рекомендую
- аадамчо18 июля 2024Мне понравилось все от выбора маршрута и от выполнения, можно в процессе отремонтировать под пожелания заказчика. Профессиональный гид, и приятный собеседник. Рекомендую
- NNATALJA30 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Владимир познакомил нас с замечательным островом. Были учтены все наши пожелания. Рекомендуем!
- ВВиктория13 мая 2024Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
- ЕЕгор14 сентября 2023Большое спасибо Владимиру за экскурсию! Узнали много интересного про историю острова, популярные места и людей, связанных с островом. Владимир заранее
- ЕЕлена3 августа 2023Владимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок на наш праздник. Поездка была
- ООксана5 июля 2023Всем довольны, были с детьми. Места красивые и живописные.
- ММихаил2 июля 2023Мы очень рады, что воспользовались услугами сайта и Владимира. Когда приплываешь на круизе, то время ограничено и очень важно использовать
- ЕЕкатерина15 ноября 2022Очень была классная экскурсия. Помнили много красивых мест. Конечно многие закрыты в ноябре. Но все что мог гид показал. Сам гид очень приятный. Хороший рассказчик. Знает что женщины любят. Завёл нас в очень классный магазинчик сумочек.
Было все замечательно! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Мыс Форментор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пальме-де-Мальйорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Пальме-де-Мальйорке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в декабре 2025
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Мыс Форментор" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 430. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Пальме-де-Мальйорке (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Мыс Форментор», 54 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль