9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Самый крупный остров Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха.Здесь есть все — богатая история, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов

и музеи; прекрасная кухня и виды, будто созданные для услады глаз. Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании. За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые места Майорки, познакомитесь с его историей и культурой местных жителей, посетите живописную деревушку и отведаете местные специалитеты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектурная мозаика и райские сады поместья Альфабия

Построенная во времена арабского владычества усадьба пережила множество реконструкций, каждая из которых вносила в облик здания черты разных архитектурных стилей: мавританского и готического, барокко и английского рококо. На экскурсии вы осмотрите весь комплекс, в который входит не только усадьба, но и роскошные сады. Вы увидите буйно растущие апельсиновые и лимонные, миндальные и жасминовые деревья, пальмы и оливковые плантации. Прогуляетесь между каналами и ручейками, а также встретите красивые фонтаны и пруд с лилиями.

Захватывающие виды и музеи

Вы побываете на мысе Са-Форадада, где посетите дом-музей эрцгерцога Луиса Сальвадора Сон-Маррой. А после поедем в город Порт-де-Сольер. При желании можем заехать в город Сольер и прокатиться на старинном деревянном трамвае до города Порт-де-Сольер.

Организационные детали