9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по острову

Владимир
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Владимир – ваш гид
Самый крупный остров Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха.

Здесь есть все — богатая история, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов и музеи; прекрасная кухня и виды, будто созданные для услады глаз.

Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании.

За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые места Майорки, познакомитесь с его историей и культурой местных жителей, посетите живописную деревушку и отведаете местные специалитеты.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.33
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой

Что вас ожидает

Старинные поместья и дегустации
Экскурсия начнется с посещения старинного поместья La Granja, известного еще со времён Римской Империи, где вы познакомитесь с культурой, историей и традициями местных жителей той эпохи. После дегустации типичных продуктов и напитков вы отправитесь в старинный городок Valldemossa, где прогуляетесь по его узкими мощёными улочками, украшенными цветочными горшками. По пути я расскажу вам о периоде пребывании на Майорке известного польского композитора Фредерика Шопена и его спутницы писательницы Жорж Санд, в честь которых даже создали местный музей.

Захватывающие виды и музеи
Вы побываете на мысе Sa Foradada, где посетите дом-музей эрцгерцога Луиса Сальвадора Son Marroig. А после — отправитесь по живописной дороге на мыс Форментор, делая по пути остановки на смотровых площадках. Мыс является одним из самых посещаемых и символических мест на острове — потрясающие пейзажи вокруг, в которых сочетается море и горы, обязательная часть экскурсии и всегда приятное завершение первого знакомства с городом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты: La Granja 15 €; Монастырь Cartuja 8,50 €; Son Marroig 4 €.
  • Маршрут экскурсии можно составить по желанию.
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Мне 55 лет, проживаю в Испании более 10 лет. Я профессиональный гид по Майорке, занимаюсь туризмом 8 лет. Мне нравится водить обзорные экскурсии по острову, знакомить гостей с этим чудесным местом. Кроме того, я организую полёты на воздушном шаре, вертолёте или самолёте. Приезжайте в гости, друзья!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2019
Прекрасная поездка! Все очень гармонично и содержательно. Увидели все, что хотели, услышали ещё больше! Очень комфортно, ненавязчиво, неспешно и, конечно, удивительно красиво. Владимир, большое спасибо! Нам всем очень понравилось!
22 сентября 2019
Всё понравилось, Владимир подробно всё рассказал. Может вместо 2,5час. поездки на смотровую площадку на север острова (хотя там красивое море), добавить что-то в Пальме (если там есть, что смотреть) или на катере? Но про остров и его обитателей узнали всё. Спасибо!
Юлия
6 августа 2019
На Майорке с мужем брали для знакомства с островом гида Владимира. Целью экскурсий было: знакомство в целом с островом, поскольку мы прилетели сюда впервые. Провели мы с Владимиром 2 дня. Первый день мы проехали и посмотрели одну сторону острова , в другой день-противоположную. Все, что планировали, все увидели. Владимир - очень спокойный и терпеливый гид, не торопил нас, не нервничал, учитывал все наши пожелания. Покормил нас в красивых и вкусных ресторанчиках, ответил на все наши вопросы и рассказал все, что знает о стране, в которой живет. Мы чувствовали себя очень комфортно, как будто встретились со старым знакомым. Спасибо большое, Владимир! Рады знакомству с Вами! Желаем Вам успехов. благодарных и интересных туристов и личного счастья!!!
29 июля 2019
Добрый день! К сожалению, первый раз пишу отрицательный отзыв, а точнее совсем не рекомендую данного экскурсовода. Началось все с того, что Владимир перекинул нас на другого экскурсовода Наталью, но такое бывает и мы были не против, главное – это хорошая экскурсия.
Мы не первый раз пользуемся услугами сайта трипстер и все экскурсоводы всегда шли нам на встречу и мы могли немного изменять маршрут исходя из наших интересов. На сайте Владимира написано, что любая экскурсия может быть подстроена под клиента.
Вот и мы попросили начать экскурсию с Пальмы, со столицы, чтобы посмотреть красивейший собор и немного узнать об истории города. К сожалению, по дороге в столицу Наталья не ответила ни на один вопрос про саму Майорку и тем более про Пальму. Только очень общие фразы. Когда , в самой столице, мы уже поняли, что вообще нам не интересно и ничего нам не рассказывают, то просто попрощались с Натальей. Сама Наталья призналась, что ничего про Пальму не знает, она жила на другой стороне острова и может рассказать про другие места.
Владимир после этого даже не позвонил и не вышел на связь, не извинился, в общем повел себя очень непорядочно. Экскурсия была полностью сорвана.
Подводя итог, хочется сказать, что мы НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ОБЩЕНИЕ С ДАННЫМ ГИДОМ. Вас могут обмануть!
10 июля 2019
Очень интересная экскурсия. Для нас это была первая встреча с Майоркой и она действительно была прекрасной! 8 часов пролетели очень быстро, но впечатлений осталось очень много! В
20 июня 2019
Экскурсия оправдывает свое название. Мы действительно встретились с прекрасной Майоркой. Проехали на хорошем автомобиле по очень красивым местам острова и остались очень довольны. Большое спасибо Владимиру, что пошел навстречу в части изменения маршрута - так получилось посмотреть именно то, что хотелось.
8 марта 2019
Отличная экскурсия, мы замечательно провели время! Рекомендую всем!
8 августа 2018
Большое спасибо Владимиру за интересную и наполненную экскурсию. Отдельное спасибо за возможность организовать маршрут по индивидуальному запросу.
Александра
17 мая 2018
Большое спасибо за экскурсию!
Владимир - профессиональный гид и интересный человек. Очень любит, хорошо знает и интересно рассказывает о жизни острова, его истории, может показать много красивых и интересных мест. Мы были вдвоем с мужем, нам очень понравилась данная экскурсия. 8 часов на одном дыхании. Отличный маршрут. Всем рекомендуем посетить поместье La Granja. Это уникальное место, где можно воочию увидеть каким было натурное хозяйство сотни лет назад. Поместье просто поражает тем, насколько практично и рационально здесь все было устроено, и оно сохранило до сих пор свой особый дух. К тому же, здесь очень живописно, невероятно красивые водопады, естественные фонтаны и многое другое. Здесь же проводится дегустации местных деликатесов и ликеров. Посещение La Granja, прогулки по Вальдемосса, смотровые площадки - все оставило самые приятные впечатления. Рекомендуем всем! Интересно и познавательно!
Обязательно вернемся снова!

Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Майорка для круизных путешественниковМайорка для круизных путешественниковМайорка для круизных путешественников
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Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
Вы прогуляетесь по одному из самых красивых городков острова — старинной Вальдемоссе, где черпали вдохновение многие известные творческие личности, познакомитесь с историей и легендами знаменитого Картезианского монастыря и отведаете местные пироги с горячим шоколадом. А в столице Балеарского архипелага — прекрасной Пальме-де-Майорке — узнаете о насыщенной жизни острова со времен основания римлянами, увидите основные достопримечательности города и осмотрите его главный символ — Кафедральный собор Ла Сеу, объединивший в себе все богатство исторического и культурного наследия Майорки.

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Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
На прогулке по улочкам Пальмы вы проследите эпохи Майорки от Античности до наших дней и узнаете, какой след оставили островитяне в мировой истории. Услышите о римлянах и маврах, банкирах и ремесленниках, святых и грешниках, художниках и архитекторах. А еще откроете тайны главного собора, увидите панорамы с городских стен и проникнетесь местным вкусом к жизни!

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