9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день! К сожалению, первый раз пишу отрицательный отзыв, а точнее совсем не рекомендую данного экскурсовода. Началось все с того, что Владимир перекинул нас на другого экскурсовода Наталью, но такое бывает и мы были не против, главное – это хорошая экскурсия.

Мы не первый раз пользуемся услугами сайта трипстер и все экскурсоводы всегда шли нам на встречу и мы могли немного изменять маршрут исходя из наших интересов. На сайте Владимира написано, что любая экскурсия может быть подстроена под клиента.

Вот и мы попросили начать экскурсию с Пальмы, со столицы, чтобы посмотреть красивейший собор и немного узнать об истории города. К сожалению, по дороге в столицу Наталья не ответила ни на один вопрос про саму Майорку и тем более про Пальму. Только очень общие фразы. Когда , в самой столице, мы уже поняли, что вообще нам не интересно и ничего нам не рассказывают, то просто попрощались с Натальей. Сама Наталья призналась, что ничего про Пальму не знает, она жила на другой стороне острова и может рассказать про другие места.

Владимир после этого даже не позвонил и не вышел на связь, не извинился, в общем повел себя очень непорядочно. Экскурсия была полностью сорвана.

Подводя итог, хочется сказать, что мы НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ОБЩЕНИЕ С ДАННЫМ ГИДОМ. Вас могут обмануть!