9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старинные поместья и дегустации
Экскурсия начнется с посещения старинного поместья La Granja, известного еще со времён Римской Империи, где вы познакомитесь с культурой, историей и традициями местных жителей той эпохи. После дегустации типичных продуктов и напитков вы отправитесь в старинный городок Valldemossa, где прогуляетесь по его узкими мощёными улочками, украшенными цветочными горшками. По пути я расскажу вам о периоде пребывании на Майорке известного польского композитора Фредерика Шопена и его спутницы писательницы Жорж Санд, в честь которых даже создали местный музей.
Захватывающие виды и музеи
Вы побываете на мысе Sa Foradada, где посетите дом-музей эрцгерцога Луиса Сальвадора Son Marroig. А после — отправитесь по живописной дороге на мыс Форментор, делая по пути остановки на смотровых площадках. Мыс является одним из самых посещаемых и символических мест на острове — потрясающие пейзажи вокруг, в которых сочетается море и горы, обязательная часть экскурсии и всегда приятное завершение первого знакомства с городом.