9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Самый крупный остров Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха.
Здесь есть все — богатая история, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов читать дальшеуменьшить
и музеи; прекрасная кухня и виды, будто созданные для услады глаз. Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании.
За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые места Майорки, познакомитесь с его историей и культурой местных жителей, посетите живописную деревушку и отведаете местные специалитеты.
Архитектурная мозаика и райские сады поместья Альфабия
Построенная во времена арабского владычества усадьба пережила множество реконструкций, каждая из которых вносила в облик здания черты разных архитектурных стилей: мавританского и готического, барокко и английского рококо. На экскурсии вы осмотрите весь комплекс, в который входит не только усадьба, но и роскошные сады. Вы увидите буйно растущие апельсиновые и лимонные, миндальные и жасминовые деревья, пальмы и оливковые плантации. Прогуляетесь между каналами и ручейками, а также встретите красивые фонтаны и пруд с лилиями.
Захватывающие виды и музеи
Вы побываете на мысе Са-Форадада, где посетите дом-музей эрцгерцога Луиса Сальвадора Сон-Маррой. А после поедем в город Порт-де-Сольер. При желании можем заехать в город Сольер и прокатиться на старинном деревянном трамвае до города Порт-де-Сольер.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входят билеты: сады Альфабия — €10, монастырь Картуха — €14, Сон-Маррой — €4
Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию Доплата за трансфер
Для отелей, расположенных в районах Pollença, Alcúdia, Can Picafort, Cala Mesquida, Cala Ratjada, Cala Millor, Porto Cristo, Calas de Mallorca, Porto Colom, Cala d’Or, Cala Llombards и Colònia de Sant Jordi предусмотрена доплата за трансфер — €30 (связана с удалённостью данных курортов от основных экскурсионных маршрутов и достопримечательностей острова)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 872 туристов
Работаю профессиональным гидом по Майорке. Мне нравится показывать этот чудесный остров своим гостям и проводить увлекательные экскурсии. Кроме того, я организую походы в горы - Майорка - идеальное место для этого.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Илья
Заказывали экскурсию Встреча с прекрасной Майоркой, все очень понравилось!) У нас был гид Владимир, очень хороший профессионал в своем деле, который очень интересно рассказывает историю Майорки. Поездка прошла идеально, на комфортном авто с хорошей погодой!) После такой экскурсии, хочется приехать сюда ещё раз) Спасибо большое!) Обязательно рекомендую эту экскурсию с лучшим гидом Владимиром!)
+2
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Виктория
Спасибо Владимиру за прекрасно спланированный маршрут, который позволил познакомиться с островом чуть ближе. Владимир прекрасно ориентируется, хорошо знает местность и в такие моменты понимаешь, как важно, чтобы в новом месте читать дальшеуменьшить
сопровождал знающий человек. Мы узнали много нового - историю острова, как все образовывалось и некоторые места, которые мы бы возможно одни прошли и не заметили, но Владимир рассказывал подробно и очень интересно. Мы остались довольны гидом! Еще раз спасибо!
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Е
Елена
Владимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок на наш праздник. Поездка была сделана специально под нас с учетом наших интересов и пожеланий. Изначально ее не было в программе экскурсий. Спасибо за индивидуальный подход!
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Larisa
Отличная экскурсия. Владимир позитивный, коммуникабельный и профессиональный. Экскурсия прошла на одном дыхании с учетом наших пожеланий. Полюбили Майорку и вернемся сюда еще раз! До новых встреч!
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М
Михаил
Мы очень рады, что воспользовались услугами сайта и Владимира. Когда приплываешь на круизе, то время ограничено и очень важно использовать его максимально эффективно. Это именно то что вам организует Владимир. читать дальшеуменьшить
Очень приятный человек и гид, идёт на встречу в плане того что вам важнее увидеть. Мы также рады, что выбрали именно восьми часовую экскурсию. За четыре часа увидели и услышали бы гораздо меньше. Очень рекомендуем! При этой возможности хочу отметить качество сервиса компании Tripster. К сожалению нам пришлось отменить другую экскурсию. Возврат задатка был произведён буквально в тот же день. Приятно иметь дело с серьёзной компанией.
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Елена
Спасибо Владимиру за впечатляющую экскурсию! У нас была своя собственная встреча с прекрасной Майоркой, потому что Владимир, учтя наши пожелания, создал для нас абсолютно новый маршрут. И мы очень хорошо читать дальшеуменьшить
провели целый день, путешествуя по острову: прогулялись по Пальма-де-Майорка, видели пещеры, слушали концерт, посетили сафари, осмотрели древний монастырь и поднялись на самую высокую точку Майорки. Буквально рассмотрели Майорку снизу доверху. Все это с искренней заботой о нашем комфорте и душевной теплотой нашего гида. Поэтому, уважаемые путешественники, примите во внимание, что с Владимиром можно заранее обсудить любой формат и наполнение путешествия по острову. Все будет сделано надежно, пунктуально и гармонично. Мы оценили! Оставляем наилучшие рекомендации!
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