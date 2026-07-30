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ребенком 11 лет и Дина все время старалась завлечь и ребенка тоже в свой увлекательный рассказ (за это отдельное спасибо!). 2 часа пролетают как одно мгновение, но мы остались полностью наполненные идеями и желаниями дальше исследовать Пальму (после экскурсии мы уже четко знали куда нужно идти), на что и потратили с удовольствием еще несколько часов. Максимальный рекомендасьон по гиду!