Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от €172 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Майорка для круизных путешественников
Путешествие по Майорке: Вальдемосса с ее монастырем и Пальма с величественным собором Ла Сеу. История, культура и вкусные пироги ждут вас
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
Заглянуть в подземные лабиринты, увидеть шоу и разведать тайны производства местного жемчуга
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Пальма-де-Майорке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пальма-де-Майорка + Вальдемосса: две жемчужины острова
Увидеть и обсудить ключевые достопримечательности обоих городов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €378 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Пальмы: главные сокровища города
Пройти от готического собора до уютных площадей Старого города
Начало: по договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Увидеть 5 бетлемов и самую большую ёлку острова и услышать множество уютных праздничных легенд
Начало: Возле Кафедрального собора
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €185 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
было очень интересно!
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K
Я в восторге от экскурсии! Красивые места, вкусная еда, очень комфортный транспорт и приятная компания. Спасибо большое! Всем советую!
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О
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию! Благодаря ей мы узнали историю Пальма-де-Майорка и влюбились в этот чудесный город. Было очень интересно, душевно и познавательно. Спасибо за яркие впечатления, отличную организацию и любовь к своему делу. Обязательно будем рекомендовать!
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М
Очень рекомендую данного гида и ее экскурсию по Пальме. Дина очень приятный собеседник и легка в общении. Мы были с
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З
Спасибо Дине за чудесную прогулку по городу. Очень интересно, живо и забавно. Даже дочка оценила. Эксукрусовод приятный, дает новую и интересную информацию, истории завораживают и наталкивают на новые мысли, и культурное развитие, очень познавательно, всем советую!!
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N
Анастасия прекрасный рассказчик. Все было понятно, познавательно и интересно.
Спасибо за хорошую экскурсию.
Спасибо за хорошую экскурсию.
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Отличная экскурсия! Прогулка по уютным улочкам Пальмы получилась очень интересной и познавательной. Анастасия — приятный собеседник и опытный гид. Время пролетело незаметно. Большое спасибо!
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О
Все очень понравилось, транспорт очень комфортный, Владислав учёл все наши пожелания, от Майорки и экскурсии остались самые тёплые впечатления
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Н
Спасибо большое Анастасии за замечательную экскурсию по интересным местам Пальмы!
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Большая благодарность Владиславу за прекрасную экскурсию по Майорке. Мы объехали почти весь остров, сделали много отличных фотографий. Рекомендуем эту экскурсию
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Всего 155 отзывов в Пальме-де-Мальйорке
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Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке
Самые популярные экскурсии в Пальме-де-Мальйорке
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Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в августе 2026
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 35 до 440. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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