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Экскурсии в Пальме-де-Мальйорке

Найдено 11 экскурсий в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от €172 за всё до 10 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €250 за всё до 4 чел.
Топ-места Майорки
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €440 за всё до 4 чел.
Майорка для круизных путешественников
На машине
4 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Майорка для круизных путешественников
Путешествие по Майорке: Вальдемосса с ее монастырем и Пальма с величественным собором Ла Сеу. История, культура и вкусные пироги ждут вас
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
На машине
7 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €440 за всё до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €440 за всё до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
Заглянуть в подземные лабиринты, увидеть шоу и разведать тайны производства местного жемчуга
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €315 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Пальма-де-Майорке
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Пальма-де-Майорке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €35 за всё до 3 чел.
Пальма-де-Майорка + Вальдемосса: две жемчужины острова
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пальма-де-Майорка + Вальдемосса: две жемчужины острова
Увидеть и обсудить ключевые достопримечательности обоих городов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €378 за всё до 4 чел.
Очарование Пальмы: главные сокровища города
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Пальмы: главные сокровища города
Пройти от готического собора до уютных площадей Старого города
Начало: по договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €270 за всё до 4 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Увидеть 5 бетлемов и самую большую ёлку острова и услышать множество уютных праздничных легенд
Начало: Возле Кафедрального собора
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €185 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

A
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
было очень интересно!
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K
Топ-места Майорки
Я в восторге от экскурсии! Красивые места, вкусная еда, очень комфортный транспорт и приятная компания. Спасибо большое! Всем советую!
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О
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию! Благодаря ей мы узнали историю Пальма-де-Майорка и влюбились в этот чудесный город. Было очень интересно, душевно и познавательно. Спасибо за яркие впечатления, отличную организацию и любовь к своему делу. Обязательно будем рекомендовать!
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М
Святые, гении и злодеи Майорки
Очень рекомендую данного гида и ее экскурсию по Пальме. Дина очень приятный собеседник и легка в общении. Мы были с
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ребенком 11 лет и Дина все время старалась завлечь и ребенка тоже в свой увлекательный рассказ (за это отдельное спасибо!). 2 часа пролетают как одно мгновение, но мы остались полностью наполненные идеями и желаниями дальше исследовать Пальму (после экскурсии мы уже четко знали куда нужно идти), на что и потратили с удовольствием еще несколько часов. Максимальный рекомендасьон по гиду!

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З
Святые, гении и злодеи Майорки
Спасибо Дине за чудесную прогулку по городу. Очень интересно, живо и забавно. Даже дочка оценила. Эксукрусовод приятный, дает новую и интересную информацию, истории завораживают и наталкивают на новые мысли, и культурное развитие, очень познавательно, всем советую!!
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N
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Анастасия прекрасный рассказчик. Все было понятно, познавательно и интересно.
Спасибо за хорошую экскурсию.
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Marina
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Отличная экскурсия! Прогулка по уютным улочкам Пальмы получилась очень интересной и познавательной. Анастасия — приятный собеседник и опытный гид. Время пролетело незаметно. Большое спасибо!
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О
Топ-места Майорки
Все очень понравилось, транспорт очень комфортный, Владислав учёл все наши пожелания, от Майорки и экскурсии остались самые тёплые впечатления
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Н
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Спасибо большое Анастасии за замечательную экскурсию по интересным местам Пальмы!
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Eкатерина
Топ-места Майорки
Большая благодарность Владиславу за прекрасную экскурсию по Майорке. Мы объехали почти весь остров, сделали много отличных фотографий. Рекомендуем эту экскурсию
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Всего 155 отзывов в Пальме-де-Мальйорке

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Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке

Самые популярные экскурсии в Пальме-де-Мальйорке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка;
  2. Святые, гении и злодеи Майорки;
  3. Топ-места Майорки;
  4. Майорка для круизных путешественников;
  5. Встреча с прекрасной Майоркой.
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в августе 2026
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 35 до 440. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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