Отзыв на: Святые, гении и злодеи Майорки И Инна 5 Прекрасная экскурсия и замечательный гид. Дина увлекательно рассказала о Майорке. Это необыкновенно позитивный человек, встреча с которым принесет вам заряд хорошего настроения!

Отзыв на: Святые, гении и злодеи Майорки О Ольга 5 Очень понравилась Экскурсия по Пальме. Содержательно. Дина-человек, который умеет влюбить в Майорку, потому что сама ею очарована! Мы рады знакомству с Майоркой и Диной!

Отзыв на: Встреча с прекрасной Майоркой С Светлана 5 Экскурсия очень понравилась, рекомендую

Отзыв на: Майорка для круизных путешественников В Виктория 5 Нам очень понравилась экскурсия. Владимир - хороший рассказчик и человек очень общительный. Видно что он действительно знаток острова и можно получить очень много полезной и интересной информации кроме предмета самой экскурсии. Настоятельно рекомендуем Владимира как экскурсовода.

Отзыв на: Встреча с прекрасной Майоркой О Ольга 5 Познавательная экскурсия прошла очень приятно. Владимир провёл очень непринуждённую и интересную экскурсию, без спешки, с учётом всех пожеланий. Мы остались очень довольны! Владимиру - спасибо! Если кто-то желает углубиться в исторические данные, то конечно стоит подыскать другой вариант. Тем, кто на релаксе, рекомендую Владимира! 👍👍👍🙂

Отзыв на: Майорка для круизных путешественников М Михаил 5 Владимир провел отличную экскурсию, гибко, на ходу меняя маршрут в зависимости от пожелания. Владимир сам очень любит Пальма де Майорку и свою любовь к острову через потрясающую экскурсию он передал и мне. Теперь я обязательно вернусь сюда и закажу другие экскурсии у Владимира. Здесь есть на что посмотреть!

Отзыв на: Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель Л Лариса 4 Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.

Отзыв на: Майорка для круизных путешественников D Dmitry 5 Профессионально, удобно, идеальный вариант для круизников.

Отзыв на: Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель Е Екатерина 5 Огромное спасибо за прекрасное знакомство с Майоркой. Мы остались в восторге!