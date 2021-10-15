Все экскурсии в Пальма-де-Мальйорке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пальма-де-Мальйорке – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 30 ⭐ отзывов, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пальма-де-Мальйорке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€160
за 1-6 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-4 чел.
Майорка для круизных путешественников
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
Последние отзывы «Экскурсии Пальма-де-Мальйорки»
- Отзыв на: Святые, гении и злодеи МайоркиИИнна15 октября 2021Прекрасная экскурсия и замечательный гид. Дина увлекательно рассказала о Майорке. Это необыкновенно позитивный человек, встреча с которым принесет вам заряд хорошего настроения!
- Отзыв на: Святые, гении и злодеи МайоркиООльга17 августа 2021Очень понравилась Экскурсия по Пальме. Содержательно. Дина-человек, который умеет влюбить в Майорку, потому что сама ею очарована! Мы рады знакомству с Майоркой и Диной!
- Отзыв на: Встреча с прекрасной МайоркойССветлана30 июля 2021Экскурсия очень понравилась, рекомендую
- ВВиктория13 июля 2021Нам очень понравилась экскурсия. Владимир - хороший рассказчик и человек очень общительный. Видно что он действительно знаток острова и можно получить очень много полезной и интересной информации кроме предмета самой экскурсии. Настоятельно рекомендуем Владимира как экскурсовода.
- Отзыв на: Встреча с прекрасной МайоркойООльга25 июня 2021Познавательная экскурсия прошла очень приятно. Владимир провёл очень непринуждённую и интересную экскурсию, без спешки, с учётом всех пожеланий. Мы остались очень довольны! Владимиру - спасибо! Если кто-то желает углубиться в исторические данные, то конечно стоит подыскать другой вариант. Тем, кто на релаксе, рекомендую Владимира! 👍👍👍🙂
- ММихаил18 сентября 2020Владимир провел отличную экскурсию, гибко, на ходу меняя маршрут в зависимости от пожелания. Владимир сам очень любит Пальма де Майорку и свою любовь к острову через потрясающую экскурсию он передал и мне. Теперь я обязательно вернусь сюда и закажу другие экскурсии у Владимира. Здесь есть на что посмотреть!
- ЛЛариса21 октября 2019Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.
- DDmitry29 августа 2019Профессионально, удобно, идеальный вариант для круизников.
- ЕЕкатерина28 августа 2019Огромное спасибо за прекрасное знакомство с Майоркой. Мы остались в восторге!
- ННаталия19 июля 2019Экскурсия очень понравилась: душевная и не утомительная, и в садах погуляли и в монастырь зашли к Чёрной Мадонне приложились, и на трамвайчике деревянном прокатились практически по французской Ривьере)Много обзорных площадок посетили, сделали красивые фотографии. Владимир-очень чуткий гид. Интересно рассказывает об истории посещаемых мест и всего острова, обычаях и народных традициях майоркинцев. При этом если заметит тень усталости на вашем лице, подскажет, где попить наивкуснейшего апельсинового фреша в садах альфабии и попробовать чудесного местного апельсинового или лимонного мороженого в Сойер. По ходу экскурсии даёт возможность на лёгкий шопинг, чего так не хватает девушкам😊Однозначно рекомендуем)