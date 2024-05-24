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нас на авто с парковки порта, потом мы поехали в невероятнейший красоты городок Вальдемоса. Гуляли по живописным улочкам, слушали историю, делали мега- атмосферные фоточки, зашли в местное кафе и покушали знаменитых булочек, запивая кофе, потом зашли в мастерскую к русскоговорящим художникам и приобрели несколько картин (сейчас они красуются у нас в доме)) И после этого поехали в Пальму, где продолжили экскурсию) Мне этот вариант идеально подошел, особенно в том, что Владимир не нагружал лишними историческими фактами и датами (у нас это была 4-я за неделю экскурсия, поэтому хотелось вообще не напрягаться, а получать удовольствие от нового места) Так, что я очень довольна, что выбрала эту экскурсию и теперь у нас есть одна из целей- снять домик в Вальдемосе и прилететь туда на отдых🥰