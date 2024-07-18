8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Погрузитесь в атмосферу Майорки, исследуя её исторические памятники и природные красоты. Уникальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
1 фев в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные места с профессиональным гидом
Начало: В районе Кафедрального собора
2 фев в 09:30
3 фев в 19:30
€150 за всё до 10 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Пальмы-де-Мальйорки
Познакомьтесь с Майоркой: средневековые города, живописные бухты и умопомрачительные виды ждут вас в индивидуальной экскурсии по острову
Завтра в 09:30
1 фев в 09:30
370€333 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аадамчо18 июля 2024Мне понравилось все от выбора маршрута и от выполнения, можно в процессе отремонтировать под пожелания заказчика. Профессиональный гид, и приятный собеседник. Рекомендую
- NNATALJA30 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Владимир познакомил нас с замечательным островом. Были учтены все наши пожелания. Рекомендуем!
- ВВиктория13 мая 2024Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Популярные места»
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