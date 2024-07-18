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про эти места, истории или историй позитивных, так больше было ощущение, что мы ездим от точки до точки и все. При этом стоимость за экскурсию не маленькая. Но Владимир очень интересный мужчина, общаться быть приятно, а мы были немного уставшие после раннего перелета. Если есть возможность арендовать самим машину, то конечно лучше так и делать и исследовать остров от и до. Но если времени мало, то такой вариант хорошо подойдет.