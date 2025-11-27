Мои заказы

Увидеть самое главное в Пальме-де-Мальйорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160 за всё до 10 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Топ-места Майорки
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€430 за всё до 4 чел.

  • Н
    Николай
    27 ноября 2025
    Топ-места Майорки
    Экскурсия прошла замечательно! Владислав очень отзывчивый, спокойный, без проблем провел экскурсию, несмотря на то что наш мелкий сын задавал жару!
    Помогал тоже найти подход и успокоить ребенка. Очень интересно прошла экскурсия по заранее выбранным локациям, затем Владислав доставил нас в аэропорт. На наш взгляд все прошло идеально!

  • Л
    Лина
    7 ноября 2025
    Топ-места Майорки
    Экскурсия проведена на высшем уровне, эрудированный экскурсовод, замечательные места! Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    5 октября 2025
    Топ-места Майорки
    7 часов пролетели как одно мгновение. Красота природы, прогулки по удивительным городам острова, великолепная кухня - все это просто невозможно организовать за одну экскурсию, но Владу это удается! Отдельная благодарность за незабываемый трип на ретро-трамвае! Must have!
  • Ю
    Юрий
    4 октября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
  • М
    Мария
    12 сентября 2025
    Топ-места Майорки
    Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога, уверенно, спокойно везде перемещались,
    программу адаптирует под клиентов, увлекательные истории об истории, географии, даже местных растениях и традициях. По ходу дела еще настоящая фотосессия для всей семьи. На живописных смотровых точках в руках у гида оказывается отличный бинокль - особенное развлечение! Прогулялись, побывали в гостях у Шопена, прослушали концерт в филармонии, в Вальдемоссе обзавелись изумительными сувенирами, в Сойере покатались на трамвайчике. Однозначно будем рекомендовать Владислава своим друзьям, отправляющимся на Майорку! Замечательное путешествие, прекрасная программа! всем членам семьи понравилось!

  • М
    Марта
    10 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
  • Д
    Дарья
    5 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп,
    что делает прогулку по тихим улочкам особенно интересной. Анастасия увлекательно рассказывала о городе и его жителях, погружая нас в атмосферу Пальма-де-Майорки. Особенно нам запомнились необычные факты о городе и местные легенды.

    Благодаря Анастасии, наше посещение острова стало ярким и незабываемым. Мы обязательно вернемся сюда и снова обратимся к ней за новыми историями и впечатлениями!

  • Ш
    Шарейко
    3 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего
    за два с половиной–три часа мы узнали то, что обычно приходится годами собирать по крупицам. Настя показала такие улочки и районы, которые невозможно найти самостоятельно, и каждый шаг был наполнен историей и атмосферой города.

  • S
    Svetlana
    2 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые
    уголки и узнали множество увлекательных историй. Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления.
    Анастасия — эрудированный, увлечённый и очень приветливый гид. Она не ограничивается фактами, а щедро делится любопытными деталями, связывает прошлое и настоящее и отвечает на любые вопросы. Благодаря этому экскурсия воспринимается не как лекция, а как живой рассказ о городе, наполненный атмосферой и эмоциями. Даже нашим детям (от 8 до 15 лет) было интересно всё время — они внимательно слушали и многое запомнили, хотя очень часто на экскурсиях начинают скучать уже через 15 минут и уходят в телефоны.
    Мы уехали с чувством, что наконец-то по-настоящему познакомились с городом (хотя бывали здесь и раньше) и что в следующем году обязательно вернёмся и закажем новую экскурсию. Анастасия, большое спасибо!

  • V
    Viorica
    30 августа 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Очень понравился гид!!
    Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!
  • В
    Вероника
    29 августа 2025
    Топ-места Майорки
    Экскурсия с Владиславом по Пальма-де-Майорке и окрестностям стала для нас по-настоящему незабываемой! Мы успели увидеть несколько городков и уголков острова,
    насладились потрясающими видами и узнали много интересного из истории. Владислав — человек очень лёгкий в общении, дружелюбный и внимательный. Он сумел создать атмосферу полного комфорта, делился полезными рекомендациями и сделал экскурсию живой и душевной. Было ощущение, что мы гуляем не с гидом, а со старым другом. Искренне рекомендуем Влада как великолепного гида!

  • Ю
    Юлия
    28 июля 2025
    Топ-места Майорки
    Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за этот прекрасный день!!! За ресторан отдельное спасибо, жаль десерт поздно заметила)
  • Л
    Лариса
    24 июня 2025
    Топ-места Майорки
    Чудесная прогулка по Майорке случилась у нас в компании Владислава! И к истории прикоснулись, много интересного узнали и на трамвайчике
    историческом прокатились и на набережной Сойера в тени пальм с коктейлем отдохнули и атмосферу острова почувствовали, а еще много фотографий классных сделали и на Пальму-де-Майорка время осталось! Мы в восторге! Спасибо большое!!!

  • Д
    Дмитрий
    21 июня 2025
    Топ-места Майорки
    Все прошло замечательно
  • Т
    Тарас
    29 мая 2025
    Топ-места Майорки
    Наша семья провела хорошее время на обзорной экскурсии которую организовал Владислав. Очень красивые виды и приятные эмоции, сопровождались информативно лёгкой информацией экскурсовода Организация на хорошем уровне.
  • D
    Diana
    21 мая 2025
    Топ-места Майорки
    Отличная экскурсия, все очень понравилось! Отличная возможность посмотреть другие части острова и при этом услышать историю и различных события городков)
  • П
    Павел
    20 мая 2025
    Топ-места Майорки
    Экскурсия была проведена отлично по всем направлениям. Очень насыщенная программа при этом не перегружена, всё было сбалансировано и интересно. Организационные моменты были полностью соблюдены, всё было чётко. Спасибо за профессиональный подход.
  • Н
    Николай
    22 апреля 2025
    Топ-места Майорки
    Спасибо! Увлекательный тур по всему острову, интересный и детям и взрослым!

