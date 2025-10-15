Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Завтра в 15:30
14 дек в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Увидеть 5 бетлемов и самую большую ёлку острова и услышать множество уютных праздничных легенд
Начало: Возле Кафедрального собора
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
€185 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 октября 2025Впервые на Майорке, поэтому решили исследовать город с профессиональным гидом. Нам повезло, что им оказалась обоятельная Дина! Мне очень нравится,
- ЮЮрий4 октября 2025Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
- ООльга3 октября 2025Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
- ММарта10 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
- ААлексей8 сентября 2025Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так и заглянули в нетуристические уголки города, где ощущается местный колорит. Попробовали сорбет и энсаймаду, услышали множество увлекательных историй. Несколько часов пролетели незаметно! Однозначно рекомендуем!!!
- ДДарья5 сентября 2025Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп,
- ШШарейко3 сентября 2025Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего
- SSvetlana2 сентября 2025На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые
- VViorica30 августа 2025Очень понравился гид!!
Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!
- ЕЕлизавета16 августа 2025Дина, спасибо большое! Продуманный маршрут, насыщенный, но понятный материал.
Дина поделилась дополнительными материалами и рекомендациями, помогла с бронью ресторанов. Очень рекомендую!
- ИИльина15 августа 2025Благодарю Дину за интересный рассказ о Майорке, столько нового узнали, что захотелось вернуться сюда еще раз. Экскурсия была непринужденной, а очень расслабленной прогулкой и это классный опыт)
- ООльга14 августа 2025Хочу выразить благодарность чудесной Дине за то, что влюбила в Майорку. Интересная и динамичная экскурсия по Пальме понравилась и взрослым,
- ЮЮлия27 июля 2025Дина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-Майорку. А после экскурсии пообедали в ресторане с потрясающим видом на город, который за ранее Дина забронировала для нас.
- ООльга8 июля 2025Дина чудесный
Экскурсовод, который не только курировал нас в день экскурсии! Помогла с пляжами, ресторанами, арендой лодки. Была на связи все дни. Влюбила нас в Майорку, мы обязательно вернемся еще.
- ТТатьяна21 июня 2025Удивительно интересная экскурсия, удивительный, просто солнечный, экскурсовод Дина - профессионал, влюбленный в этот остров. Какие красивые антикварные улочки мы увидели,
- ААнна4 мая 2025Экскурсия с Диной - это не просто прогулка по достопримечательностям и рассказ, а встреча и знакомство, которое оставляет теплый след
- ТТатьяна30 апреля 2025У нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицам, увидеть соборы и немного коснуться истории, отличная не продолжительная экскурсия для первого знакомства с островом
- VVictoria17 апреля 2025Дина спасибо вам большое! Вы невероятная!))
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни, а я много где была)
И большое спасибо за помощь в составлении дальнейшей программы нашего путешествия здесь.
Успехов и всех благ!
- ММаксим8 марта 2025Спасибо большое Дине за экскурсию, было очень увлекательно и весело! Обязательно записывайтесь на экскурсию, оно того стоит!
- ГГульжан10 ноября 2024Добрый день!
Спасибо Дине хороший гид, как житель много интересного рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пальме-де-Мальйорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пальме-де-Мальйорке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в декабре 2025
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Пальме-де-Мальйорке (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пешеходные», 54 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль