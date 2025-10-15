Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Пальме-де-Мальйорке с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Завтра в 15:30
14 дек в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Увидеть 5 бетлемов и самую большую ёлку острова и услышать множество уютных праздничных легенд
Начало: Возле Кафедрального собора
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
€185 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 октября 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Впервые на Майорке, поэтому решили исследовать город с профессиональным гидом. Нам повезло, что им оказалась обоятельная Дина! Мне очень нравится,
    читать дальше

    когда рассказ об истории города перемежается с посещением культовых мест, которые держат местные семьи поколениями. Эти детали создают атмосферу и колорит. Дина очень увлеченная барышня, ее настроение передается и туристам. Было очень приятно получить рекомендации для посещения разных мест, узнать о знаменитых жителях Пальмы де Майорки, пройти нестандартными путями по городу. Мы были с детьми и приятно, что Дина заинтересовывает и маленьких туристов. Одного дня очень мало для изучения города и острова, хотелось бы еще вернуться и мы знаем, что там есть наш человек! Большая благодарность Дине!

  • Ю
    Юрий
    4 октября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
  • М
    Марта
    10 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
  • А
    Алексей
    8 сентября 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так и заглянули в нетуристические уголки города, где ощущается местный колорит. Попробовали сорбет и энсаймаду, услышали множество увлекательных историй. Несколько часов пролетели незаметно! Однозначно рекомендуем!!!
    Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, такОгромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
  • Д
    Дарья
    5 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп,
    читать дальше

    что делает прогулку по тихим улочкам особенно интересной. Анастасия увлекательно рассказывала о городе и его жителях, погружая нас в атмосферу Пальма-де-Майорки. Особенно нам запомнились необычные факты о городе и местные легенды.

    Благодаря Анастасии, наше посещение острова стало ярким и незабываемым. Мы обязательно вернемся сюда и снова обратимся к ней за новыми историями и впечатлениями!

    Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали
  • Ш
    Шарейко
    3 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего
    читать дальше

    за два с половиной–три часа мы узнали то, что обычно приходится годами собирать по крупицам. Настя показала такие улочки и районы, которые невозможно найти самостоятельно, и каждый шаг был наполнен историей и атмосферой города.

  • S
    Svetlana
    2 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые
    читать дальше

    уголки и узнали множество увлекательных историй. Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления.
    Анастасия — эрудированный, увлечённый и очень приветливый гид. Она не ограничивается фактами, а щедро делится любопытными деталями, связывает прошлое и настоящее и отвечает на любые вопросы. Благодаря этому экскурсия воспринимается не как лекция, а как живой рассказ о городе, наполненный атмосферой и эмоциями. Даже нашим детям (от 8 до 15 лет) было интересно всё время — они внимательно слушали и многое запомнили, хотя очень часто на экскурсиях начинают скучать уже через 15 минут и уходят в телефоны.
    Мы уехали с чувством, что наконец-то по-настоящему познакомились с городом (хотя бывали здесь и раньше) и что в следующем году обязательно вернёмся и закажем новую экскурсию. Анастасия, большое спасибо!

    На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой
  • V
    Viorica
    30 августа 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Очень понравился гид!!
    Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!
  • Е
    Елизавета
    16 августа 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Дина, спасибо большое! Продуманный маршрут, насыщенный, но понятный материал.
    Дина поделилась дополнительными материалами и рекомендациями, помогла с бронью ресторанов. Очень рекомендую!
  • И
    Ильина
    15 августа 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Благодарю Дину за интересный рассказ о Майорке, столько нового узнали, что захотелось вернуться сюда еще раз. Экскурсия была непринужденной, а очень расслабленной прогулкой и это классный опыт)
    Благодарю Дину за интересный рассказ о Майорке, столько нового узнали, что захотелось вернуться сюда еще разБлагодарю Дину за интересный рассказ о Майорке, столько нового узнали, что захотелось вернуться сюда еще разБлагодарю Дину за интересный рассказ о Майорке, столько нового узнали, что захотелось вернуться сюда еще разБлагодарю Дину за интересный рассказ о Майорке, столько нового узнали, что захотелось вернуться сюда еще разБлагодарю Дину за интересный рассказ о Майорке, столько нового узнали, что захотелось вернуться сюда еще разБлагодарю Дину за интересный рассказ о Майорке, столько нового узнали, что захотелось вернуться сюда еще раз
  • О
    Ольга
    14 августа 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Хочу выразить благодарность чудесной Дине за то, что влюбила в Майорку. Интересная и динамичная экскурсия по Пальме понравилась и взрослым,
    читать дальше

    и детям. Много рассказала и помогла взглянуть на город глазами местного жителя. А еще Дина дала множество рекомендаций по всей Майорке: от мест, где вкусно покушать, до hidden gems, обязательными к посещению.
    И сейчас до сих пор на связи с нами за что благодарим 🙏🏻 Ваши советы очень нам помогают

    Хочу выразить благодарность чудесной Дине за то, что влюбила в Майорку. Интересная и динамичная экскурсия поХочу выразить благодарность чудесной Дине за то, что влюбила в Майорку. Интересная и динамичная экскурсия поХочу выразить благодарность чудесной Дине за то, что влюбила в Майорку. Интересная и динамичная экскурсия поХочу выразить благодарность чудесной Дине за то, что влюбила в Майорку. Интересная и динамичная экскурсия по
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Дина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-Майорку. А после экскурсии пообедали в ресторане с потрясающим видом на город, который за ранее Дина забронировала для нас.
    Дина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-МайоркуДина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-МайоркуДина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-МайоркуДина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-МайоркуДина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-МайоркуДина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-МайоркуДина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-МайоркуДина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-МайоркуДина провела прекрасную экскурсию для нашей семьи. За два часа узнали все самое интересное про Пальму-де-Майорку
  • О
    Ольга
    8 июля 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Дина чудесный
    Экскурсовод, который не только курировал нас в день экскурсии! Помогла с пляжами, ресторанами, арендой лодки. Была на связи все дни. Влюбила нас в Майорку, мы обязательно вернемся еще.
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Удивительно интересная экскурсия, удивительный, просто солнечный, экскурсовод Дина - профессионал, влюбленный в этот остров. Какие красивые антикварные улочки мы увидели,
    читать дальше

    дома в стиле модерн, Кафедральный Собор, Ратушу Пальма-де-Майорка, гигантских кукол. Какую чудную старинную пекарню посетили, выпили кофе и съели знаменитую" Ensaimada de Mallorca". Божественного вкуса!! А еще попробовали самый известный мясной деликатес Майорки -собраcаду.
    Отлично проведенное время, осталось желание вернуться на остров. Диночка, спасибо вам большое!
    Для тех кто хочет получить удовольствие от прогулки по этому острову - рекомендуем!

  • А
    Анна
    4 мая 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Экскурсия с Диной - это не просто прогулка по достопримечательностям и рассказ, а встреча и знакомство, которое оставляет теплый след
    читать дальше

    в памяти и формирует новые интересы. Для экспресс- визита в круизе - must have! А для тех, кто подольше, доставит еще большее удовольствие по причине многих рекомендаций для путешествия. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    У нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицам, увидеть соборы и немного коснуться истории, отличная не продолжительная экскурсия для первого знакомства с островом
    У нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицамУ нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицамУ нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицамУ нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицамУ нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицамУ нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицамУ нас была не принужденная и легкая прогулка по центру города, смогли пройти по красивым улицам
  • V
    Victoria
    17 апреля 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Дина спасибо вам большое! Вы невероятная!))
    Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни, а я много где была)
    И большое спасибо за помощь в составлении дальнейшей программы нашего путешествия здесь.
    Успехов и всех благ!
  • М
    Максим
    8 марта 2025
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Спасибо большое Дине за экскурсию, было очень увлекательно и весело! Обязательно записывайтесь на экскурсию, оно того стоит!
  • Г
    Гульжан
    10 ноября 2024
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Добрый день!
    Спасибо Дине хороший гид, как житель много интересного рассказала

Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пальме-де-Мальйорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
  2. Святые, гении и злодеи Майорки
  3. Рождественская сказка Пальмы: ярмарки и традиции
Какие места ещё посмотреть в Пальме-де-Мальйорке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мыс Форментор
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в декабре 2025
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Пальме-де-Мальйорке (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пешеходные», 54 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль