Индивидуальная
8 часов
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Круиз
4 часа
Майорка для круизных путешественников
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория13 мая 2024Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
- ООльга26 ноября 2023В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌 Во-первых: Владимир забрал
- AAlexandru12 октября 2023Грамотный экскурсовод,хорошая подача материала.
- ЕЕгор14 сентября 2023Большое спасибо Владимиру за экскурсию! Узнали много интересного про историю острова, популярные места и людей, связанных с островом. Владимир заранее
- ЕЕлена3 августа 2023Владимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок на наш праздник. Поездка была
- ААлександр23 июля 2022Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
- ССветлана2 ноября 2021Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
- ЛЛариса21 октября 2019Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «На машине»
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