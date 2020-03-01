Обзорные экскурсии в Пальма-де-Майорка

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Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города

Dina
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Dina – ваш гид
На прогулке по улочкам Пальмы вы проследите эпохи Майорки от Античности до наших дней и узнаете, какой след оставили островитяне в мировой истории.

Услышите о римлянах и маврах, банкирах и ремесленниках, святых и грешниках, художниках и архитекторах.

А еще откроете тайны главного собора, увидите панорамы с городских стен и проникнетесь местным вкусом к жизни!
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Кафедрального собора
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Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки

Что вас ожидает

Кафедральный собор
Вы узнаете, как главная мечеть мавров превратилась в выдающийся образец готического зодчества, кто освободил Майорку от захватчиков и как Антонио Гауди перестроил храм за 10 лет. А также услышите о связи собора со зданием ООН в Женеве и местных «чудесах света».

Дворец Альмудайна
Вы откроете детали из жизни арагонских и майоркинских королей прошлого и настоящего, прогуляетесь по миниатюрной копии садов Альгамбра, полюбуетесь на панорамы города, порт и приморский парк со смотровой площадки. А также увидите, с чего начиналась Пальма, и как перестраивались ее городские стены.

Городская Ратуша
Я расскажу о богато украшенном реннесансном фасаде здания, покажу традиционные куклы-гиганты и роскошные интерьеры ратуши. Вы узнаете, когда можно посидеть в кресле мэра Пальмы, увидеть работу Ван Дейка и знаки власти Хайме I 13 века. Кроме того, услышите историю огромной оливы на Пласа-де-Корт и выясните, кто привез на остров первые образцы дерева. А затем пройдете через мусульманскую верфяную арку к причалу арабского визиря.

Прогулка по следам арабов
Возле Арабских бань 10-11 века речь пойдет о единственном свидетельстве о Медине-Маюрке. У Арки Альмудайна — о римском наследии и арабской крепостной стене. А еще пройдемся по дворцовому району с богато украшенными фасадами, внутренними двориками, патио, их историями и роскошью.

Храмы Пальма-де-Майорки
В церкви Святой Евлалии 15 века вы узнаете о раннехристианской мученице, мыслителе Раймунде Луллии и любовной истории, произошедшей в этом храме и повлиявшей на весь ход истории Майорки. У церкви Сан-Микель поговорим о реконкисте и традициях возведения храмов в ту эпоху. А возле базилики Святого Франциска, у скульптуры миссионера Жунипера Серра, вы откроете, как связана Майорка с западным побережьем США и кто на самом деле основал города Сан-Франциско и Сан-Диего.

Город искусства
Кроме того, вы заглянете в дворик Музея современного искусства, узнаете, кто такой Хуан Марк, почему его называют самым крупным пиратом Майорки и что хранят его музеи на острове и в Испании. Прогуляетесь по городским стенам, подниметесь на смотровую площадку музея, увидите редкий круглый замок Кастель де Бельвер, о котором будет небольшая порция жутких историй. По пути я буду обращать внимание на работы Жоана Миро и расскажу, где можно увидеть скульптуры Родена, Генри Мура, Дали и Пикассо, а также коллекцию лучшей картографии на острове. Кроме того, вы посетите интересную галерею в часовне 13 века.

Модерн в Пальме
Обсудим особенности майоркинского модерна у знаковых Гран Отеля, музея Кайша Форум, домов Л’Агуила и Фортеса-Реи. Я расскажу, какая фабрика сотрудничала с Гауди, в каких кафе в стиле модерн можно пообедать и куда еще нужно поехать на острове, чтобы увидеть больше образцов аналогичной архитектуры.

Гастрономия Майорки
На главном крытом рынке Пальмы — Меркат Оливар — вы узнаете о местных кулинарных традициях и блюдах, которые обязательно стоит попробовать, а кое-что и увезти с собой, а также отведаете типичную выпечку в кафе 1700 года, где любил бывать Жоан Миро.

Организационные детали

Дополнительных расходов, за исключением трат на еду и напитки, не превидится.

Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Кафедрального собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Дина, видела 50+ стран, выбрала солнце Майорки. Променяла мегаполис на средневековый город в самом центре острова. Полиглот, имиджмейкер-стилист, арт-коллекционер, и .. велосипедист. Именно мое увлечение велоспортом привело меня на Майорку, помогло быстро интегрироваться, за 1,5 года узнать остров изнутри — я проехала 10 000 километров на велосипеде по горным серпантинам и лабиринтам средневековых городов с шумными площадями и потайными обителями. И стала настоящей островитянкой! А свободное владение четырьмя языками, «насмотренность», жажда жизни, любовь к искусству и прекрасному открыли двери в нетуристические места и растопили сердца майоркинцев. Вижу красоту, делюсь ей, создаю эмоции и воспоминания!
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Обзорные экскурсии в Пальма-де-Майорка

Майорка для круизных путешественниковМайорка для круизных путешественниковМайорка для круизных путешественников
180 за экскурсию
4 часа
10 отзывов
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
Вы прогуляетесь по одному из самых красивых городков острова — старинной Вальдемоссе, где черпали вдохновение многие известные творческие личности, познакомитесь с историей и легендами знаменитого Картезианского монастыря и отведаете местные пироги с горячим шоколадом. А в столице Балеарского архипелага — прекрасной Пальме-де-Майорке — узнаете о насыщенной жизни острова со времен основания римлянами, увидите основные достопримечательности города и осмотрите его главный символ — Кафедральный собор Ла Сеу, объединивший в себе все богатство исторического и культурного наследия Майорки.
Встреча с прекрасной МайоркойВстреча с прекрасной МайоркойВстреча с прекрасной Майоркой
280 за экскурсию
8 часов
9 отзывов
Обзорная экскурсия по острову
Самый крупный остров Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха. Здесь есть все — богатая история, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов и музеи; прекрасная кухня и виды, будто созданные для услады глаз. Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании. За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые места Майорки, познакомитесь с его историей и культурой местных жителей, посетите живописную деревушку и отведаете местные специалитеты.

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