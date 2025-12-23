Обзорные экскурсии в Пальма-де-Майорка

На прогулке по улочкам Пальмы вы проследите эпохи Майорки от Античности до наших дней и узнаете, какой след оставили островитяне в мировой истории. Услышите о римлянах и маврах, банкирах и ремесленниках, святых и грешниках, художниках и архитекторах. А еще откроете тайны главного собора, увидите панорамы с городских стен и проникнетесь местным вкусом к жизни!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кафедральный собор

Вы узнаете, как главная мечеть мавров превратилась в выдающийся образец готического зодчества, кто освободил Майорку от захватчиков и как Антонио Гауди перестроил храм за 10 лет. А также услышите о связи собора со зданием ООН в Женеве и местных «чудесах света».

Дворец Альмудайна

Вы откроете детали из жизни арагонских и майоркинских королей прошлого и настоящего, прогуляетесь по миниатюрной копии садов Альгамбра, полюбуетесь на панорамы города, порт и приморский парк со смотровой площадки. А также увидите, с чего начиналась Пальма, и как перестраивались ее городские стены.

Городская Ратуша

Я расскажу о богато украшенном ренессансном фасаде здания, покажу традиционные куклы-гиганты и роскошные интерьеры ратуши. Вы узнаете, когда можно посидеть в кресле мэра Пальмы, увидеть работу Ван Дейка и знаки власти Хайме I 13 века. Кроме того, услышите историю огромной оливы на Пласа-де-Корт и выясните, кто привез на остров первые образцы дерева. А затем пройдёте через мусульманскую верфяную арку к причалу арабского визиря.

Прогулка по следам арабов

Возле Арабских бань 10-11 века речь пойдет о единственном свидетельстве о Медине-Маюрке. У Арки Альмудайна — о римском наследии и арабской крепостной стене. А ещё пройдёмся по дворцовому району с богато украшенными фасадами, внутренними двориками, патио, их историями и роскошью.

Храмы Пальма-де-Майорки

В церкви Святой Евлалии 15 века вы узнаете о раннехристианской мученице, мыслителе Раймунде Люле и любовной истории, произошедшей в этом храме и повлиявшей на весь ход истории Майорки. У церкви Сан-Микель поговорим о реконкисте и традициях возведения храмов в ту эпоху. А возле базилики Святого Франциска, у скульптуры миссионера Жунипера Серра, вы откроете, как связана Майорка с западным побережьем США и кто на самом деле основал города Сан-Франциско и Сан-Диего.

Город искусства

Кроме того, вы заглянете в дворик Музея современного искусства, узнаете, кто такой Хуан Марк, почему его называют самым крупным пиратом Майорки и что хранят его музеи на острове и в Испании. Прогуляетесь по городским стенам, подниметесь на смотровую площадку музея, увидите редкий круглый замок Кастель де Бельвер, о котором будет небольшая порция жутких историй. По пути я буду обращать внимание на работы Жоана Миро и расскажу, где можно увидеть скульптуры Родена, Генри Мура, Дали и Пикассо, а также коллекцию лучшей картографии на острове. Кроме того, вы посетите интересную галерею в часовне 13 века.

Модерн в Пальме

Обсудим особенности майоркинского модерна у знаковых Гран Отеля, музея Кайша Форум, домов Л’Агуила и Фортеса-Реи. Я расскажу, какая фабрика сотрудничала с Гауди, в каких кафе в стиле модерн можно пообедать и куда еще нужно поехать на острове, чтобы увидеть больше образцов аналогичной архитектуры.

Гастрономия Майорки

На главном крытом рынке Пальмы — Меркат Оливар — вы узнаете о местных кулинарных традициях и блюдах, которые обязательно стоит попробовать, а кое-что и увезти с собой, а также отведаете типичную выпечку в кафе 1700 года, где любил бывать Жоан Миро.

Организационные детали