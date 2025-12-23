Обзорные экскурсии в Пальма-де-Майорка

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Святые, гении и злодеи Майорки

Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
На прогулке по улочкам Пальмы вы проследите эпохи Майорки от Античности до наших дней и узнаете, какой след оставили островитяне в мировой истории.

Услышите о римлянах и маврах, банкирах и ремесленниках, святых и грешниках, художниках и архитекторах.

А еще откроете тайны главного собора, увидите панорамы с городских стен и проникнетесь местным вкусом к жизни!
5
50 отзывов
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки
Святые, гении и злодеи Майорки

Описание экскурсии

Кафедральный собор

Вы узнаете, как главная мечеть мавров превратилась в выдающийся образец готического зодчества, кто освободил Майорку от захватчиков и как Антонио Гауди перестроил храм за 10 лет. А также услышите о связи собора со зданием ООН в Женеве и местных «чудесах света».

Дворец Альмудайна

Вы откроете детали из жизни арагонских и майоркинских королей прошлого и настоящего, прогуляетесь по миниатюрной копии садов Альгамбра, полюбуетесь на панорамы города, порт и приморский парк со смотровой площадки. А также увидите, с чего начиналась Пальма, и как перестраивались ее городские стены.

Городская Ратуша

Я расскажу о богато украшенном ренессансном фасаде здания, покажу традиционные куклы-гиганты и роскошные интерьеры ратуши. Вы узнаете, когда можно посидеть в кресле мэра Пальмы, увидеть работу Ван Дейка и знаки власти Хайме I 13 века. Кроме того, услышите историю огромной оливы на Пласа-де-Корт и выясните, кто привез на остров первые образцы дерева. А затем пройдёте через мусульманскую верфяную арку к причалу арабского визиря.

Прогулка по следам арабов

Возле Арабских бань 10-11 века речь пойдет о единственном свидетельстве о Медине-Маюрке. У Арки Альмудайна — о римском наследии и арабской крепостной стене. А ещё пройдёмся по дворцовому району с богато украшенными фасадами, внутренними двориками, патио, их историями и роскошью.

Храмы Пальма-де-Майорки

В церкви Святой Евлалии 15 века вы узнаете о раннехристианской мученице, мыслителе Раймунде Люле и любовной истории, произошедшей в этом храме и повлиявшей на весь ход истории Майорки. У церкви Сан-Микель поговорим о реконкисте и традициях возведения храмов в ту эпоху. А возле базилики Святого Франциска, у скульптуры миссионера Жунипера Серра, вы откроете, как связана Майорка с западным побережьем США и кто на самом деле основал города Сан-Франциско и Сан-Диего.

Город искусства

Кроме того, вы заглянете в дворик Музея современного искусства, узнаете, кто такой Хуан Марк, почему его называют самым крупным пиратом Майорки и что хранят его музеи на острове и в Испании. Прогуляетесь по городским стенам, подниметесь на смотровую площадку музея, увидите редкий круглый замок Кастель де Бельвер, о котором будет небольшая порция жутких историй. По пути я буду обращать внимание на работы Жоана Миро и расскажу, где можно увидеть скульптуры Родена, Генри Мура, Дали и Пикассо, а также коллекцию лучшей картографии на острове. Кроме того, вы посетите интересную галерею в часовне 13 века.

Модерн в Пальме

Обсудим особенности майоркинского модерна у знаковых Гран Отеля, музея Кайша Форум, домов Л’Агуила и Фортеса-Реи. Я расскажу, какая фабрика сотрудничала с Гауди, в каких кафе в стиле модерн можно пообедать и куда еще нужно поехать на острове, чтобы увидеть больше образцов аналогичной архитектуры.

Гастрономия Майорки

На главном крытом рынке Пальмы — Меркат Оливар — вы узнаете о местных кулинарных традициях и блюдах, которые обязательно стоит попробовать, а кое-что и увезти с собой, а также отведаете типичную выпечку в кафе 1700 года, где любил бывать Жоан Миро.

Организационные детали

  • Напишите мне, если в календаре нет подходящей даты и времени, я постараюсь найти решение
  • Дополнительных расходов, за исключением трат на еду и напитки, не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 414 туристов
Дина, видела 50+ стран, выбрала солнце Майорки. Променяла мегаполис на средневековый город в самом центре острова. Полиглот, имиджмейкер-стилист, арт-коллекционер, и. . велосипедист. Именно мое увлечение велоспортом привело меня на Майорку,
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помогло быстро интегрироваться, за 1,5 года узнать остров изнутри — я проехала 10 000 километров на велосипеде по горным серпантинам и лабиринтам средневековых городов с шумными площадями и потайными обителями. И стала настоящей островитянкой! А свободное владение четырьмя языками, «насмотренность», жажда жизни, любовь к искусству и прекрасному открыли двери в нетуристические места и растопили сердца майоркинцев. Вижу красоту, делюсь ей, создаю эмоции и воспоминания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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3
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Elena
Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка. Дина — невероятно позитивный, живой человек и гид, который искренне любит своё дело и
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отлично подкован в истории: рассказывает увлекательно, с фактами и деталями, время пролетает на одном дыхании.
Мы взяли экскурсию на второй день после приезда — и это было идеальное решение. Благодаря Дине мы составили маршрут на весь отпуск, добавили новые интересные локации. После экскурсии она прислала нам в WhatsApp точки на карте, рекомендации и даже рецепт лимонного кекса 🙂 Очень рекомендуем!

Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка.
Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка.
Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка.
Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка.
Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка.
Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка.
Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка.
Если вы не заказывали экскурсию по Пальме у Дины, значит, вы по-настоящему не были в Пальме-де-Майорка.
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М
Очень рекомендую данного гида и ее экскурсию по Пальме. Дина очень приятный собеседник и легка в общении. Мы были с ребенком 11 лет и Дина все время старалась завлечь и
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ребенка тоже в свой увлекательный рассказ (за это отдельное спасибо!). 2 часа пролетают как одно мгновение, но мы остались полностью наполненные идеями и желаниями дальше исследовать Пальму (после экскурсии мы уже четко знали куда нужно идти), на что и потратили с удовольствием еще несколько часов. Максимальный рекомендасьон по гиду!

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З
Спасибо Дине за чудесную прогулку по городу. Очень интересно, живо и забавно. Даже дочка оценила. Эксукрусовод приятный, дает новую и интересную информацию, истории завораживают и наталкивают на новые мысли, и культурное развитие, очень познавательно, всем советую!!
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А
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так и заглянули в нетуристические уголки города, где ощущается местный колорит. Попробовали сорбет и энсаймаду, услышали множество увлекательных историй. Несколько часов пролетели незаметно! Однозначно рекомендуем!!!
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так+2
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
Огромное спасибо Дине за великолепную обзорную экскурсию! В ходе прогулки мы посетили как основные достопримечательности, так
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Елена
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота ☀️Гуляли, разговаривали как старые добрые друзья, настолько легкой и отзывчивой оказалась Дина. Посетили самые
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старые места острова, проникли во многие тайны,которые хранят улочки, двери, фасады зданий. это невероятно, но на каждом шагу история граничит с современностью, причем делает это очень изящно:современное искусство в часовне 14 века, старинная пекарня с модной выпечкой,-всего не перечислить.
Для кого эта экскурсия?для детей или взрослых?!?! Ответ однозначный -для всех. Информации так много,что каждый найдет что то интересное для себя.
Восторг!
Дина, мы хотим к вам снова!

Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота+2
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
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Юлия
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже невозможно затмить никакими фокусами даже Цирка ДюСолейл. Но… Столько информации и занимательных историй об
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этом прекрасном острове - Майорка мы даже не рассчитывали услышать! Дина-ходячая энциклопедия. Но что самое увлекательное - исторические факты наш гид умело преподносил в переплетении с современным искусством!
Роскошный остров!
А Дина эрудированный и активный экскурсовод, благодаря которому мы обязательно вернёмся на солнечную Майорку!
До новых встреч!

Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже+2
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
Пальма-де-Майорка - это была последняя остановка нашего круизного лайнера. Казалось, что увиденное и услышанное ранее уже
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