Мои заказы

Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка

Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Пальма-де-Майорка - это место, где легенды становятся реальностью. Прогуляйтесь по уютным патио-дворикам и узнайте, как жили местные семьи много веков назад.

Полюбуйтесь зданиями в стиле модерн и познакомьтесь с историей «последнего пирата Средиземного моря». Узнайте, как развивалась Майорка и как её изменил туристический бум.

Посетите королевские сады, дворец Альмудайна и Кафедральный собор, чтобы понять, какой след оставили Антонио Гауди и Микель Барсело
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические дворцы и соборы
  • 🌿 Королевские сады и патио
  • 📜 Легенды о пиратах и святых
  • 🎨 Влияние Гауди и Барсело
  • 🗺 Уникальная история Майорки
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка© Анастасия
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка© Анастасия
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка© Анастасия
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя27
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Королевские сады
  • Дворец Альмудайна
  • Кафедральный собор
  • Монастыри и церкви

Описание экскурсии

Королевские сады. Вы узнаете, почему они так похожи на знаменитые сады Альгамбры, кто жил на острове до древних римлян и зачем греки «поселили» на Балеарах великанов-циклопов.

Дворец Альмудайна. Мы поговорим о непростой истории королей Майорки и о том, какие секреты хранит королевская резиденция с 14 века.

Кафедральный собор. Он строился более 400 лет. Я расскажу, какой след в нём оставили Антонио Гауди и Микель Барсело. Почему собор посвящён Деве Марие, кто имел право на святое укрытие в нём и когда можно увидеть местное чудо света.

Монастыри и церкви. Я покажу вам старинные церкви и действующие монастыри города. Раскрою, что местные девушки приносят в подарок Святой Кларе и к кому на Майорку каждый год приезжают жители США и Мексики.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию для большего количества участников. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Провела экскурсии для 108 туристов
Меня зовут Анастасия, я живу на Майорке уже более 20 лет, влюблена в Пальму и её историю. Много знаю, интересно рассказываю. Я официальный гид, чем горжусь, вспоминая количество сданных экзаменов. Очень люблю показывать свой город, делиться прошлым и настоящим острова, видеть, как меняется отношение к нему гостей от «что тут смотреть» до «ничего себе».
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ю
Юрий
4 окт 2025
Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
О
Ольга
3 окт 2025
Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
М
Марта
10 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
Дарья
Дарья
5 сен 2025
Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп, что делает прогулку по тихим улочкам особенно интересной. Анастасия увлекательно
читать дальше

рассказывала о городе и его жителях, погружая нас в атмосферу Пальма-де-Майорки. Особенно нам запомнились необычные факты о городе и местные легенды.

Благодаря Анастасии, наше посещение острова стало ярким и незабываемым. Мы обязательно вернемся сюда и снова обратимся к ней за новыми историями и впечатлениями!

Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдалиАнастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали
Ш
Шарейко
3 сен 2025
Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего за два с половиной–три часа мы узнали то, что обычно приходится годами собирать по крупицам. Настя показала такие улочки и районы, которые невозможно найти самостоятельно, и каждый шаг был наполнен историей и атмосферой города.
Svetlana
Svetlana
2 сен 2025
На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые уголки и узнали множество увлекательных историй. Время пролетело незаметно, оставив
читать дальше

яркие впечатления.
Анастасия — эрудированный, увлечённый и очень приветливый гид. Она не ограничивается фактами, а щедро делится любопытными деталями, связывает прошлое и настоящее и отвечает на любые вопросы. Благодаря этому экскурсия воспринимается не как лекция, а как живой рассказ о городе, наполненный атмосферой и эмоциями. Даже нашим детям (от 8 до 15 лет) было интересно всё время — они внимательно слушали и многое запомнили, хотя очень часто на экскурсиях начинают скучать уже через 15 минут и уходят в телефоны.
Мы уехали с чувством, что наконец-то по-настоящему познакомились с городом (хотя бывали здесь и раньше) и что в следующем году обязательно вернёмся и закажем новую экскурсию. Анастасия, большое спасибо!

На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старойНа экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой
V
Viorica
30 авг 2025
Очень понравился гид!!
Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!

Входит в следующие категории Пальмы-де-Мальйорки

Похожие экскурсии из Пальмы-де-Мальйорки

Святые, гении и злодеи Майорки
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
11 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Майорка для круизных путешественников
На машине
4 часа
36 отзывов
Круиз
Майорка для круизных путешественников
Путешествие по Майорке: Вальдемосса с ее монастырем и Пальма с величественным собором Ла Сеу. История, культура и вкусные пироги ждут вас
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пальме-де-Мальйорке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пальме-де-Мальйорке