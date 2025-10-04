Пальма-де-Майорка - это место, где легенды становятся реальностью. Прогуляйтесь по уютным патио-дворикам и узнайте, как жили местные семьи много веков назад. Полюбуйтесь зданиями в стиле модерн и познакомьтесь с историей «последнего пирата Средиземного моря». Узнайте, как развивалась Майорка и как её изменил туристический бум. Посетите королевские сады, дворец Альмудайна и Кафедральный собор, чтобы понять, какой след оставили Антонио Гауди и Микель Барсело

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Королевские сады. Вы узнаете, почему они так похожи на знаменитые сады Альгамбры, кто жил на острове до древних римлян и зачем греки «поселили» на Балеарах великанов-циклопов.

Дворец Альмудайна. Мы поговорим о непростой истории королей Майорки и о том, какие секреты хранит королевская резиденция с 14 века.

Кафедральный собор. Он строился более 400 лет. Я расскажу, какой след в нём оставили Антонио Гауди и Микель Барсело. Почему собор посвящён Деве Марие, кто имел право на святое укрытие в нём и когда можно увидеть местное чудо света.

Монастыри и церкви. Я покажу вам старинные церкви и действующие монастыри города. Раскрою, что местные девушки приносят в подарок Святой Кларе и к кому на Майорку каждый год приезжают жители США и Мексики.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию для большего количества участников. Детали уточняйте в личном сообщении.