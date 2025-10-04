Королевские сады. Вы узнаете, почему они так похожи на знаменитые сады Альгамбры, кто жил на острове до древних римлян и зачем греки «поселили» на Балеарах великанов-циклопов.
Дворец Альмудайна. Мы поговорим о непростой истории королей Майорки и о том, какие секреты хранит королевская резиденция с 14 века.
Кафедральный собор. Он строился более 400 лет. Я расскажу, какой след в нём оставили Антонио Гауди и Микель Барсело. Почему собор посвящён Деве Марие, кто имел право на святое укрытие в нём и когда можно увидеть местное чудо света.
Монастыри и церкви. Я покажу вам старинные церкви и действующие монастыри города. Раскрою, что местные девушки приносят в подарок Святой Кларе и к кому на Майорку каждый год приезжают жители США и Мексики.
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию для большего количества участников. Детали уточняйте в личном сообщении.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Провела экскурсии для 108 туристов
Меня зовут Анастасия, я живу на Майорке уже более 20 лет, влюблена в Пальму и её историю. Много знаю, интересно рассказываю. Я официальный гид, чем горжусь, вспоминая количество сданных экзаменов. Очень люблю показывать свой город, делиться прошлым и настоящим острова, видеть, как меняется отношение к нему гостей от «что тут смотреть» до «ничего себе».
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юрий
4 окт 2025
Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
О
Ольга
3 окт 2025
Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
М
Марта
10 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
Дарья
5 сен 2025
Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп, что делает прогулку по тихим улочкам особенно интересной. Анастасия увлекательно читать дальше
рассказывала о городе и его жителях, погружая нас в атмосферу Пальма-де-Майорки. Особенно нам запомнились необычные факты о городе и местные легенды.
Благодаря Анастасии, наше посещение острова стало ярким и незабываемым. Мы обязательно вернемся сюда и снова обратимся к ней за новыми историями и впечатлениями!
Ш
Шарейко
3 сен 2025
Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего за два с половиной–три часа мы узнали то, что обычно приходится годами собирать по крупицам. Настя показала такие улочки и районы, которые невозможно найти самостоятельно, и каждый шаг был наполнен историей и атмосферой города.
Svetlana
2 сен 2025
На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые уголки и узнали множество увлекательных историй. Время пролетело незаметно, оставив читать дальше
яркие впечатления. Анастасия — эрудированный, увлечённый и очень приветливый гид. Она не ограничивается фактами, а щедро делится любопытными деталями, связывает прошлое и настоящее и отвечает на любые вопросы. Благодаря этому экскурсия воспринимается не как лекция, а как живой рассказ о городе, наполненный атмосферой и эмоциями. Даже нашим детям (от 8 до 15 лет) было интересно всё время — они внимательно слушали и многое запомнили, хотя очень часто на экскурсиях начинают скучать уже через 15 минут и уходят в телефоны. Мы уехали с чувством, что наконец-то по-настоящему познакомились с городом (хотя бывали здесь и раньше) и что в следующем году обязательно вернёмся и закажем новую экскурсию. Анастасия, большое спасибо!
V
Viorica
30 авг 2025
Очень понравился гид!! Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!