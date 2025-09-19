Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей
19 сен в 14:30
21 сен в 14:30
€347 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - это уникальное сочетание природы и истории. Прогуляйтесь по древним улицам, узнайте секреты города и насладитесь местной кухней
Начало: На площади Duquesa de Parcent
21 сен в 10:00
22 сен в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Ронда - это город, где история и природа переплетаются. Узнайте, как строился этот уникальный город и кто владел им на протяжении веков
Начало: У арены для боя быков
24 сен в 11:00
25 сен в 11:00
€190 за всё до 8 чел.
