На машине 6 часов 15 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей €347 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Ронда - город, парящий над пропастью Ронда - это уникальное сочетание природы и истории. Прогуляйтесь по древним улицам, узнайте секреты города и насладитесь местной кухней Начало: На площади Duquesa de Parcent €290 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Ронда - город, рассечённый ущельем Ронда - это город, где история и природа переплетаются. Узнайте, как строился этот уникальный город и кто владел им на протяжении веков Начало: У арены для боя быков €190 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Ронды

