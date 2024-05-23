А Анна Ронда - город, парящий над пропастью читать дальше что мы успели прогуляться, насладиться видами города, пообедать, сделать покупки, и все это без суеты, сопровождая интересными рассказами. Время провели чудесно, впечатления самые восторженные, организовано все отлично, материал подан интересно и ненавязчиво. Очень рекомендую!!! Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,

С Станислав Ронда - город, парящий над пропастью Интересный маршрут по Ронде. Познавательная информация, Елена порекомендовала также отличный ресторан, помогла с парковкой.

В Виктория Ронда - город, парящий над пропастью Время, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городка. И за визит к кармелиткам. 😉

П Павел Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью Спасибо большое Эльмире за познавательный, но увлекательный и веселый с хорошим юмором рассказ о потрясающим по красоте городе Ронда.

А Александр Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью Экскурсия изумительная!!! Потрясающие виды. Городок уютный, красивый и запоминающийся. Отдельное спасибо Эльмире. Прекрасный гид. Всё подробно и познавательно рассказала, ответила на все вопросы и вообще создала комфортную и яркую поездку. Всем рекомендую.