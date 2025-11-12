Индивидуальная
до 8 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Ронда - это город, где история и природа переплетаются. Узнайте, как строился этот уникальный город и кто владел им на протяжении веков
Начало: У арены для боя быков
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
€190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€347 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - это уникальное сочетание природы и истории. Прогуляйтесь по древним улицам, узнайте секреты города и насладитесь местной кухней
Начало: На площади Duquesa de Parcent
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 ноября 2025Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать наплыва туристов, угостила печеньками от монашек, приграли в лотерею, все было интересно.
- DDmitry11 ноября 2025Геннадий отличный гид! 3 часа пролетели как мгновение
- ЮЮлия16 октября 2025Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий — потрясающий гид и
- GGeorgy16 октября 2025Огромное Спасибо за прекрасно проведенный день в красивом Городе!
- AAinars2 октября 2025Очень понравилось. Всё понятно и интересно, всё покажет и объяснит. Время пролетело незаметно. Мы не жалеем о выборе гида!
- ДДмитрий25 августа 2025Шикарная экскурсия с живописными видами, отдельная благодарность за то что учли все пожелания, учитывая что у нас была коляска с полугодовалым ребенком и двое детей, которым сложно передвигаться по жаре. Огромное спасибо!
- ННиколай28 июня 2025Спасибо Геннадию за отличный тур - было очень интересно и насыщенно
- ООльга24 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Геннадию, за то что быстро откликнулся на наш запрос и организовал нам прекрасную пешеходную экскурсию по
- ООльга9 марта 2025Позитивная Эльмира скрасила дождливый день в Ронде, параллельно с легкостью показав город. Рекомендую для легкой прогулки с нотками юмора:)
- ЕЕлена13 ноября 2024Пишу отзыв спустя год) и весь год вспоминали веселую и динамичную прогулку с этим гидом по Ронде. Насмеялись от души от Легкой манеры подачи информации, от освещения простых житейских вопросов с большим юмором.
- ГГалина24 сентября 2024Дорогие туристы, если вы немножко устали от бесконечного перечисления веков, событий, имен, то вам нужно обязательно брать экскурсоводом Эльмиру. Вы
- ККсения5 сентября 2024Классная экскурсия с отличным гидом:)
- ZZarine14 августа 2024У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Эльмира замечательный гид. Приятная девушка, прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и не скучно. Очень рекомендуем.
- ППавел4 февраля 2024Спасибо большое Эльмире за познавательный, но увлекательный и веселый с хорошим юмором рассказ о потрясающим по красоте городе Ронда.
- ААлександр1 февраля 2024Экскурсия изумительная!!! Потрясающие виды. Городок уютный, красивый и запоминающийся. Отдельное спасибо Эльмире. Прекрасный гид. Всё подробно и познавательно рассказала, ответила на все вопросы и вообще создала комфортную и яркую поездку. Всем рекомендую.
- ААнна4 декабря 2023Прекрасная поездка с замечательным гидом. Время пролетело незаметно с интересным рассказчиком
- TTatjana18 октября 2023Экскурсия организована очень продуманно-комфортно и доброжелательно. Умело подаётся познавательная информация с элементами юмора, что создаёт прекрасную атмосферу на протяжение всей экскурсии. Выражаем огромную благодарность Эльмире
- AALEXANDER3 февраля 2023Очень интересные экскурсии по невероятно красивым местам, наш гид Эльмира - эрудированный и приятный человек. Мы её рекомендуем всем нашим друзьям.
- ЮЮлия29 декабря 2022прекрасно провели время с Эльмирой, очень легко, интересно и с юмором, время пролетело незаметно быстро, совершенно не утомительно, спасибо за чудесную Ронду!
- ССанта14 октября 2022Ронда - это не просто красиво, Ронда - эта история. Невозможно не влюбиться в этот город. Эльмира - гид, который
Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ронде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ронде в декабре 2025
Сейчас в Ронде в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 347. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ронде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 31 ⭐ отзыв, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль