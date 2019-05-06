7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по красивейшей набережной Ла Конча, полюбуемся ажурным шпилем собора Доброго Пастыря, насладимся фасадами домов романтического квартала. Пройдемся по набережной реки Урумея к эпицентру гламура в городе — отелю и киноконцертному комплексу, где проходит знаменитый кинофестиваль Сан-Себастьяна. Мы обязательно углубимся в улочки Старого Города, и вы узнаете, почему самая лучшая кухня в Испании родилась именно здесь.
Во время экскурсии мы остановимся на кофе или бокал вина в одном из пинчо-баров города.
Организационны детали
Еда и напитки во время экскурсии, а также посещение церкви Святой Марии (по желанию) оплачиваются отдельно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Я - профессиональный гид по Стране Басков, Наварре, Риохе и Аквитании. Уже 10 лет я живу в этом благословенном уголке земного шара, и с удовольствием покажу и расскажу моим гостям все самое интересное об этом регионе.
Вчера посетили экскурсию Сан Себастьян аристократ среди городов с прекрасным гидом Эммой! Экскурсия понравилась .Очень интересный рассказ о городе и в целом о традициях этого региона .Эмма очень живая и настоящий профессионал своего дела..Однозначно рекомендуем !Кроме того, она скорректировала наше дальнейшее путешествие по северу Испании. Мы не пожалели и за это ей особая благодарность.
Юлия
25 октября 2018
Эмма —большая молодец. Мы гуляли с ней два дня и в каждый из дней, она не переставала нас удивлять глубиной своих познаний, разностороннем познанием и просто хорошим настроением. Узнав, что мы хотим попробовать мишленовскую кухню, Эмма тут же предложила колоритные места. Идите! Эмма атмосферная и с ней ОЧЕНЬ интересно. Короче, не соскучитесь )))
Олег
10 июля 2018
Мы влюбились в Бильбао !!!
Анна
29 июня 2018
Огромное спасибо Эмме, за легкую и содержательную прогулку по Сан-Себастьяну. Эмма интересный рассказчик , понравилась взрослым и детям. Помогла нам скорректировать наше дальнейшее путешествие по Странн Басков .
Галина
17 мая 2018
Спасибо Эмме за прекрасно проведенную экскурсию: мы посмотрели город, познакомились с его историей, узнали много интересного об удивительном народе басков, необычно, но очень вкусно пообедали в ресторанчике. Это был замечательный день, рекомендуем Эмму как профессионального и очень приятного в общении человека!
Александр
24 августа 2017
Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков.
Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару!;))
Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!
Ольга
21 августа 2016
Чудесная экскурсия, прекрасный гид! Много полезной и разнообразной информации, которая помогает получить первое, но полноценное впечатление о Сан-Себастьяне, и в целом о Стране басков: история, гастрономия, события, люди, нюансы повседневной жизни, которые турист никогда не заметит без помощи местного жителя. Рекомендую!
Знакомство с культурой знаменитых закусок в дегустационном туре по самым интересным барам города
Лучшая кухня в Испании — в Стране Басков, а еще точнее — в Сан Себастьяне. Именно здесь зародилась особая культура фаст-фуда — пинчо. Я приглашаю вас познакомиться с историей и особенностями этой прекрасной кулинарной традиции на дегустации гастрономических шедевров в миниатюре в лучших барах города.
Литературно-историческая прогулка по знаковым и секретным местам города
Вы раскроете тайну происхождения самого загадочного народа Испании, познакомитесь с мифами и легендами басков и посетите лучшие панорамные площадки Сан-Себастьяна. А еще научитесь дегустировать чаколи и сидр и пройдете по знаменитому Королевскому пути.
О пути города от рыбацкого поселка к королевскому курорту на прогулке по самым красивым местам
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности города и узнаете, как из простого рыбацкого поселка Сан-Себастьян превратился в один из крупнейших городов Страны Басков и аристократический курорт Испании на берегу Бискайского залива, с превосходной кухней, красивыми зданиями и бесконечными пляжами из чистого белого песка.