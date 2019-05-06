7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сан-Себастьян считается самым красивым городом Испании — приглашаю вас убедиться в этом лично! Во время обзорной прогулки вы узнаете о нем много интересных фактов, а также забавных историй, которые происходили с его жителями. Мы обязательно обсудим интересующие вас детали прошлой или настоящей жизни города.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей

Программа

Мы прогуляемся по красивейшей набережной Ла Конча, полюбуемся ажурным шпилем собора Доброго Пастыря, насладимся фасадами домов романтического квартала. Пройдемся по набережной реки Урумея к эпицентру гламура в городе — отелю и киноконцертному комплексу, где проходит знаменитый кинофестиваль Сан-Себастьяна. Мы обязательно углубимся в улочки Старого Города, и вы узнаете, почему самая лучшая кухня в Испании родилась именно здесь.

Во время экскурсии мы остановимся на кофе или бокал вина в одном из пинчо-баров города.

Организационны детали

Еда и напитки во время экскурсии, а также посещение церкви Святой Марии (по желанию) оплачиваются отдельно.