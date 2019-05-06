7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Сан-Себастьян — аристократ среди городов

О городе, его культуре и традициях на обзорной прогулке по самым впечатляющим местам

Emma
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Emma – ваш гид
Сан-Себастьян считается самым красивым городом Испании — приглашаю вас убедиться в этом лично! Во время обзорной прогулки вы узнаете о нем много интересных фактов, а также забавных историй, которые происходили с его жителями.

Мы обязательно обсудим интересующие вас детали прошлой или настоящей жизни города.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Сан-Себастьян — аристократ среди городов
Сан-Себастьян — аристократ среди городов

Программа

Мы прогуляемся по красивейшей набережной Ла Конча, полюбуемся ажурным шпилем собора Доброго Пастыря, насладимся фасадами домов романтического квартала. Пройдемся по набережной реки Урумея к эпицентру гламура в городе — отелю и киноконцертному комплексу, где проходит знаменитый кинофестиваль Сан-Себастьяна. Мы обязательно углубимся в улочки Старого Города, и вы узнаете, почему самая лучшая кухня в Испании родилась именно здесь.

Во время экскурсии мы остановимся на кофе или бокал вина в одном из пинчо-баров города.

Организационны детали

Еда и напитки во время экскурсии, а также посещение церкви Святой Марии (по желанию) оплачиваются отдельно.

Сан-Себастьян — аристократ среди городов
Сан-Себастьян — аристократ среди городов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Emma
Emma
Добрый день! Я - профессиональный гид по Стране Басков, Наварре, Риохе и Аквитании. Уже 10 лет я живу в этом благословенном уголке земного шара, и с удовольствием покажу и расскажу моим гостям все самое интересное об этом регионе.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 мая 2019
Вчера посетили экскурсию Сан Себастьян аристократ среди городов с прекрасным гидом Эммой! Экскурсия понравилась .Очень интересный рассказ о городе и в целом о традициях этого региона .Эмма очень живая и настоящий профессионал своего дела..Однозначно рекомендуем !Кроме того, она скорректировала наше дальнейшее путешествие по северу Испании. Мы не пожалели и за это ей особая благодарность.
Юлия
25 октября 2018
Эмма —большая молодец. Мы гуляли с ней два дня и в каждый из дней, она не переставала нас удивлять глубиной своих познаний, разностороннем познанием и просто хорошим настроением. Узнав, что мы хотим попробовать мишленовскую кухню, Эмма тут же предложила колоритные места. Идите! Эмма атмосферная и с ней ОЧЕНЬ интересно. Короче, не соскучитесь )))
10 июля 2018
Мы влюбились в Бильбао !!!
29 июня 2018
Огромное спасибо Эмме, за легкую и содержательную прогулку по Сан-Себастьяну. Эмма интересный рассказчик , понравилась взрослым и детям. Помогла нам скорректировать наше дальнейшее путешествие по Странн Басков .
17 мая 2018
Спасибо Эмме за прекрасно проведенную экскурсию: мы посмотрели город, познакомились с его историей, узнали много интересного об удивительном народе басков, необычно, но очень вкусно пообедали в ресторанчике. Это был замечательный день, рекомендуем Эмму как профессионального и очень приятного в общении человека!
Александр
24 августа 2017
Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков.
Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару!;))
Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!
Ольга
21 августа 2016
Чудесная экскурсия, прекрасный гид! Много полезной и разнообразной информации, которая помогает получить первое, но полноценное впечатление о Сан-Себастьяне, и в целом о Стране басков: история, гастрономия, события, люди, нюансы повседневной жизни, которые турист никогда не заметит без помощи местного жителя. Рекомендую!

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