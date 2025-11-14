Нина — ваш гид в Сан-Себастьяне

читать дальше полюбила этот удивительный край. Я бы хотела поделиться с Вами красотой и очарованием этого уникального места, его историей, традициями, гостеприимством. Я постараюсь передать Вам частицу души Страны Басков и сделать Ваше путешествие незабываемым. Вам будет интересно, весело, душевно и вкусно!

Здравствуйте! Я официальный гид в Стране Басков, родом из Санкт-Петербурга. Имею большой опыт работы в туризме, в организации и проведении туристических программ. Уже много лет я живу здесь и всей душой