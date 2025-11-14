Сан-Себастьян - это город, который очаровывает с первого взгляда.
Прогулка по набережной Ла Конча, изысканная архитектура и атмосфера Старого города не оставят равнодушными. Здесь вы узнаете об истории Страны Басков, её культуре и традициях. Особое внимание уделяется гастрономии: баскская кухня славится своими пинчос и винами.
Не упустите возможность окунуться в аристократическую атмосферу и открыть для себя тайны баскской души
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по набережной Ла Конча
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🍷 Знакомство с баскской кухней
- 🎭 История и культура региона
- 🏙 Атмосфера Старого города
- 🎉 Национальные праздники
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Набережная Ла Конча
- Отель Мария-Кристина
- Театр Виктории-Евгении
- Дворец конгрессов Курсааль
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по набережной Ла Конча, где царит дух la belle epoque
- Пройдём по уютным улочкам Старого города, погрузимся в его историю и атмосферу
- Насладимся роскошной архитектурой особняков вдоль набережной реки Урумеа
- Увидим легендарный отель «Мария-Кристина», театр Виктории-Евгении и Дворец конгрессов Курсааль
- Прогуляемся по району Романтического квартала
- Вы познакомитесь со знаменитой баскской гастрономией. Если будет настроение, зайдём в один из баров на бокал вина с закуской пинчос или на чашку кофе
Вы узнаете:
- Как из маленького рыбацкого городка Сан-Себастьян превратился в аристократический фешенебельный курорт
- Каким образом баскам удалось сохранить свою идентичность
- Чем славится баскская кухня и в чём её секрет
- Почему пронумерованы балконы на площади Конституции
- Как жители города и региона отмечают свои национальные праздники
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются угощения в баре/кафе, а также вход в базилику Санта-Мария-дель-Коро — €3 с чел. (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Сан-Себастьяне
Здравствуйте! Я официальный гид в Стране Басков, родом из Санкт-Петербурга. Имею большой опыт работы в туризме, в организации и проведении туристических программ. Уже много лет я живу здесь и всей душой
Входит в следующие категории Сан-Себастьяна
