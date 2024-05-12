Семейные развлекательные экскурсии Сан-Себастьяна

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Сан-Себастьяне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
О пути города от рыбацкого поселка к королевскому курорту на прогулке по самым красивым местам
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Сан-Себастьян - аристократ среди городов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Сан-Себастьян - аристократ среди городов
О городе, его культуре и традициях на обзорной прогулке по самым впечатляющим местам
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
Знакомство с культурой знаменитых закусок в дегустационном туре по самым интересным барам города
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
250 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Спасибо Наталье за такой прекрасный день. Мы отлично провели время и получили много полезной информации.
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Алексей
    9 марта 2024
    Сан-Себастьян - аристократ среди городов
    Отличная экскурсия, очень интересная и живая! Эмма легко адаптировала свой рассказ под наши вопросы и запросы - 100% рекомендуем!
  • А
    Алексей
    23 февраля 2024
    Сан-Себастьян - аристократ среди городов
    Все понравилось, спасибо Эмме)
  • И
    Ирина
    5 октября 2023
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Спасибо Наталье за прекрасно проведению экскурсию Все было замечательно
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Сан-Себастьян - аристократ среди городов
    Экскурсия с Эммой очень понравилась! В нашей прогулке исторические факты были приправлены наблюдениями из жизни и артистизмом рассказчицы. Хочется вернуться в город, с которым нас познакомила Эмма!
  • J
    Jelena
    16 сентября 2023
    Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
    Все замечательно! Спасибо
  • П
    Павел
    7 июня 2022
    Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
    Прекрасная прогулка по Сан-Себастьяну! Узнали много нового и интересного. Хотя заказывали экскурсию как пинчо-тур, но сил хватило всго на 2 заведения) Эмма много знает и умеет интерсно рассказать. Очень рекомендуем всем, кто приезжает в страну Басков!
  • С
    Снежана
    8 января 2022
    Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
    Январь 2022г. Мы путешествовали семьёй с мужем, сыновьями 19 и 11 лет и собакой! На время экскурсии Эмма была нам
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    и рассказчиком, и собеседником, и направляющим организатором и весёлым другом! У нас получилась комбинированная экскурсия, так как мы первый раз нужно было узнать основные факты и события города. И, конечно, через вкусовые впечатления от "пинчос баров" сформировалось впечатление о городе Сан Себастьяне и о стране Басков! Очень рекомендуем и саму экскурсию и гида Эмму!!! Мы очень довольны всеми деталями нашего общения!

    Январь 2022г. Мы путешествовали семьёй с мужем, сыновьями 19 и 11 лет и собакой! На время

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Можно с детьми»

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  3. Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в июне 2024
Сейчас в Сан-Себастьяне в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Себастьяне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 44 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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