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и рассказчиком, и собеседником, и направляющим организатором и весёлым другом! У нас получилась комбинированная экскурсия, так как мы первый раз нужно было узнать основные факты и события города. И, конечно, через вкусовые впечатления от "пинчос баров" сформировалось впечатление о городе Сан Себастьяне и о стране Басков! Очень рекомендуем и саму экскурсию и гида Эмму!!! Мы очень довольны всеми деталями нашего общения!