амым красивым городом Испании по праву признан Сан Себастьян, расположенный в живописнейшем месте на берегу залива La Concha с возвышающимся в центре него островом Santa Clara, который оберегает городские пляжи от непредсказуемых океанских волн. Лучшее начало знакомства с городом - посещение смотровой площадки, расположенной на горе Monte Igueldo.

Вашему взору открывается величественная панорама океанского побережья и основных районов города, в одном из которых - Parte Vieja - Вы посетите старейшую в Сан-Себастьяне готическую церковь ⛪ Sant Vicente XVI века, историческую площадь Plaza de Constitucion, с которой начинается ежегодное шествие барабанщиков Tamborrada и церковь Andra Mari XVIII века с красивейшим барочным фасадом.

Прогулявшись по улочкам Старого города, узнав его историю 📖 и отведав местную гастрономическую достопримечательность 🏛️ - пинчос, Вы выйдете к старому порту. На набережной, начинающейся от порта, находится здание Gran Casino - самое грандиозное казино Европы конца XIX века. Далее Вы посетите район El Centro, застроенный шикарными домами во французском стиле со многими пешеходными улицами и парками. Здесь Вы увидите главную церковь провинции - кафедральный собор Buen Pastor с одним из самых больших органов в Испании.

В районе Gros, соединенном с центром историческими мостами через реку Urumea, Вы увидите новую набережную и пляж 🏖️ Zurriola, начинающийся с конгресс-холла Kursaal - места проведения международного кинофестиваля. В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите королевский дворец и парк 🌳 Miramar, а также дворец Palacio-de-Aiete - бывшую резиденцию диктатора Франко. Дополнить экскурсию ⛳ Вы можете посещением живописного средневекового городка Ондаррибия, расположившегося неподалеку на испано - французской границе и/или экскурсией в музей 🖼 сидра..