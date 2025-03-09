Обзорная экскурсия по Севилье на туристическом автобусе hop-on hop-off

Откройте для себя главные достопримечательности Севильи в удобном формате hop-on hop-off. Вы сами выбираете темп и маршрут с билетом на 24 или 48 часов. Идеальный способ познакомиться с городом и увидеть всё самое важное.
ОписаниеУдобный способ познакомиться с Севильей Откройте для себя потрясающее сочетание памятников и садов в Севилье, путешествуя в удобном для вас темпе с билетом на 24 часа или 48 часов для экскурсионного автобуса hop-on hop-off. Первая остановка находится в историческом районе «Пасео-де-Колон», но вы можете выйти на любой остановке по маршруту. История и архитектура Перенеситесь во времена мавров в «Торре-дель-Оро», построенной на берегу реки Гвадалквивир во времена династии Альмохадов. Полюбуйтесь самым большим готическим собором в мире и откройте для себя знаковые символы города. Окунитесь в атмосферу фламенко в историческом зале и прогуляйтесь среди пальм в садах «Алькасара» — идеальное завершение знакомства с яркой и многогранной Севильей. Важная информация:
- Первый автобус отправляется от остановки 1 в 10:00. Последний автобус отправляется в 20:00. Автобусы ходят каждые 30–40 минут. Продолжительность экскурсии: 75 минут.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пасео-де-Колон
- Площадь Испании
- Аквариум Севильи
- Площадь Америки
- Площадь Кубы
- Сан-Хасинто / район Триана
- Улица Кастилья / район Триана
- Выставка «Экспо-92»
- Тематический парк «Исла-Махика»
- Район Макарена
- Башня Пердигонес
- Аламеда-де-Эркулес
- Площадь дель-Дуке
- Площадь де-Армас
Что включено
- Билет на автобус на 48 часов
- 4 пешеходные экскурсии с гидом
- Прокат велосипедов на полчаса
- Экскурсия по стадиону «Севильи»
- Вход в церковь Санта-Ана и церковь Сальвадора
- Вход в музей Макарены
- Скидки в музеях, ресторанах и античных банях
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
- Входные билеты на достопримечательности
Где начинаем и завершаем?
Начало: 92М3+С56 Севилья, Испания
Завершение: 92M3+C56 Севилья, Испания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Первый автобус отправляется от остановки 1 в 10:00. Последний автобус отправляется в 20:00. Автобусы ходят каждые 30-40 минут. Продолжительность экскурсии: 75 минут
- 1-часовая пешеходная экскурсия по площади Испании: 12:00, остановка 2
- 1-часовая пешеходная экскурсия по кварталу Санта-Крус: 13:30, остановка 1
- 1-часовая пешеходная экскурсия по Императорской Севилье: 16:00, остановка 1
- 1-часовая пешеходная экскурсия по Триане: 17:30, остановка 1
- Экскурсии проводятся на испанском и английском языках
- Экскурсия на стадион футбольного клуба «Севилья» (входит в стоимость 48-часовых билетов). Время работы: открыт каждый день, кроме вторника. Перед поездкой рекомендуется свериться с расписанием
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
В первый день шёл дождь, поэтому видимость была не очень хорошей, некоторые дороги были закрыты из-за подтоплений. Зато во второй день всё было отлично — удалось выходить на остановках и гулять, лучше знакомясь с городом.
В
По маршруту много остановок. Всем выдают наушники, чтобы можно было слушать аудиогид
А
Автобусы приходили вовремя, остановки были удобно расположены рядом с основными достопримечательностями.
