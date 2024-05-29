1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Красавица Севилья: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
«Совершая променад по набережной реки Гвадалквивир, вы насладитесь архитектурным разнообразием и познакомитесь с многовековой историей Иберийского полуострова»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
140€126 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Севилье: индивидуальная прогулка по историческим местам
Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по Севилье. Откройте для себя богатую историю города, его архитектурные шедевры и легенды
Начало: Все индивидуально для каждого заказа
«Приглашаю вас на пешеходную ознакомительную экскурсию по красочному и уютному городу Севилья»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Севилья: инквизиция и херес - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Севильи, узнайте о тайнах инквизиции и насладитесь дегустацией хереса. Прогулка по историческим местам и уютным барам
Начало: Plaza del Altozano, возле памятника торреодора
«А отпраздновать прекрасное знакомство вам удастся на дегустации испанского хереса — креплёного вина из белого винограда»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по историческим местам Севильи
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Севилье. Узнайте историю города, его архитектурные шедевры и сделайте незабываемые фотографии
Начало: Площадь Херес у фонтана
«В ходе пешеходной обзорной экскурсии посещаются и осматриваются:»
Расписание: в любое время по договоренности с заказчиком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Севилье на автомобиле: лучшие места города
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Севилье на автомобиле. Вы увидите главные достопримечательности города и насладитесь его неповторимой атмосферой
Начало: Отель клиентов (в центре города)
«Приглашаю вас на пешеходно-транспортную обзорную экскурсию по красивому городу Севилья»
Расписание: в любое время по договоренности с заказчиком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
«Тайминг: обзорная экскурсия — 2 часа, дом Пилата — 1 час»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
«Кафедральный собор и Алькасар (2,5–3 часа)После перерыва на обед мы с вами снова встретимся для знакомства с крупнейшим готическим собором в мире и местом захоронения Христофора Колумба»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Волшебная и увлекательная экскурсия с удивительной, позитивной и мега-информативной Анжелой! Спасибо за эти 3 часа - время пролетело незаметно, получили
- ООксана25 мая 2024Екатерина как всегда на высоте, любит и знает своё дело. Очень интересная и познавательная экскурсия. Заранее приобрела для нас билеты в собор, очень отзывчива и всегда может дать дельный совет. Учитывает предпочтения гостей по маршруту.
- ДДенис21 мая 2024Екатерина обладает неисчерпаемым объемом знаний по истории Испании. Большое количество информации во время экскурсии воспринималось комфортно, т. к. материал был хорошо структурирован, а подача была лёгкой для восприятия. Спасибо! Однозначно рекомендуем!
- ЕЕлена21 мая 2024Потрясающая экскурсия по Севилье с Екатериной. Узнали много интересных исторических событий и фактов из истории Севильи и Испании. Три часа пролетели незаметно. Спасибо, рекомендую.
- ВВлад21 мая 2024Елена шикарный гид, прогулка была великолепна. Мне очень все понравилось! Отдельное спасибо вам за совет и помощь с билетом на шоу фламенко, от которого получил массу удовольствия!!!)))
- ММихаил13 мая 2024Елена отличный рассказчик, история города была представлена легко и очень познавательно. Маршрут был по самым выдающимся местам Севильи. Впечатление от экскурсии прекрасное. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую.
- AAidar9 мая 2024Было супер! Слава Севильскому солнцу и Елене за очень хороший гид. Мы запомним его надолго!!!
- ККамила3 мая 2024Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы
- ЛЛина17 апреля 2024Мы провели прекрасное время с Анжелой! Она прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом. Обладает прекрасным чувством юмора. Она раскрыла нам город, и конечно, без сопровождения Анжелы, мы бы не узнали многих тайн города! Огромное спасибо команде Tripster и Анжеле!
- AAnna16 апреля 2024Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказывала, не занудно, понравилось даже детям. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Обзорные»
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