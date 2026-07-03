Индивидуальная
до 7 чел.
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: В порту Ситжеса
«Обратите внимание: это не экскурсия, а атмосферная морская прогулка»
Завтра в 15:00
16 июл в 08:00
от €350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и обзор Ситжеса
Начало: По договоренности
«Мы не только совершим морскую прогулку (на выбор утром или вечером), но и при желании прогуляемся по этому радужному городу, который часто называют испанским «Сен-Тропе»»
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличный капитан, отличный катамаран! Если есть морская болезнь, капитан предлагает таблетки от укачивания (я в себя сильно поверила и прислушалась
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная семейная прогулка, Михаил очень профессиональный, внимательный и заботливый капитан, все было супер, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Супер-прогулка для всей семьи! Были с детьми — все в восторге. Катер уютный, море бирюзовое, атмосфера максимально расслабленная. А катание
Вам был полезен этот отзыв?
К
Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское лето с морем и
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 17 отзывов в Ситжесе в категории "Водные развлечения"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Ситжесу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ситжесе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Ситжесу в июле 2026
Сейчас в Ситжесе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные экскурсии в Ситжесе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026