Увлекательная прогулка на скоростном катере BARRACUDA 585 DC вместимостью до 6 человек. Профессиональный капитан обеспечит безопасность и комфорт.
Путешествие включает рыбалку с использованием профессиональных снастей, купание в прозрачной бухте и обзорные экскурсии по Ситжесу. Город славится своей архитектурой и культурой, а также предлагает уникальные виды на море. Идеальный способ провести день на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы и историей региона
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Скоростной катер
- 🎣 Рыбалка с профессиональными снастями
- 🏊♂️ Купание в бухте
- 🏛 Обзор достопримечательностей
- 🌅 Вечерний закат
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и море спокойное. В эти месяцы вы сможете насладиться солнечными днями и комфортной температурой воды. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные перемены погоды. В зимние месяцы прогулка возможна, но может быть прохладнее, что не всегда подходит для купания.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Церковь Бартоломео и Феклы
- Променад Рибера
- Фабрика Bacardi
Описание водной прогулкиЯхта, на которой мы отправимся в наше незабываемое приключение находится в городе Ситжес. Мы не только совершим морскую прогулку (на выбор утром или вечером), но и при желании прогуляемся по этому радужному городу, который часто называют испанским «Сен-Тропе». Я расскажу вам чем знаменит и интересен Ситжес, а также о его популярности в наше время. Мы пройдем по променаду Рибера, сделаем несколько фото около церкви Бартоломео и Феклы XVII века, стоящей прямо у воды, далее по узким красивым улочкам города, заглянем на первую фабрику Bacardi в Европе. Вторую часть этого великолепного дня мы проведем в море. С погодой, я уверен, нам повезет и мы поплаваем вместе в открытом море, порыбачим и проводим закат с бокалом шампанского в руках, любуясь видами вечернего Ситжеса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ситжес:
- Променад Рибера
- Церковь Бартоломео и Феклы XVII века
- Первая фабрика Bacardi в Европе
- Средиземное море
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт до порта отплытия.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ситжеса
