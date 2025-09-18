Увлекательная прогулка на скоростном катере BARRACUDA 585 DC вместимостью до 6 человек. Профессиональный капитан обеспечит безопасность и комфорт.



Путешествие включает рыбалку с использованием профессиональных снастей, купание в прозрачной бухте и обзорные экскурсии по Ситжесу. Город славится своей архитектурой и культурой, а также предлагает уникальные виды на море. Идеальный способ провести день на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы и историей региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и море спокойное. В эти месяцы вы сможете насладиться солнечными днями и комфортной температурой воды. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные перемены погоды. В зимние месяцы прогулка возможна, но может быть прохладнее, что не всегда подходит для купания.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.