2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Общее представление об истории острова Я заберу вас на машине в любом удобном месте и после прогулки по парку привезу обратно. По дороге вы узнаете самую важную информацию о самом острове и городе Пуэрто де Ла Круз, где и находится Лоро-парк. Я расскажу вам о коренном населении Гуанчах, которые практически исчезли после появления на острове испанцев, о современной жизни Тенерифе и поделюсь советами комфортного пребывания на острове.
Восхитительный Лоро-парк У парка есть своя удивительная история, которая началась с увлечения основателя парка попугайчиками. Сейчас в парке более 700 особей попугаев. Каждый день проходят шоу с дельфинами, касатками и морскими котиками; здесь можно увидеть тигров и ягуаров, шимпанзе и ленивцев, фламинго и журавлей, черепах и крокодилов. Еще есть кинотеатр, сад орхидей, музей фарфоровых попугаев, детская площадка и уголок Австралии с подвесными лестницами и порхающими вокруг вас птицами. А еще в парке находится любопытное здание, построенное в тайском стиле – одно из самых больших, выполненных в этом стиле за пределами Таиланда.
На обратном пути можно будет заехать в рыбацкую деревню, в проверенный рыбный или любой другой типичный испанский ресторан, где вы попробуете традиционные местные блюда.
Организационные детали
Билеты в Лоро-парк оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость – 38 евро. Детский билет 26 евро (до 12 лет). Дети до 6 лет бесплатно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
Экскурсия была проведена на хорошем уровне. По дороге в Лоро-парк Денис рассказал про остров, историю самого парка, ответил на все интересующие вопросы. Мы провели прекрасное время в парке, наблюдая за животными и попугайчиками, успели посетить все шоу, на которые собирались.
Александр
26 января 2019
Очень великолепная экскурсия. Гид Денис приехал к теплоходу вовремя и мы тут же отправились. По дороге он очень интересно рассказывал про Канары и Тенерифе, т.к. давно уже там живет. Само посещение Лоро-парка (~40 км от тх) очень понравилось, успели посмотреть четыре шоу: с морскими котиками, с попугаями, с дельфинами и, как апофеоз посещения, с касатками. На выходе наш гид Денис предложил заехать к вулкану Тейде и время на возвращения к тх он контролировал великолепно, водитель он прекрасный, несмотря на извилистую горную дорогу никого не укачало. Насладились прекрасными видами горной природы Тенерифе, проездом через облака и панорамой побережья, фото крайне удались. К тх вернулись вовремя. Данная экскурсия будет интересна и пенсионерам, как мы, и родителям со взрослыми и не очень детьми, и экскурсантам без детей, а что касается заезда к Тейде - считаем это прекрасным бонусом к экскурсии.
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде. Вулкан высотой 3718 м. является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании. Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.
Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
В этом автомобильном туре по острову мы замкнем полное кольцо по дорогам Тенерифе – вы увидите старинные церкви, лучшие смотровые площадки, попробуете местные вина, полюбуетесь красивой природой и услышите интересные истории об острове и его жителях.
Незабываемые гастрономические вечера в качественных, нетуристических заведениях острова
Канары всегда находились на перекрестке морских путей, поэтому они вобрали в себя лучшие традиции испанской кухни, сохранив при этом традиции древних гуанчей и разнообразив все это нотками испаноговорящей Южной Америки. Я открою для вас истинную гастрономию Тенерифе, без туристических "конвейеров". В проверенных заведениях, куда обычно ходят только местные жители, вы попробуете все самое вкусное, чем богат этот остров.
В это сложно поверить, но на острове, площадью всего 2000 кв.км, некоторые участки по-прежнему труднодоступны. Один из них – старинная деревня Маска. Вы узнаете легенды острова о коренном народе – племени гуанчи, пиратах и сокровищах. А в Гарачико искупаетесь в лавовых бассейнах и пообедаете в прекрасном местном ресторане.
О секретах и тонкостях канарского виноделия с дегустацией и обедом — на живописных склонах острова
Приглашаю вас в гости к местным виноделам! Они по-настоящему любят свое дело и бодегу, на которой работают, а о любимом занятии рассказ всегда получается красочным и увлекательным. Общение будет тем приятнее, что никаких языковых барьеров не возникнет, ведь выращиванием винограда и производством вина занимаются два наших соотечественника.
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Это путешествие за один день подарит вам два красивейших места острова Тенерифе. В первой части поездки в гости ждут экзотические звери и птицы зоопарка Лоро: львы и касатки, гориллы и пингвины, фламинго и многочисленные попугаи. А после нескольких часов в парке вы отправитесь к вулкану Тейде: всю дорогу будут сопровождать пейзажи с Марса и мои рассказы о заповедной природе острова вечной весны