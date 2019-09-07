2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лоро-парк – достопримечательность, без которой невозможно представить Тенерифе. Это 13 гектаров территории, на которой есть ботанический сад, зоопарк, дельфинарий и большой аквариум. По дороге в парк мы будем проезжать важные и красивые объекты острова, о которых я расскажу вам, вы узнаете историю возникновения Лоро-парка и интересные факты о его обитателях.

Что вас ожидает

Общее представление об истории острова

Я заберу вас на машине в любом удобном месте и после прогулки по парку привезу обратно. По дороге вы узнаете самую важную информацию о самом острове и городе Пуэрто де Ла Круз, где и находится Лоро-парк. Я расскажу вам о коренном населении Гуанчах, которые практически исчезли после появления на острове испанцев, о современной жизни Тенерифе и поделюсь советами комфортного пребывания на острове.

Восхитительный Лоро-парк

У парка есть своя удивительная история, которая началась с увлечения основателя парка попугайчиками. Сейчас в парке более 700 особей попугаев. Каждый день проходят шоу с дельфинами, касатками и морскими котиками; здесь можно увидеть тигров и ягуаров, шимпанзе и ленивцев, фламинго и журавлей, черепах и крокодилов. Еще есть кинотеатр, сад орхидей, музей фарфоровых попугаев, детская площадка и уголок Австралии с подвесными лестницами и порхающими вокруг вас птицами. А еще в парке находится любопытное здание, построенное в тайском стиле – одно из самых больших, выполненных в этом стиле за пределами Таиланда.

На обратном пути можно будет заехать в рыбацкую деревню, в проверенный рыбный или любой другой типичный испанский ресторан, где вы попробуете традиционные местные блюда.

Организационные детали

Билеты в Лоро-парк оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость – 38 евро. Детский билет 26 евро (до 12 лет). Дети до 6 лет бесплатно.