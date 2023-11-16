3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Канарская финка — место, где вам откроется настоящий, нетуристический Тенерифе, какими его знают коренные жители. Вы познакомитесь с хозяином старинной фермы, оцените за ужином блюда канарской кухни и очаруетесь уютом сельской жизни острова.

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Описание экскурсии

Традиционная канарская финка

Мы отправимся к северу острова, на аутентичную канарскую финку, которая существовала на Тенерифе задолго до того, как туристы наводнили рестораны Пуэрто-де-ла-Круз. Здесь практически в первозданном виде сохранились все элементы сельской канарской жизни: вы прогуляетесь по винограднику, понаблюдаете за деревенской живностью и полюбуетесь спелыми авокадо, апельсинами и тамарильо в пышном фруктовом саду.

Ужин по-канарски!

Вас ждёт превосходный ужин с национальными канарскими блюдами, которые с радостью приготовит хозяин фермы — бывший шеф-повар одного из ресторанов Тенерифе! Вы не только оцените аутентичную местную кухню, но и узнаете самое интересное о быте Канарских островов. А уютная и радушная атмосфера позволит почувствовать себя желанным гостем у старых друзей.

Организационные детали