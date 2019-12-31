3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Традиционная канарская финка

В музее вы узнаете историю канарской мальвазии, сможете попробовать этот напиток и поймете, почему именно им восторгались Шекспир и Стивенсон, Скотт и Байрон. После мы отправимся к северу острова, на аутентичную канарскую финку, которая существовала на Тенерифе задолго до того, как туристы наводнили рестораны Пуэрто-де-ла-Круз. Здесь практически в первозданном виде сохранились все элементы сельской канарской жизни: вы прогуляетесь по винограднику, понаблюдаете за деревенской живностью и полюбуетесь спелыми авокадо, апельсинами и тамарильо в пышном фруктовом саду.

Виноделие на Тенерифе: узнать и попробовать

У виноградника вас встретит коренной канарец, прадед которого основал финку и посадил здесь первый виноград. Кто лучше сможет рассказать о технологии местного виноделия, которая ничуть не изменилась за последние сто лет? После небольшого экскурса в винную историю Тенерифе вы попробуете ароматное канарское вино, проникнете в тонкости его производства и хранения.

Ужин по-канарски!

После дегустации вас ждет превосходный ужин с национальными канарскими блюдами, которые с радостью приготовит профессиональный местный повар. Вы не только оцените аутентичную местную кухню, но и узнаете самое интересное о быте Канарских островов. А уютная и радушная атмосфера позволит почувствовать себя желанным гостем у старых друзей.