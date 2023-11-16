3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся к северу острова, на аутентичную канарскую финку, которая существовала на Тенерифе задолго до того, как туристы наводнили рестораны Пуэрто-де-ла-Круз. Здесь практически в первозданном виде сохранились все элементы сельской канарской жизни: вы прогуляетесь по винограднику, понаблюдаете за деревенской живностью и полюбуетесь спелыми авокадо, апельсинами и тамарильо в пышном фруктовом саду.
Ужин по-канарски!
Вас ждёт превосходный ужин с национальными канарскими блюдами, которые с радостью приготовит хозяин фермы — бывший шеф-повар одного из ресторанов Тенерифе! Вы не только оцените аутентичную местную кухню, но и узнаете самое интересное о быте Канарских островов. А уютная и радушная атмосфера позволит почувствовать себя желанным гостем у старых друзей.
Организационные детали
Трансфер от Икод-де-лос-Винос до финки включён в стоимость. Трансфер из других городов можем организовать за доплату, которая рассчитывается индивидуально
Финка находится в северной части острова, поэтому в случае, если вы остановились на юге Тенерифе, поездка до места ужина займет около часа
Основное канарское блюдо мы выберем с вами, исходя из ваших предпочтений. Это может быть кролик по-канарски, мясо, рыба, моллюски. Стоимость зависит от выбранного основного блюда, разницу необходимо будет заплатить на месте наличными. В базовую цену входит дегустация вина и лёгкие закуски
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Icod de los Vinos
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Привет, меня зовут Ольга, и я веду собственный блог о жизни на севере Тенерифе. Моя любовь к острову безгранична, и он отвечает мне взаимностью. Я обходила и объездила свой регион читать дальшеуменьшить
вдоль и поперек, познакомилась с интересными местами и людьми, изучила местную кухню и научилась готовить традиционные блюда, нашла небольшие частные винодельни, где дают подержать в руках виноградную лозу и попробовать настоящее канарское вино. Собрала коллекцию невероятных пейзажей и видов. Никаких исторических фактов и сухих сведений со мной вы не узнаете, я покажу вам город глазами местных жителей.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Неля
Прекрасная прогулка с компетентным гидом Ольгой, которая провела нас по увлекательному маршруту. Мы получили много нескучно поданной не только исторической информации, но и актуальных данных о современной жизни города. Также читать дальшеуменьшить
Ольга ответила на все нас интересуюшие вопросы и поделилась актуальной инфомацией. С гидом нам очень повезло. Особенно порадовали дегустации: одна в прелестном дворике (невероятно вкусных вин) среди авокадовых деревьев, другая на финке у Патрицио (закуски, крем суп, кролик и банановый десерт были превосходны). Вместе с Ольгой мы попробовали невероятный кофейный напиток, оформленный картинкой драконовово дерева. Для нас с мужем прогулка была отличной, мы очень благодарны.
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Ольга
Отличная прогулка по острову получилась. Пока добирались до места ужина,посмотрели сам остров, потом попали на дегустацию вкуснейших канарских вин. В компании нашего обаятельного, веселого, очень компанейского и доброжелательного гида Ольги читать дальшеуменьшить
время пробежало совсем незаметно. Ольга все показала,рассказала, несмотря на то,что время было ограничено,мы успели забежать и в Церквушку по пути и на Драконово дерево взглянуть. Сам ужин прошел в невероятно приятной обстановке,все было вкусно, аутентично и вообще просто чудесно. Кролик по-канарски от хозяина фермы - Патрисио был просто идеален. Познакомились с бытом тенерифских крестьян, увидели,как выглядит реальная, не лубочная (как это часто бывает на таких экскурсиях для туристов) ферма . Спасибо Ольге за чудесную прогулку. Очень рекомендую.
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A
Aleksandra
Спустя столько времени дошли руки до отзыва. Но даже спустя несколько месяцев смело могу сказать, что экскурсия с Ольгой- одно из лучших событий, которые с нами случились на Тенерифе! Мы взяли и дополнительную экскурсию по городу и не пожалели. Рекомендуем Ольгу всем! Отличный гид, замечательный человек 🥰 Ужин прошел отлично, Патрисио всегда будем вспоминать!
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Д
Денис
Замечательная,и отзывчивая гид Олга провела нам содержательную экскурсию по городу ICON,и затем мы отправелись ужынать на финку,которая представляет собой большой садовый учачток с виноградниками и домиком на склоне местных живописных читать дальшеуменьшить
гор. мы смогли познакомится с местным житилем (Маурисьо),который нас встречал,а за ужином добиодушно отвечал на все возникшие вопросы. Что помогло составить некую кортину,о местном населинии. теплый прием,вкусное домашние блюдо стало венцом нашей встречи. (домашние вино подливают без ограничения)в целом-хорошо!"подводные камни":если вы остановились на юге острова,и едите на своей машине,то возвращатся придется по длинной дороге вокруг острова(около 150км) так как прямая дорога- сложный серпантин,соответственно после выпитого,и в крамешной темноте возвращатся крайне опасно. можно взять трансфер 70€, в обе стороны. либо старайтесь договариватся на обеденное время(в нашем случае не продставилось возможным). в целом экскурсию рекомендуем!
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Т
Татьяна
Очень все понравилось! Ужин - самобытный! Ольга - вне всяких похвал! Хозяин - профессионал! Хочется пожелать дальнейшего процветания и расширения! Спасибо ещё раз!
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Павел
Очень хорошая экскурсия и чудесный ужин. Всем рекомендуую!
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