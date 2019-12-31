3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в сельский колорит Тенерифе, оценить местную кухню и продегустировать вина

Ольга
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Ольга – ваш гид
Канарская финка — место, где вам откроется настоящий, нетуристический Тенерифе, какими его знают коренные жители.

Вы познакомитесь с хозяином старинной фермы, продегустируете вино с местной винодельни, оцените за ужином блюда канарской кухни и очаруетесь уютом сельской жизни острова.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 10 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке

Что вас ожидает

Традиционная канарская финка
В музее вы узнаете историю канарской мальвазии, сможете попробовать этот напиток и поймете, почему именно им восторгались Шекспир и Стивенсон, Скотт и Байрон. После мы отправимся к северу острова, на аутентичную канарскую финку, которая существовала на Тенерифе задолго до того, как туристы наводнили рестораны Пуэрто-де-ла-Круз. Здесь практически в первозданном виде сохранились все элементы сельской канарской жизни: вы прогуляетесь по винограднику, понаблюдаете за деревенской живностью и полюбуетесь спелыми авокадо, апельсинами и тамарильо в пышном фруктовом саду.

Виноделие на Тенерифе: узнать и попробовать
У виноградника вас встретит коренной канарец, прадед которого основал финку и посадил здесь первый виноград. Кто лучше сможет рассказать о технологии местного виноделия, которая ничуть не изменилась за последние сто лет? После небольшого экскурса в винную историю Тенерифе вы попробуете ароматное канарское вино, проникнете в тонкости его производства и хранения.

Ужин по-канарски!
После дегустации вас ждет превосходный ужин с национальными канарскими блюдами, которые с радостью приготовит профессиональный местный повар. Вы не только оцените аутентичную местную кухню, но и узнаете самое интересное о быте Канарских островов. А уютная и радушная атмосфера позволит почувствовать себя желанным гостем у старых друзей.

Организационные детали

  • Дегустация вин и канарский ужин входят в стоимость экскурсии
  • Стоимость трансфера с юга острова до финки и обратно для 1-3 человек — 100 евро
  • Финка находится в северной части острова, поэтому в случае, если вы остановились на юге Тенерифе, поездка до места ужина займет около часа
  • Основное канарское блюдо мы выберем с вами, исходя из ваших предпочтений. Это может быть кролик по-канарски, мясо, рыба, моллюски. Стоимость зависит от выбранного основного блюда, разницу необходимо будет заплатить на месте наличными. В базовую цену входит дегустация вина и легкие закуски.
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке
Канарский ужин на традиционной финке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Привет, меня зовут Ольга, и я веду собственный блог о жизни на севере Тенерифе. Моя любовь к острову безгранична, и он отвечает мне взаимностью. Я обходила и объездила свой регион вдоль и поперек, познакомилась с интересными местами и людьми, изучила местную кухню и научилась готовить традиционные блюда, нашла небольшие частные винодельни, где дают подержать в руках виноградную лозу и попробовать настоящее канарское вино. Собрала коллекцию невероятных пейзажей и видов. Никаких исторических фактов и сухих сведений со мной вы не узнаете, я покажу вам город глазами местных жителей.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 декабря 2019
Отличная прогулка по острову получилась. Пока добирались до места ужина,посмотрели сам остров, потом попали на дегустацию вкуснейших канарских вин. В компании нашего обаятельного, веселого, очень компанейского и доброжелательного гида Ольги время пробежало совсем незаметно. Ольга все показала,рассказала, несмотря на то ,что время было ограничено,мы успели забежать и в Церквушку по пути и на Драконово дерево взглянуть. Сам ужин прошел в невероятно приятной обстановке ,все было вкусно, аутентично и вообще просто чудесно. Кролик по-канарски от хозяина фермы - Патрисио был просто идеален. Познакомились с бытом тенерифских крестьян, увидели ,как выглядит реальная, не лубочная ( как это часто бывает на таких экскурсиях для туристов) ферма . Спасибо Ольге за чудесную прогулку.Очень рекомендую.
20 августа 2019
Очень все понравилось! Ужин - самобытный! Ольга - вне всяких похвал! Хозяин - профессионал! Хочется пожелать дальнейшего процветания и расширения! Спасибо ещё раз!
2 августа 2019
Замечательная,и отзывчивая гид Олга провела нам содержательную экскурсию по городу ICON,и затем мы отправелись ужынать на финку,которая представляет собой большой садовый учачток с виноградниками и домиком на склоне местных живописных гор.мы смогли познакомится с местным житилем (Маурисьо),который нас встречал,а за ужином добиодушно отвечал на все возникшие вопросы. Что помогло составить некую кортину,о местном населинии.теплый прием,вкусное домашние блюдо стало венцом нашей встречи.(домашние вино подливают без ограничения)в целом-хорошо!"подводные камни":если вы остановились на юге острова,и едите на своей машине,то возвращатся придется по длинной дороге вокруг острова(около 150км) так как прямая дорога- сложный серпантин,соответственно после выпитого,и в крамешной темноте возвращатся крайне опасно.можно взять трансфер 70€, в обе стороны.либо старайтесь договариватся на обеденное время(в нашем случае не продставилось возможным).в целом экскурсию рекомендуем!

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